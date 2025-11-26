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Новини Мирний план США
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Інформація ЗМІ про заяву Дрісколла щодо "неминучої поразки" України - це фейк, - Рубіо

Рубіо заперечив, що Дрісколл казав про неминучу поразку України

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив інформацію ЗМІ, що повідомили про те, що міністр армії США Дрісколл заявив про "неминучу поразку" України у війні.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Рубіо

"Ця історія є лише останнім прикладом довготривалої серії 100% фейкових повідомлень про розкол в адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально щось вигадують", - наголосив Рубіо.

Рубіо заперечив, що Дрісколл казав про неминучу поразку України

Що передувало?

Видання NBC повідомило, що міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл заявив українським посадовцям, що ЗСУ перебувають у вкрай складному становищі на фронті та можуть зазнати поразки у протистоянні з російськими військами.

За словами двох джерел, звернення Дрісколла пролунало після того, як він представив підтримуваний США мирний план, який Україна розцінили як капітуляцію перед Москвою.

Читайте: Прихід Рубіо змінив тон переговорів щодо "мирного плану" США для України, - Politico

Автор: 

США (26706) Рубіо Марко (446) Дрісколл Деніел Патрік (20)
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Топ коментарі
+15
Марко, тобі, саме зараз треба відділитися від компанії довбойобів, узяти вірний курс, і в тебе будуть усі шанси, в іншому випадку, ти, як і вони, увійдеш в історію найбільшою ганьбою Сполучених Штатів.
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26.11.2025 09:55 Відповісти
+13
Як шо Україна і потерпить поразку у цвєй війно то це буде заслуга США та деяких країн Європи.
І тоді країни Балтії та Польша будуть наступними.
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26.11.2025 09:56 Відповісти
+9
Виторговує собі амністію. І це паскудно. Якщо у нас заберуть можливість їх судити, то морально-психологічний стан ріслявоєнного суспільства буде вкрай поганим. Адже навіть ті, котрі тих ліквідаторів держави привели до влади, захочуть потриматися ха їхні шиї, щоб видати себе за нагло обдурених, але патріотів.
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26.11.2025 10:15 Відповісти
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неминуча поразка за три дні, вже розтягнулась на чотири роки. американці ідіоти, потрібно викидати цих дебілів з мирного процесу
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26.11.2025 11:29 Відповісти
*** вже знаешь кому вірити.
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26.11.2025 09:51 Відповісти
Краще вірити фактам, а не дописам у соцмережах та на парканах ОП.

А фактів покищо нуль.
Щось там Єрмачня виторговує під ковдрою.
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26.11.2025 09:56 Відповісти
Виторговує собі амністію. І це паскудно. Якщо у нас заберуть можливість їх судити, то морально-психологічний стан ріслявоєнного суспільства буде вкрай поганим. Адже навіть ті, котрі тих ліквідаторів держави привели до влади, захочуть потриматися ха їхні шиї, щоб видати себе за нагло обдурених, але патріотів.
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26.11.2025 10:15 Відповісти
як це заберуть? КК відмінять? можна буде творити шо хочеш?
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26.11.2025 10:21 Відповісти
Ви знаєте, що таке міжнародні зобов'язання? Ви в курсі, що міжнародні догояори мають пріоритет?
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26.11.2025 10:44 Відповісти
"Ви в курсі, що міжнародні догояори мають пріоритет"

и какие международные договоры имеют приоритет? всем на них давно нас.рать, война вам в пример
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26.11.2025 10:56 Відповісти
Нууу, тим, хто хоче у ЄС - не "насрать".
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26.11.2025 11:14 Відповісти
"тим, хто хоче у ЄС"

