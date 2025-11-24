Мирний план США скоротили із 28 пунктів до 19, - FT

За результатами перемовин у Женеві 23 листопада, мирний план США щодо припинення війни РФ проти України скоротили із 28 пунктів до 19.

Про це пише видання Financial Times, посилаючись на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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План США скоротили

Водночас джерела видання не уточнюють, які саме пункти американського плану були вилучені.

"Переговори у Женеві стали кульмінацією хаотичних дипломатичних переговорів у вихідні. Натиснувши на Україну з вимогою прийняти угоду до четверга, Трамп заявив, що план не є остаточною пропозицією США. Потім Рубіо спробував дистанціювати Вашингтон від цієї пропозиції, а за кілька годин заявив, що його автором є США", - пише FT про план США.

Нагадаємо, що радник Офісу президента Олександр Бевз, який брав участь у переговорах в Женеві, повідомив, що "мирного плану" з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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