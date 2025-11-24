Україна, США, Європа та РФ модифікуватимуть "мирний план", - помічник Путіна Ушаков

У Кремлі вважають, що "мирний план" США "піддаватиметься модифікації" з боку України, Росії, Європи та США.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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За його словами, багато положень американського плану, з яким ознайомилася Москва, видаються прийнятними.

Водночас "європейський план" у Росії вважають неконструктивним.

"Росія отримала сигнал від США зустрітися в очному порядку і розпочати обговорення плану щодо України, але конкретних домовленостей поки що немає", - додав Ушаков.

Раніше в ОП заявили, що "мирного плану" з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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