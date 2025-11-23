РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11087 посетителей онлайн
Новости
4 329 55

Зеленский о первых результатах переговоров в Женеве: Предложения США могут учесть важные для Украины элементы

Зеленський

Президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании относительно американского плана завершения войны РФ против Украины.

Об этом он рассказал в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская делегация сегодня работает в Женеве над поиском работоспособных решений для прекращения войны, восстановления мира и обеспечения долгосрочной безопасности. Уже были краткие отчеты команды о результатах первых встреч и бесед. Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины", - рассказал глава государства.

Также читайте: ЕС определил три обязательных принципа мирного плана для Украины, - фон дер Ляйен

Дальнейшая работа продолжается

Президент добавил, что сейчас идет дальнейшая работа над тем, чтобы все элементы были действительно эффективными для достижения главной цели, на которую рассчитывают наши люди – в конце концов, положить конец кровопролитию и войне.

Переговоры в Женеве

Ранее сообщалось, что украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Женеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Карни обсудили мирный план: Работаем, чтобы принципиальные позиции сработали

Автор: 

Зеленский Владимир (22696) переговоры (5184)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
https://t.me/officialeurosolidarity/17704 Офіційна позиція фракції Європейська Солідарність щодо мирних переговорів:
Будь які «плани», написані в Кремлі за спиною України - є неприйнятні і не будуть підтримані українським суспільством.
Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна - пастка політична, геополітична, а головне - російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки.
Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це «погоджувати»? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда - це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України.
Не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві. Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах «плівок Міндіча» - у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності.
Не можна змішувати ці речі. Дипломатія - це сила держави. І саме тому її не можна робити заручником страхів, особистих інтересів чи спроб уникнути покарання. Україна мусить чітко розмежувати дві площини:
- переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники;
- а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний - незалежно від посад, зв'язків чи політичних страхів.
Ще раз наголошуємо: російський план неприйнятний у будь-якій формі. Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу - наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода.
Переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.
Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас - ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:14 Ответить
+20
Дай вгадаю - вам ізраїльтянам і грузинам і татарам дадуть взяти награбоване і не будуть переслідувати

А всіх хто на окупованих територія - катуватимуть і зламають життя, дітей будуть готувати до війни з нами НАШИХ ЖЕ ДІТЕЙ, а ми всі будемо жити в вічно страху 2 удару який уже точно стане смертельним - див Чечня
показать весь комментарий
23.11.2025 16:14 Ответить
+6
А можуть і не врахувати.Особливо після того,як ти зі своїми друзями пограбував власну воюючу країну.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дай вгадаю - вам ізраїльтянам і грузинам і татарам дадуть взяти награбоване і не будуть переслідувати

