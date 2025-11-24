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Новини Мирний план США
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Україна, США, Європа та РФ модифікуватимуть "мирний план", - помічник Путіна Ушаков

У Кремлі відреагували на мирний план Трампа: його змінювати

У Кремлі вважають, що "мирний план" США "піддаватиметься модифікації" з боку України, Росії, Європи та США.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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За його словами, багато положень американського плану, з яким ознайомилася Москва, видаються прийнятними.

Водночас "європейський план" у Росії вважають неконструктивним.

"Росія отримала сигнал від США зустрітися в очному порядку і розпочати обговорення плану щодо України, але конкретних домовленостей поки що немає", - додав Ушаков.

У Кремлі відреагували на мирний план Трампа: його змінювати

Раніше в ОП заявили, що "мирного плану" з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Невже і передачу Аляски ******, включили до мирного плану вітькоффа??
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24.11.2025 17:08 Відповісти
Кацапська логіка гопника. Якщо погодились на умови, то потрібно добавити ще. Зелю повживають по повному. Без Лоха і жізнь плоха! Погодився на 28 кацапських пунктів не торгуючись, значить можна вимагати більше.
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24.11.2025 17:17 Відповісти
Раша недоговороздатна
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24.11.2025 17:31 Відповісти
План в том, чтобы тянуть резинку
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24.11.2025 17:30 Відповісти
Ішаков, скажи своєму царю, щоб виводив війська з України і не треба ніякого плану.
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24.11.2025 17:38 Відповісти
Коли вже, нарешті, чергова комета прилетить на московію? Цього разу нехай летить на мацкву, а не у Сибір.
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24.11.2025 18:16 Відповісти
Ну якщо з участю РФ то мудакуватимуть.
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24.11.2025 19:30 Відповісти
 
 