а на хотелки тем более всем нас.рать, уж они точно никакго приоритета не имеют
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26.11.2025 11:31 Відповісти
а хто хоче? я?
та накуй мені твій всратий ес?
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26.11.2025 12:25 Відповісти
😁 Спеціально для тебе зроблять виняток і відмінять ті положення Конституції ( яку ти так захищаву пості нижче) і у курс ЄС відмінять, навіть не проводячи референдумів. 😁 Ну ти і артист!
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26.11.2025 12:50 Відповісти
яник теж диктаторськи закони підписав
допомогло?
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26.11.2025 12:56 Відповісти
над конституціею? над КК?
бугогашенька
я бачу ти великий юрист!
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26.11.2025 12:29 Відповісти
Спеціально для пана юриста:
Вища юридична сила: Міжнародні договори, затверджені Верховною Радою України, мають пріоритет над нормативно-правовими актами, зазначеними в частині 10 статті 7 Закону України "Про міжнародні договори України".Частина національного законодавства: Конституція України встановлює, що чинні міжнародні договори, які були ратифіковані, є частиною національного законодавства.Пріоритет над законами: У разі колізії між міжнародним договором та внутрішнім законом, перевага надається міжнародному договору.
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26.11.2025 12:46 Відповісти
ну-ну, пшеків ще забули спитати шо нам робити
особисто буду карати, пох
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26.11.2025 12:47 Відповісти
😁 Ти в українців спитай. Пшеки ясно, що будуть не у захваті - їм конкурентів не треба. А ти спрааді вважаєш, що Євромайдан у 20132014му в Києві пшеки робили? 😊
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26.11.2025 12:57 Відповісти
я втомився с придурком спілкуватись
йди нах
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26.11.2025 12:58 Відповісти
😁 Узнаю паству януковоча. Він тебе згубив, коли утікая у кацапію? А знаєш, чому аін втікав? Бо відмовився від курсу у ЄС. Так щро ти або фантазер, або брехун, або просто бот на зарплаті. 😉
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26.11.2025 13:04 Відповісти
Та фіг там.
От давай по фактам:
1. Дмітрієв втюхав Віткофу фкфло, щоб затримати або відмінити введення в дію санкцій.
2. Віткоф, який до цього обісрався з Анкоріджем, вхопився за можливість показати Трампу, що він не кончений дебіл.
3. Санкції все одно вступили в дію.
4. Тепер Трамп намагається довести, що це він не кончений дебіл.

На виході:
1. Санкції ввели.
2. Фуфель Дмітрієва живе та перетворюється якимсь своїм віртуальним життям у заявах, новинах та соцмережах.
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26.11.2025 10:34 Відповісти
Так аби тільки собі, ще й кремлю.
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26.11.2025 12:24 Відповісти
Качають качєлі.
Чим частіше - тим краще.
Псіхи
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26.11.2025 12:54 Відповісти
все? швидко відкотили?
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26.11.2025 09:54 Відповісти
Марко, тобі, саме зараз треба відділитися від компанії довбойобів, узяти вірний курс, і в тебе будуть усі шанси, в іншому випадку, ти, як і вони, увійдеш в історію найбільшою ганьбою Сполучених Штатів.
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26.11.2025 09:55 Відповісти
Марко, тобі, саме зараз треба відділитися

