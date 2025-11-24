УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4013 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план США
11 798 33

Мирний план США скоротили із 28 пунктів до 19, - FT

перемовини

За результатами перемовин у Женеві 23 листопада, мирний план США щодо припинення війни РФ проти України скоротили із 28 пунктів до 19.

Про це пише видання Financial Times, посилаючись на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

План США скоротили

Водночас джерела видання не уточнюють, які саме пункти американського плану були вилучені. 

"Переговори у Женеві стали кульмінацією хаотичних дипломатичних переговорів у вихідні. Натиснувши на Україну з вимогою прийняти угоду до четверга, Трамп заявив, що план не є остаточною пропозицією США. Потім Рубіо спробував дистанціювати Вашингтон від цієї пропозиції, а за кілька годин заявив, що його автором є США", - пише FT про план США.

  • Нагадаємо, що радник Офісу президента Олександр Бевз, який брав участь у переговорах в Женеві, повідомив, що "мирного плану" з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує.

Читайте також: "Мирного плану" з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує, - ОП

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Читайте також: Україна, США, Європа та РФ модифікуватимуть "мирний план", - помічник Путіна Ушаков

Автор: 

перемовини (3807) план (221) США (26703) Женева (100)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Мирний план повинен звучати так: спочатку повне припинення вогню, а потім вже все інше. Без повного припинення вогню цю всі плани не мають ніякого значення. путін вогонь ніколи не зупинить, якщо в нього будуть ресурси. Тому спочатку треба виснадити ресурси росії, а потім тільки будуть розмови про припинення вогню. Це на роки.
показати весь коментар
24.11.2025 17:15 Відповісти
+18
Достатньо кушнєра, віткоффа і олігофрена трумпа.
показати весь коментар
24.11.2025 17:18 Відповісти
+15
Будапештський меморандум імені Чемберлена-Трампа. Ідіоти. 3-тя світова просто неминуча тепер
показати весь коментар
24.11.2025 17:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У США такі ж клоуни, як і у нас. Напевно там ще й сві йміндіч є, який є власником того цирку.
показати весь коментар
24.11.2025 17:13 Відповісти
Достатньо кушнєра, віткоффа і олігофрена трумпа.
показати весь коментар
24.11.2025 17:18 Відповісти
Так я не понял за эту хохму: это Украина и США заключают мир между собой? А каким боком к этому миру Лаптестан?
показати весь коментар
24.11.2025 18:35 Відповісти
...пу ж постіно казав, що в Україні воює не с братским народом, на голови якого скидає бомби, а з сша і нато... то чому зараз за рахунок укр.територій і ресурси йде торг? І тр разом з пу дерибанять Україну, а заодно і душать
країни ЄС, які мають платити тр, ділитися з пу своїми технологіями і ринками... хоч пу завжди казав, що санкції йому на користь.
А де міжн.право? тр обіцяв озброїти Україну до зубів, якщо пу відмовиться від негайной зупинки вогню і переговорів... виходить, що тр брехав і грає на боці зла, знущається всіма способами і душить жертву, яка по його задуму мусить сама фактично капітулювати.
Навіщо тоді ця оон? Якщо тільки право сили і гешефти рулять світом? І за що тр мріє отримати Нобеля? Мрак(
показати весь коментар
25.11.2025 15:09 Відповісти
Міжнародне право - це примара, якої ніколи не існувало. Завжди панувала політика сили. Або рівноваги сил.
показати весь коментар
25.11.2025 15:27 Відповісти
Так резервов много- менты- тцк- министерства которые все стали блатными хватит на несколько дивизий ! Чего держите этих жирных дармоедов на зарплате ! Отрпавьте на фронт .
показати весь коментар
24.11.2025 22:25 Відповісти
Мирний план повинен звучати так: спочатку повне припинення вогню, а потім вже все інше. Без повного припинення вогню цю всі плани не мають ніякого значення. путін вогонь ніколи не зупинить, якщо в нього будуть ресурси. Тому спочатку треба виснадити ресурси росії, а потім тільки будуть розмови про припинення вогню. Це на роки.
показати весь коментар
24.11.2025 17:15 Відповісти
Можна скоротити навіть до одного - Росія має вчинити масове самогубство.
показати весь коментар
24.11.2025 17:16 Відповісти
Ну який план? РФ має ще багато нафтодоларів, Україна має ще багато неоповіщених за ноги хлопів. Треба продовжувати.
показати весь коментар
24.11.2025 17:16 Відповісти
хм ... ви вже "оповіщений" ??
показати весь коментар
24.11.2025 17:44 Відповісти
Ви вже нафтодолар?
показати весь коментар
24.11.2025 17:47 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2025 18:01 Відповісти
Саме головне що кривавий терорист путін не погоджуєтся на ніякі ,це щось нагадує минулорічний саміт миру Зелі Єрмака поговорили і розійшлися.
показати весь коментар
24.11.2025 17:18 Відповісти
Всі все знають, а у нас як завжди страшна Зе-таємниця.
показати весь коментар
24.11.2025 17:20 Відповісти
Будапештський меморандум імені Чемберлена-Трампа. Ідіоти. 3-тя світова просто неминуча тепер
показати весь коментар
24.11.2025 17:23 Відповісти
А що таке умєров, який погоджував 28 пунктів, раптово прозрів і став українцем? Навіть ручку для виду зламав!
показати весь коментар
24.11.2025 17:26 Відповісти
За уточненням переліт мінімум 16х Ту-22М3 з аер.Бєлая на аер.Оленья.

