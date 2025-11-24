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Україна, США, Європа та РФ модифікуватимуть "мирний план", - помічник Путіна Ушаков
У Кремлі вважають, що "мирний план" США "піддаватиметься модифікації" з боку України, Росії, Європи та США.
Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За його словами, багато положень американського плану, з яким ознайомилася Москва, видаються прийнятними.
Водночас "європейський план" у Росії вважають неконструктивним.
"Росія отримала сигнал від США зустрітися в очному порядку і розпочати обговорення плану щодо України, але конкретних домовленостей поки що немає", - додав Ушаков.
Раніше в ОП заявили, що "мирного плану" з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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