І вилетіти з політики, як ЗЄ з Білого дому.
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26.11.2025 09:57 Відповісти
Пристосуванцямпох еім вони войдуть у Історію.
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26.11.2025 09:58 Відповісти
Робота в нього тепер така. Постійно уточнювати "вони не це мали на увазі", "вони цього не говорили"...
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26.11.2025 10:35 Відповісти
Як шо Україна і потерпить поразку у цвєй війно то це буде заслуга США та деяких країн Європи.
І тоді країни Балтії та Польша будуть наступними.
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26.11.2025 09:56 Відповісти
Нажаль так.
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26.11.2025 09:59 Відповісти
А поляки кажуть що їм нічого не загрожує. На них ця казочка не діє.
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26.11.2025 10:07 Відповісти
Дурень думкою богатіє.
Як шо це ім до вподоби то нехай так думають та кажуть.
А другого "чуда на Віслі" вже не буде.
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26.11.2025 10:09 Відповісти
До 14-го року переважна більшість українців (та майже всі) на питання про ймовірну агресію кацапетівки просто розсміялись би в обличчя тому, хто ставить такі дурні питання.
А воно он як вийшло. Та й то далеко не всі ще "прозріли", чимало ждунів досі сподіваються на "асвабаждєніє ат угнєтєнія етіх хахлов".
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26.11.2025 10:30 Відповісти
Поляки розумніші, вони зброю не розпродають, а навпаки- купляють.
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26.11.2025 10:56 Відповісти
Это правда но есть как говорится одно но :желающих воевать и защищать свою родину там не так уж и много по последним соцопросам.Большинство в случае войны высказывает желание сбежать дальше вглубь Европы и такая ситуация в большинстве европейских стран так что при желании раша легко эти страны завоюет как гитлер в 1940.В Польше ситуация точь в точь как у нас вначале вторжения только наоборот :желающих воевать за свою страну мало но есть чем сражаться,а у нас в 2022 оружия почти не было того что нужно но зато желающих хоть отбавляй было
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26.11.2025 12:25 Відповісти
Це типова євпопейська практика, здаватися. Франція у 1940 капітулювала аж бігом.
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26.11.2025 13:07 Відповісти
а власть конечно будет не при делах?! красавец, ты уже и виноватых назначил!
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26.11.2025 10:39 Відповісти
Стовідсотково бреше рубліо. А от зливи є правдивими...
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26.11.2025 09:58 Відповісти
Цей Рубіо якийсь сонячний з кончаними вухами
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26.11.2025 10:00 Відповісти
Рубіо, до речі, наш надійний партнер в колі Трампа. Саме він відсік проросійські голоси від вух найпрекраснішого президента
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26.11.2025 10:06 Відповісти
На,а зпява твого рудого шефа про те,що решту донбасу москалі й так візьмуть за пару місяців,то що?Наслідки релаксантів,котрі прописав проктолог?)
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26.11.2025 10:04 Відповісти
Ну да. Раптом поразка назріє, то амери випустять з зони 64 супермена, який одним поглядом спалить ворожі танки. А у них в запасі ще і месники є- залізна людина, халк, ванда і сам торрр. Так що не шуткуйте з ними.
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26.11.2025 10:05 Відповісти
то що кацапи нав'язують американцям свої хотелки то у США це нікого не бентежить ?
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26.11.2025 10:06 Відповісти
тампону - маразматику та невігласу, який жодної книжки у своєму житті не прочитав - русня нарозповідала казочок про "непереможну расєюшку". Він раніше постійно повторював їхні тези про те, що вони "перемогли Наполеона та Гітлера". Оскільки воно ще й сцикливе, то повірило у те, що кацапи непереможні, тому з ними треба домовлятися і торгувати, а не воювати. Ну а вони, в совю чергу, цей наратив постійно підживл.юють у розмовах з ним або його вітькофом.

Тому так легко йому впарити їхні хатєлкі.
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26.11.2025 10:11 Відповісти
Спробуй поставити себе на їх місце:
З однієї сторони країна з офігенними потенціцними можливостями в плані бізнесу та лідером, з яким раніше мали справу, а з іншої хз що з вискочкою, від якого самі лише неприємності і нуль зиску.

І одразу стає зрозумілим, чому Трамп та його люди віддають перевагу РФ.
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26.11.2025 10:16 Відповісти
единственный толковый комент.все остальное-в стиле"сниму штаны,покажу сраку Трампу". так точно победим.
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26.11.2025 10:23 Відповісти
дуже тонко, але ідіть н)=фх )))
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26.11.2025 11:16 Відповісти
Так у кацапів є потенційні можливості, але тампону особисто що може офіційно та законно перепасти з того ?
Є яблуня на сусідському подвір'ї яке знаходиться під арештом ... хочется яблук але ж не можна їх збирати.
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26.11.2025 14:09 Відповісти
Рідкісноземельні метали, наприклад, які жоплять продавати китайці.
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26.11.2025 20:52 Відповісти
NBC дешеві фейкометники, які заради хайпу рідну мамцю в рабство здадуть.
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26.11.2025 10:08 Відповісти
Якщо в адміністрації трампа ппц, то треба так і називати речі. все інше - топі відмазки
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26.11.2025 10:12 Відповісти
у байдена саліван.
у трампа віткоф.