Додатково є попередження до 28 листопада по Одещині, на ймовірне використання великої кількості БпЛА, балістичних ракет та Х-22.
показати весь коментар
24.11.2025 17:40 Відповісти
Тобто, наші там з Трумпом щось обговорюють. ***** каже - "продолжаєм достігать цєлєй СВО "...
А так ... всьо харашо прєкрасная маркіза ...
показати весь коментар
24.11.2025 17:46 Відповісти
Ну ви як маленькі. Весь цей сир бор з самого початку для того щоб поділити грощі з заморожений активів. Бо европа вже почала їх розподіляти собі то 100 рафалів, то 150 гріпенів, але де тут США.

1)плани по замороженим активам і розподіл по країнам европи

2)міндічгейт (взяли за яйки і зе став поступливий)

3)план завершення війни (не влаштовує европу)

4)фінал-договорняк що зе і ко не тронуть,сша з европою дерібанять куш заморожених активів з прожектами в свої впк. Україна воює "стільки скільки буде потрібно "ЇМ

Вон як мерц запанікував коли США почали за грощі

Хоча в разі непоступливості европи в планах коштів для сша, то буде акцент саме на мирну угоду. В любому випадку ситуація він-він для США. Або мир чого хоче трамп,або мільярди для впк США що теж непогано для них
показати весь коментар
24.11.2025 17:50 Відповісти
дед Дмитриева Кирила
ФИО: Дмитриев Петр Яковлевич.
Дата рождения: 29.01.1908.
Место рождения: Санкт-Петербург (Российская Империя).
Должность (в годы ВОВ): Старший Помощник Начальника 1-го Отдела Военно-Химического Управления Фронта.
Награждение за Финскую войну: Медаль «За боевые заслуги» (07.04.1940).
На основании этого можно только предположить, что в период Финской войны он занимал должность, связанную с военно-химическим обеспечением
показати весь коментар
24.11.2025 17:59 Відповісти
Пиндосы хотят рыбку съесть, в Кремле с ****** присесть и на велосипеде покататься. Но однако, от чего-то придётся отказаться.
показати весь коментар
24.11.2025 18:31 Відповісти
на веле особр і не покатаєшся
показати весь коментар
24.11.2025 22:38 Відповісти
для відновлення справедливості і права, і запобігання роздмухування Третьої Світової Війни достатньо значно меншої кількості пунктів:
1. припинення вогню і атак Московією
2. повернення Московії на кордони 2013
3. виплата збитків України нанесених Московією
як поступка від України світовому товариству і ООН:
4. Україна не вимагатиме повернення до своїх кордонів З МОСКОВІЄЮ станом на 1919 рік і повного розпаду Сосії (вона й так розвалиться, сама)

ну і так, по-мєлочі........
показати весь коментар
24.11.2025 18:33 Відповісти
для заобігання потрібно повернення москвостану до кордонів 1324 року
показати весь коментар
24.11.2025 19:02 Відповісти
А навіщо скорочувати, простіше засунути його авторам в дупу.
показати весь коментар
24.11.2025 18:59 Відповісти
Десь я таке в 90-ті роки чув: "кручу, верчу, запутать хочу".
До чого ці шахрайськи понти? Опублікуйте ті пункти, що залишились - ми самі можем оцінити.
А так довіри корумпованій Зеʼбанді нема.
показати весь коментар
24.11.2025 19:00 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2025 19:09 Відповісти
Так це через Бевза американці ледве не зірвали переговори з-за виток інформації в ЗМІ?
показати весь коментар
24.11.2025 19:24 Відповісти
Ну чесно, я дивуюсь таким планам. Невже не зрозуміло, що щоб примусити путіна зупинити війну і сісти за стіл переговорів, треба лишити його грошей на цю війну, Або стабілізувати фронт щоб він не зміг більше наступати і захоплювати нові територіі і змусити його образно кажучи битися головою о бетонну стіну без усіляких результатів. Тільки як мінімум ці два кроки треба зробити щоб він погодився на перемовини. А до цього, поки у ньього будуть гроші на війну, і поки він хоч скільки але буде продовжувати наступати і окуповувати нові територіі Украіни - він не зупиниться і війна буде тривати. І будь які там плани миру, плани перемоги, плани стійкості і потужності хтось не вигадував....Ми це вже проходили.... І цей новий план виглядає як із серіі ,,Наша песня хороша, начинай сначала....." P.S Відносно тих двух кроків. Перший реалізується введенням потужних санкцій проти росіі з перекриванням усіх іі газових і нафтових вентілів (бо саме продаж єнергоресурсів і дає гроші путіну на війну) Другий крок реалізується відновленням реальноі сильноі військовоі допомоги Украіні у виді поставок великоі кількості озброєнь. (в першу чергу далекобійноі) І також зміна віськово-політичного керівництва краіни не останне питання в цьому. Бо вже зрозуміло що з тими хто керує зараз краіною і армією це зробити не можливо..... Можливо я і помиляюсь. Але як по мені це прості речі які лежать просто на поверхні, і не треба бути видатним геополітиком і миртворцем галактичного масштабу щоб іх бачити і розуміти....
показати весь коментар
24.11.2025 20:19 Відповісти
трампу з погріба пагорба видніше
показати весь коментар
24.11.2025 22:42 Відповісти
Напоминает сходку наперсточников в переходе) вот 28 пунктов, а вот тут уже 19, но это не точно. Главное следить за шариком))
показати весь коментар
24.11.2025 20:26 Відповісти
Європа за себе переймається, їй до одного місця, призведе цей план до мирної угоди чи ні, їм треба, щоб ми і далі були їхнім щитом.
показати весь коментар
24.11.2025 20:42 Відповісти
Дякуємо президенту Дональду за те що допомагає здати Україну російським загарбникам.
показати весь коментар
25.11.2025 06:09 Відповісти
 
 