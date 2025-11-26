Інформація ЗМІ про заяву Дрісколла щодо "неминучої поразки" України - це фейк, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заперечив інформацію ЗМІ, що повідомили про те, що міністр армії США Дрісколл заявив про "неминучу поразку" України у війні.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Заява Рубіо
"Ця історія є лише останнім прикладом довготривалої серії 100% фейкових повідомлень про розкол в адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально щось вигадують", - наголосив Рубіо.
Що передувало?
Видання NBC повідомило, що міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл заявив українським посадовцям, що ЗСУ перебувають у вкрай складному становищі на фронті та можуть зазнати поразки у протистоянні з російськими військами.
За словами двох джерел, звернення Дрісколла пролунало після того, як він представив підтримуваний США мирний план, який Україна розцінили як капітуляцію перед Москвою.
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А фактів покищо нуль.
Щось там Єрмачня виторговує під ковдрою.
и какие международные договоры имеют приоритет? всем на них давно нас.рать, война вам в пример
а на хотелки тем более всем нас.рать, уж они точно никакго приоритета не имеют
та накуй мені твій всратий ес?
допомогло?
бугогашенька
я бачу ти великий юрист!
Вища юридична сила: Міжнародні договори, затверджені Верховною Радою України, мають пріоритет над нормативно-правовими актами, зазначеними в частині 10 статті 7 Закону України "Про міжнародні договори України".Частина національного законодавства: Конституція України встановлює, що чинні міжнародні договори, які були ратифіковані, є частиною національного законодавства.Пріоритет над законами: У разі колізії між міжнародним договором та внутрішнім законом, перевага надається міжнародному договору.
особисто буду карати, пох
йди нах
От давай по фактам:
1. Дмітрієв втюхав Віткофу фкфло, щоб затримати або відмінити введення в дію санкцій.
2. Віткоф, який до цього обісрався з Анкоріджем, вхопився за можливість показати Трампу, що він не кончений дебіл.
3. Санкції все одно вступили в дію.
4. Тепер Трамп намагається довести, що це він не кончений дебіл.
На виході:
1. Санкції ввели.
2. Фуфель Дмітрієва живе та перетворюється якимсь своїм віртуальним життям у заявах, новинах та соцмережах.
Чим частіше - тим краще.
Псіхи
І вилетіти з політики, як ЗЄ з Білого дому.
І тоді країни Балтії та Польша будуть наступними.
Як шо це ім до вподоби то нехай так думають та кажуть.
А другого "чуда на Віслі" вже не буде.
А воно он як вийшло. Та й то далеко не всі ще "прозріли", чимало ждунів досі сподіваються на "асвабаждєніє ат угнєтєнія етіх хахлов".
Тому так легко йому впарити їхні хатєлкі.
З однієї сторони країна з офігенними потенціцними можливостями в плані бізнесу та лідером, з яким раніше мали справу, а з іншої хз що з вискочкою, від якого самі лише неприємності і нуль зиску.
І одразу стає зрозумілим, чому Трамп та його люди віддають перевагу РФ.
Є яблуня на сусідському подвір'ї яке знаходиться під арештом ... хочется яблук але ж не можна їх збирати.
у трампа віткоф.
але, царь добрий, то всьо боярє.....
До цього - командир взводу кавалерійської розвідки у 10-й гірсько-піхотній дивізії у Форт-Драм, Нью-Йорк. У жовтні 2009 року він був направлений до Іраку на дев'ять місяців. Дрісколл отримав нашивку рейнджера в Школі рейнджерів армії США та Знак бойових дій.
Дрісколл наголосив, що росія суттєво збільшила інтенсивність та масштаб повітряних атак і, за його словами, здатна продовжувати війну без обмежень. Він підкреслив, що становище України лише ускладнюватиметься, тож краще зараз виходити на мирні домовленості, ніж робити це пізніше з ще слабших позицій.
Ще одна погана новина стосувалася того, що американська оборонна промисловість більше не зможе забезпечувати Україну зброєю та засобами ППО у необхідних кількостях для захисту населення й критичної інфраструктури.
«Посил був простий: ви програєте», - сказало одне з джерел. - «І вам необхідно погодитися на запропоновану угоду».
У тут у мене питання: а як же ж америкоси воюватимуть з китаєм??? Ну якщо їхня промисловість не може забезпечити Україну навіть тим мінімумом, якого вона потребує??? Там же ж доведеться витрачати неспівмірно більші кількості *********** і техніки. Теж будуть домовлятися вже після тижня активних бойових дій???