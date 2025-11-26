Фон дер Ляєн назвала 5 пріоритетів ЄС щодо мирної угоди. ПЕРЕЛІК

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн окреслила п'ять пріоритетів, що мають увійти в мирну угоду для України.

Про це вона заявила на засіданні Європарламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Гарантії безпеки

"Я хотіла б окреслити деякі з основних принципів для Європи, поки ми працюємо з Україною, Сполученими Штатами та коаліцією рішучих над подальшим шляхом. Перший пріоритет полягає в тому, що будь-яка угода має забезпечити справедливий та тривалий мир. І вона повинна гарантувати справжню безпеку для України та Європи", - зазначила вона.

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Президентка ЄК наголосила, що Україна не може мати жодних обмежень для Збройних Сил.

"Україна потребує надійних, довгострокових та заслуговуючих на довіру гарантій безпеки як частини ширшого пакета… І так само очевидно, що будь-яка мирна угода має забезпечити гарантії європейської безпеки у довгостроковій перспективі", - пояснила вона.

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Суверенітет України

"Якщо сьогодні ми легітимізуємо та формалізуємо підрив кордонів, ми відкриваємо двері для нових війн завтра. І ми не можемо цього допустити", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що майбутнє України - в ЄС, це основна та суттєва частина будь-якої системи гарантій безпеки.

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Забезпечення фінансових потреб

"На останній Європейській Раді ми взяли на себе зобов’язання покрити фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки. Щодо цієї теми ми, Комісія, представили документ з варіантами (фінансування). Сюди входить варіант щодо знерухомлених російських активів", – нагадала президентка ЄК.

Вона наголосила, що наступним кроком стане представлення Єврокомісією проєкту правових документів щодо фінансування України.

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Вирішувати має Україна

Четвертим пріоритетом фон дер Ляєн назвала "нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи, нічого про НАТО без НАТО".

Повернення дітей

П'яти пріоритетом, за словами президентки Єврокомісії, є повернення кожної української дитини, викраденої Росією.

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