А всіх хто на окупованих територія - катуватимуть і зламають життя, дітей будуть готувати до війни з нами НАШИХ ЖЕ ДІТЕЙ, а ми всі будемо жити в вічно страху 2 удару який уже точно стане смертельним - див Чечня
показать весь комментарий
23.11.2025 16:14 Ответить
Американський план, це лайно, потрібно було відмовлятись від американський пропозицій ще коли вони вимагали наші надра! Так союзники себе не ведуть! Так ведуть себе мародери! Без США ми не загинемо, ще багато в нас прихованих ресурсів, ще достатньо в нас ідіотизму на всіх ланках управління, усунення якого в рази підвищить нашу ефективність на фронті та в тилу. Тому потрібно відмовлятись від російського мирного плану США, примушувати мародерів Зеленського та самого Зеленського до вісдтавки, вводити військову хунту і продовжувати боротьбу! Між поганим і дуже поганим ми маємо обрати боротьбу до перемоги, а мародерів посадити на довічне або розстріляти! Досить бути слабкими!
показать весь комментарий
23.11.2025 16:29 Ответить
Без США загнемося за декілька місяців.
показать весь комментарий
23.11.2025 17:03 Ответить
Не загнемось, США вже практично зупинили військову допомогу, а фінансову допомогу може надати ЄС в більшому обсязі. Що нам зараз дає США, озброєння тільки за європейські гроші, так вони і далі будуть надавати нам озброєння, бо це за гроші!!!!!!!! Ми зараз опинились в такій ситуації, що можемо просто сказати Трампу - НІ. Трамп сам все зробив так що ми від США вже ніяк не залежні, все переведено на комерційну основу і за все платяться гроші і гроші не американські, тому Трамп може йти за російським кораблем зі своїми фантазіями про капітуляцію України! Хотів отримувати гроші, отримує, тепер хай закриє рот і перестане нам нав'язувати свої хворобливі пропозиції!
показать весь комментарий
23.11.2025 17:09 Ответить
Томагавки не хочуть давати навіть за гроші.
показать весь комментарий
23.11.2025 17:15 Ответить
Бо їх немає, повільно виробляють і це від позиції Трампа не залежить, це просто дефіцит. Як збільшиться виробництво, тоді і отримаємо, навіть якщо Трамп буде проти!
показать весь комментарий
23.11.2025 17:21 Ответить
І відразу в окопи пішли менти, прокурорські та інші недоторкані? Чи у вас намір покласти всю "голоту" та предпінсіонерів?
показать весь комментарий
23.11.2025 17:40 Ответить
А хто Українцям дохтор що до влади обирають "ізраїльтян, грузин та татар"? Та й чи мало серед Українців не кращих? Взяти до прикладу тогж Медведчука?
показать весь комментарий
23.11.2025 17:38 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/17704 Офіційна позиція фракції Європейська Солідарність щодо мирних переговорів:
Будь які «плани», написані в Кремлі за спиною України - є неприйнятні і не будуть підтримані українським суспільством.
Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна - пастка політична, геополітична, а головне - російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки.
Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це «погоджувати»? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда - це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України.
Не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві. Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах «плівок Міндіча» - у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності.
Не можна змішувати ці речі. Дипломатія - це сила держави. І саме тому її не можна робити заручником страхів, особистих інтересів чи спроб уникнути покарання. Україна мусить чітко розмежувати дві площини:
- переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники;
- а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний - незалежно від посад, зв'язків чи політичних страхів.
Ще раз наголошуємо: російський план неприйнятний у будь-якій формі. Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу - наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода.
Переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.
Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас - ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:14 Ответить
+ +
показать весь комментарий
23.11.2025 16:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2uXN0MG2hEs

Вашингтон - американці, протестний мітинг ... й у тому числі проти закладання Трампом України як індички на день Подяки.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:18 Ответить
"...Будь які «плани», написані в Кремлі за спиною України - є неприйнятні і не будуть підтримані українським суспільством..."
====================================
На жаль, будуть. Не може 10% воювати за всіх.

73% погодяться на будь яку принизливу капітуляцію. Найсмішніше те, що навіть це їх не врятує від ще страшнішої війни.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:20 Ответить
Доля України - можуть не можуть - якесь блеяня
показать весь комментарий
23.11.2025 16:14 Ответить
а що воно ще може - навіть дЄрмака і то не може звільнити!
показать весь комментарий
23.11.2025 16:18 Ответить
А можуть і не врахувати.Особливо після того,як ти зі своїми друзями пограбував власну воюючу країну.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:15 Ответить
Загадка навіяна новітню історією України - "Хто там виглядає проміж бубєнчікав АлібАби хрипотно читаючи не свої патріотичні тексти? "
показать весь комментарий
23.11.2025 16:15 Ответить

я просто уявив цю картину
показать весь комментарий
23.11.2025 16:19 Ответить
що цей зрадник несе-"Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України" ...є національні інтереси України.а якщо є НИЗКА ІНТЕРЕСІВ.ЦЕ ОЗНАЧАЄ .ЩО ДЕ-ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ НЕ БУДУТЬ ВРАХОВАНІ НА КОРИСТЬ ОКУПАНТА.А САМЕ ТОМУ ЦЕ І Є "НИЖЧЕ" НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ,,,,(***, на)
показать весь комментарий
23.11.2025 16:19 Ответить
Весільний президент 🤡
показать весь комментарий
23.11.2025 16:21 Ответить
Дурень думкою багатіє. В Ізраїлі до сих пір йде війна яку Тампон "врегулював". А так звані миротворці які повинні були контролювати мир і проводити роззброювання терористів ХАМАСу і Хезболли, відмовилися від цієї місії. Бо немає дурних подихати за чужу війну і чужу країну. Отакий самий "мирний план" пропонують Україні тільки в десять разів гірший і ганебніший
показать весь комментарий
23.11.2025 16:23 Ответить
Ну що ж, підкинемо трохи зради

