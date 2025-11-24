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Мирний план США скоротили із 28 пунктів до 19, - FT
За результатами перемовин у Женеві 23 листопада, мирний план США щодо припинення війни РФ проти України скоротили із 28 пунктів до 19.
Про це пише видання Financial Times, посилаючись на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
План США скоротили
Водночас джерела видання не уточнюють, які саме пункти американського плану були вилучені.
"Переговори у Женеві стали кульмінацією хаотичних дипломатичних переговорів у вихідні. Натиснувши на Україну з вимогою прийняти угоду до четверга, Трамп заявив, що план не є остаточною пропозицією США. Потім Рубіо спробував дистанціювати Вашингтон від цієї пропозиції, а за кілька годин заявив, що його автором є США", - пише FT про план США.
- Нагадаємо, що радник Офісу президента Олександр Бевз, який брав участь у переговорах в Женеві, повідомив, що "мирного плану" з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
Топ коментарі
+21 Евгений Агро
показати весь коментар24.11.2025 17:15 Відповісти Посилання
+18 НБ
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+15 Grey Cat
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країни ЄС, які мають платити тр, ділитися з пу своїми технологіями і ринками... хоч пу завжди казав, що санкції йому на користь.
А де міжн.право? тр обіцяв озброїти Україну до зубів, якщо пу відмовиться від негайной зупинки вогню і переговорів... виходить, що тр брехав і грає на боці зла, знущається всіма способами і душить жертву, яка по його задуму мусить сама фактично капітулювати.
Навіщо тоді ця оон? Якщо тільки право сили і гешефти рулять світом? І за що тр мріє отримати Нобеля? Мрак(
Додатково є попередження до 28 листопада по Одещині, на ймовірне використання великої кількості БпЛА, балістичних ракет та Х-22.
А так ... всьо харашо прєкрасная маркіза ...
1)плани по замороженим активам і розподіл по країнам европи
2)міндічгейт (взяли за яйки і зе став поступливий)
3)план завершення війни (не влаштовує европу)
4)фінал-договорняк що зе і ко не тронуть,сша з европою дерібанять куш заморожених активів з прожектами в свої впк. Україна воює "стільки скільки буде потрібно "ЇМ
Вон як мерц запанікував коли США почали за грощі
Хоча в разі непоступливості европи в планах коштів для сша, то буде акцент саме на мирну угоду. В любому випадку ситуація він-він для США. Або мир чого хоче трамп,або мільярди для впк США що теж непогано для них
ФИО: Дмитриев Петр Яковлевич.
Дата рождения: 29.01.1908.
Место рождения: Санкт-Петербург (Российская Империя).
Должность (в годы ВОВ): Старший Помощник Начальника 1-го Отдела Военно-Химического Управления Фронта.
Награждение за Финскую войну: Медаль «За боевые заслуги» (07.04.1940).
На основании этого можно только предположить, что в период Финской войны он занимал должность, связанную с военно-химическим обеспечением
1. припинення вогню і атак Московією
2. повернення Московії на кордони 2013
3. виплата збитків України нанесених Московією
як поступка від України світовому товариству і ООН:
4. Україна не вимагатиме повернення до своїх кордонів З МОСКОВІЄЮ станом на 1919 рік і повного розпаду Сосії (вона й так розвалиться, сама)
ну і так, по-мєлочі........
До чого ці шахрайськи понти? Опублікуйте ті пункти, що залишились - ми самі можем оцінити.
А так довіри корумпованій Зеʼбанді нема.
погрібапагорба видніше