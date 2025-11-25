Прихід Рубіо змінив тон переговорів щодо "мирного плану" США для України, - Politico

Поява державного секретаря США Марко Рубіо у переговорному процесі помітно змінила підхід американської сторони до взаємодії з Україною щодо запропонованого "мирного плану".

Про це йдеться у матеріалі Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Видання зазначає, що на початковому етапі переговори вів міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл, чий стиль був жорстким та супроводжувався ультиматумами. Проте після прибуття Рубіо до Женеви 23 листопада тон розмов змінився: адміністрація Трампа відмовилася від вимоги погодити пропозицію до 27 листопада, а США почали більше враховувати позиції української та європейських сторін.

"Ми вважаємо, що участь Марко Рубіо в продовженні переговорів має велике значення", - сказало одне з джерел з країни-члена НАТО. За їхніми словами, темп обговорень сповільнився, і це дозволило партнерам детальніше опрацювати позиції.

Politico підкреслює, що Рубіо фактично став фігурою, яка "наводить лад" у процесі, повертаючи фокус Вашингтону на союзників та партнерів, а не на Москву. Його участь також сприяла залученню інших представників адміністрації до роботи в Женеві та узгодженню внутрішніх розбіжностей у команді Трампа.

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Європейські посадовці зазначили, що в Женеві переговори "пішли в правильному напрямку", а гнучкість США зросла. Чотири співрозмовники Politico підтвердили, що Вашингтон більше не наполягає на жорсткому дотриманні первинного 28-пунктного плану, який викликав занепокоєння союзників.

Одне з європейських джерел підкреслило, що Рубіо краще за інших в адміністрації розуміє позицію Києва: "Український уряд просто не може підписати капітуляцію".

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

Президент Володимир Зеленський згодом підтвердив, що станом на зараз, пунктів мирного плану менше - їх уже не 28. Він також додав, що найчутливіші питання щодо мирної угоди обговорить із президентом США Дональдом Трампом.

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