Олексій Гончаренко, депутат фракції "Європейська солідарність"

Я бачу, що всі бояться. Тоді скажу я: Я ВВАЖАЮ ЦЕЙ МИРНИЙ ДОГОВІР З 28 ПУНКТІВ НОРМАЛЬНИМ ФУНДАМЕНТОМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЯ МИРНОГО ДОГОВОРУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ. Там є пункти, які можна підправити - по виходу з Донбасу точно. Можна їх обговорити, і можна зробити інакше. Все інше - це нормальні умови, - народний депутат опозиційної партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко підтримав в цілому "мирний" план Трампа, який переважна більшість європейських лідерів визнала неприйнятним і таким, що є фактичною капітуляцією України.

"Багато хто питає: а що втрачає росія? 300 мільярдів своїх активів в Європі. Плюс вони захопили ЗАЕС, але віддають 50 відсотків електроенергії нам.

Наші обмеження по армії? 600 тисяч - це величезна армія. Я думаю, по факту, у нас зараз 600 тисяч у строю (не враховуючи СЗЧ, поранених і тилових).

Нам не обмежують ВПК. Нам не обмежують вступ до ЄС.

НАТО? Ну, я думаю, всі вже зрозуміли, що НАТО не буде. І навіть якби було - там є такі країни, як Угорщина. Як думаєте, як довго вони б воювали за нас?

Взагалі, треба вже прийняти реальність: ніхто ніколи не буде воювати за нас.

Але. Те, що в договорі є 10 років гарантій безпеки - це добре. Вічні гарантії не виконуються ніколи. У часових - більше шансів. І тут ОДНА З НАЙГОЛОВНІШИХ РЕЧЕЙ, НА ЯКІЙ ТРЕБА СТОЯТИ НАСМЕРТЬ:

Ратифікація зобов'язань по безпеці зі сторони США в Конгресі США.

Нам не треба новий меморандум. Ми хочемо реальних гарантій від світового гегемона. Це - ключова історія для нашої безпеки.

Що ж стосується економіки: план - гарний. Відкриття ринків ЄС - фантастика.
Це дасть шанс на економічне зростання і інвестиції.
По факту, репарації зі сторони росії у вигляді 200 млрд євро дадуть можливість відновити інфраструктуру і запустити економічні процеси.

Я розумію, що ХОЧЕТЬСЯ, ЩОБ РОСІЯ БУЛА ЗНИЩЕНА І ВОНИ ВСІ ТАМ ЗДОХЛИ. Дуже хочеться.

Але реальність така: грошей у нас немає, мобілізація провалена, війська втомлені, масштабне СЗЧ, ракету свою ми так і не побудували, величезна корупція в оборонці та енергетиці.

Усі ці фактори не сприяють знищенню такого ворога, як росія.

Багато хто каже про фінський сценарій. Але я вам розкажу, бо ви точно цього не знали: фіни не лише офіційно (!) віддали свою територію - вони ще й погодились на радянську (!) військову (!) базу біля Гельсінкі.

У нас таких умов немає.
Ми не капітулюємо.
Тому давайте жити в реальності.

НАМ ПОТРІБЕН МИР. І УМОВИ, ЯКІ РОЗРОБИЛИ АМЕРИКАНЦІ - ГАРНІ, КРІМ ВИХОДУ З ДОНБАСУ І ДЕЯКИХ МОМЕНТІВ".
показать весь комментарий
23.11.2025 16:23 Ответить
де можна прочитати оригінал?
показать весь комментарий
23.11.2025 16:32 Ответить
бачив на його телеграмі.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:52 Ответить
Це повний 3.14здець...
Там ще є кінцівка:

Що ж стосується економіки: план - гарний. Відкриття ринків ЄС - фантастика. Це дасть шанс на економічне зростання і інвестиції. По факту, репарації зі сторони Росії у вигляді 200 млрд євро дадуть можливість відновити інфраструктуру і запустити економічні процеси.