але, царь добрий, то всьо боярє.....
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26.11.2025 10:17 Відповісти
Мамою клянешся?
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26.11.2025 10:29 Відповісти
Даніе́ль Па́трік Дрі́сколл (англ. Daniel Patrick Driscoll) - американський політик, бізнесмен, юрист і колишній військовий офіцер, який обіймає посаду 26-го міністра армії США та виконувача обов'язків директора Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин.
До цього - командир взводу кавалерійської розвідки у 10-й гірсько-піхотній дивізії у Форт-Драм, Нью-Йорк. У жовтні 2009 року він був направлений до Іраку на дев'ять місяців. Дрісколл отримав нашивку рейнджера в Школі рейнджерів армії США та Знак бойових дій.
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26.11.2025 10:32 Відповісти
не потрібно лапшати..у вас гнид продажних така тактика..Спочатку наїзд а потім починаєте задню включати ...зеківські чупакабри ви ..всі ..Все як на зоні...вам хкуйло майстер-клас продемострував мабуть.. А на весні ми побачили якв паскуди... в костюмчиках
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26.11.2025 10:32 Відповісти
Как приводить пациентов в чувства без привлечения санитаров. И все эти усилия на плечах пары человек Рубио и Бессанта 👏
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26.11.2025 10:35 Відповісти
Рубіо старається зробити гарний фейс Америки при "поганих картах"
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26.11.2025 10:42 Відповісти
Чому про це говорить Рубіо ? А де коментарі самих українських посадовців ? Де інтерв'ю , де пресконференції чиновників МЗС , де хоча б брифінги речника Зєлі ( він хоч живий взагалі ? Он у трампової білявки рот не закривається , а наш немов язик проковтнув ) ) , де комунікація влади з суспільством врешті .? Чому про новини які стосуються України , і взагалі про все що діється навколо України - суспільство має дізнаватися з закордонних змі , і від закордонних чинуш ?
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26.11.2025 10:46 Відповісти
Всім хто це прочитає .
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26.11.2025 11:39 Відповісти
За даними NBC News, минулого тижня в Києві міністр армії США Ден Дрісколл передав українській стороні жорстке попередження: ситуація на фронті критична, поразка виглядає неминучою й може настати вже найближчим часом, про що повідомили два обізнані джерела.

Дрісколл наголосив, що росія суттєво збільшила інтенсивність та масштаб повітряних атак і, за його словами, здатна продовжувати війну без обмежень. Він підкреслив, що становище України лише ускладнюватиметься, тож краще зараз виходити на мирні домовленості, ніж робити це пізніше з ще слабших позицій.

Ще одна погана новина стосувалася того, що американська оборонна промисловість більше не зможе забезпечувати Україну зброєю та засобами ППО у необхідних кількостях для захисту населення й критичної інфраструктури.

«Посил був простий: ви програєте», - сказало одне з джерел. - «І вам необхідно погодитися на запропоновану угоду».
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26.11.2025 12:28 Відповісти
Ну ОК, у нас на фронті повний триндєц, епідемія СЗЧ, корупція і ще багато чого. І при цьому ми вже 4(!) роки навіть з такою МІЗЕРНОЮ допомогою від штатів тримаємося.

У тут у мене питання: а як же ж америкоси воюватимуть з китаєм??? Ну якщо їхня промисловість не може забезпечити Україну навіть тим мінімумом, якого вона потребує??? Там же ж доведеться витрачати неспівмірно більші кількості *********** і техніки. Теж будуть домовлятися вже після тижня активних бойових дій???
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26.11.2025 12:34 Відповісти
Підарас вухатий чебурашка
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26.11.2025 13:42 Відповісти
 
 