Украина, США, Европа и РФ будут модифицировать "мирный план", - помощник Путина Ушаков

В Кремле отреагировали на мирный план Трампа: его менять

В Кремле считают, что "мирный план" США "будет подвергаться модификации" со стороны Украины, России, Европы и США.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, многие положения американского плана, с которым ознакомилась Москва, кажутся приемлемыми.

В то же время "европейский план" в России считают неконструктивным.

"Россия получила сигнал от США встретиться в очном порядке и начать обсуждение плана по Украине, но конкретных договоренностей пока нет", - добавил Ушаков.

Ранее в ОП заявили, что "мирного плана" из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Невже і передачу Аляски ******, включили до мирного плану вітькоффа??
24.11.2025 17:08 Ответить
Кацапська логіка гопника. Якщо погодились на умови, то потрібно добавити ще. Зелю повживають по повному. Без Лоха і жізнь плоха! Погодився на 28 кацапських пунктів не торгуючись, значить можна вимагати більше.
24.11.2025 17:17 Ответить
Раша недоговороздатна
24.11.2025 17:31 Ответить
План в том, чтобы тянуть резинку
24.11.2025 17:30 Ответить
Ішаков, скажи своєму царю, щоб виводив війська з України і не треба ніякого плану.
24.11.2025 17:38 Ответить
Коли вже, нарешті, чергова комета прилетить на московію? Цього разу нехай летить на мацкву, а не у Сибір.
