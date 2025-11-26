Інформація ЗМІ про заяву Дрісколла щодо "неминучої поразки" України - це фейк, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив інформацію ЗМІ, що повідомили про те, що міністр армії США Дрісколл заявив про "неминучу поразку" України у війні.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Рубіо

"Ця історія є лише останнім прикладом довготривалої серії 100% фейкових повідомлень про розкол в адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально щось вигадують", - наголосив Рубіо.

Що передувало?

Видання NBC повідомило, що міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл заявив українським посадовцям, що ЗСУ перебувають у вкрай складному становищі на фронті та можуть зазнати поразки у протистоянні з російськими військами.

За словами двох джерел, звернення Дрісколла пролунало після того, як він представив підтримуваний США мирний план, який Україна розцінили як капітуляцію перед Москвою.

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