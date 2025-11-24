2 792 7
Украина, США, Европа и РФ будут модифицировать "мирный план", - помощник Путина Ушаков
В Кремле считают, что "мирный план" США "будет подвергаться модификации" со стороны Украины, России, Европы и США.
Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По его словам, многие положения американского плана, с которым ознакомилась Москва, кажутся приемлемыми.
В то же время "европейский план" в России считают неконструктивным.
"Россия получила сигнал от США встретиться в очном порядке и начать обсуждение плана по Украине, но конкретных договоренностей пока нет", - добавил Ушаков.
Ранее в ОП заявили, что "мирного плана" из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
