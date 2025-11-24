Украина, США, Европа и РФ будут модифицировать "мирный план", - помощник Путина Ушаков

В Кремле считают, что "мирный план" США "будет подвергаться модификации" со стороны Украины, России, Европы и США.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, многие положения американского плана, с которым ознакомилась Москва, кажутся приемлемыми.

В то же время "европейский план" в России считают неконструктивным.

"Россия получила сигнал от США встретиться в очном порядке и начать обсуждение плана по Украине, но конкретных договоренностей пока нет", - добавил Ушаков.

Ранее в ОП заявили, что "мирного плана" из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