Я розумію, що ХОЧЕТЬСЯ, ЩОБ РОСІЯ БУЛА ЗНИЩЕНА І ВОНИ ВСІ ТАМ ЗДОХЛИ. Дуже хочеться.

Але реальність така:

грошей у нас немає

мобілізація провалена

війська втомлені

масштабне СЗЧ

ракету свою ми так і не побудували

величезна корупція в оборонці та енергетиці

Усі ці фактори не сприяють знищенню такого ворога, як Росія.

Багато хто каже про фінський сценарій. Але я вам розкажу, бо ви точно цього не знали: фіни не лише офіційно (!) віддали свою територію - вони ще й погодились на радянську (!) військову (!) базу біля Гельсінкі.

У нас таких умов немає.

Ми не капітулюємо.

Тому давайте жити в реальності.

НАМ ПОТРІБЕН МИР. І УМОВИ, ЯКІ РОЗРОБИЛИ АМЕРИКАНЦІ - ГАРНІ, КРІМ ВИХОДУ З ДОНБАСУ І ДЕЯКИХ МОМЕНТІВ."

Невже на вибори зібрався ? І він І П...?
показать весь комментарий
23.11.2025 16:59 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/51124
показать весь комментарий
23.11.2025 16:53 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/51125 але там ще є два інших поста в розвиток цієї його думки. Навожу перший:

ЦЕЙ ПЛАН МОЖНА ДОРОБЛЮВАТИ І ПІДПИСУВАТИ.
Головне не встати в позу і не почати кричати: нам все не так і хочемо, щоб США почали бомбити Москву.
Там є моменти над якими можна працювати.
Взагалі, насправді, Путін і буде зривати підписання цього плану. Росії він не вигідний.
План, по факту, фіксує перемогу США (всі ці 300 млрд йдуть до США і вони ними розпоряджаються).
показать весь комментарий
23.11.2025 16:57 Ответить
https://www.threads.com/@oleksiihoncharenko/post/DRXiUYNiDpe?xmt=AQF0YBh1aPNFOGH0FPdBDloZ5ufpiUawe9WwZWAi1oyjrVhFuyOG-lOxqlEHEVowLtr9eJ-i&slof=1
показать весь комментарий
23.11.2025 16:58 Ответить
Дякую
показать весь комментарий
23.11.2025 17:33 Ответить
як же доречно трамп підкинув зе!гниді рятувальний круг!!!
новий сезон про голобородько!
зе!скоморох працює над спасінням нації! "своєї"!
ну, і як завжди: європейські партнери та безпекові гарантії.

дєрьмак дуже необхідний!
корупція, то фігня!
дебілка свириденка, подай голос!
показать весь комментарий
23.11.2025 16:24 Ответить
100%, хоч хтось це розуміє
показать весь комментарий
23.11.2025 16:25 Ответить
той випадок коли самовпевнений самозакоханий телепень без досвіду та й ще з друзями які не нехтують щось вкрасти, керують країною як заманеться.

А коли в черговий раз обсираються, то віню свою не визнають і далі роблять помилки ціною тисячі людей

показать весь комментарий
23.11.2025 16:24 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2025 16:26 Ответить
Є сили тримати оборону, чи через рік війна буде в Дніпрі? Тобто яка різниця що там написано, коли воно все суперечить міжнародному праву і виконуватись не буде.
Давно час подорослішати? виконувати бумажки як дорослі дяді, тобто коли тобі вигідно підписуєм коли ні підтираємось.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:26 Ответить
У параши єкономика на грани развала, ей осталось максимум пол-года, поэтому х-ло срочно отвесил подсрачника рыжей псине, а та, в свою очередь, пнула ФБР, которое в тесном контакте с НАБУ вело ЗЕленую кибуцу. Соответственно НАБУ, благодаря х-ловскому волшебному копняку трампону , опубликовало пленки миндича.Это шумиха дала возможность пропихнуть план кремлядей под видом американского и дала рычаг давления на Украину через зедротов.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:28 Ответить
Про пів року вже 5ий рік чуємо,але ознаків не бачимо.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:33 Ответить
Не хочешь видеть.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:55 Ответить
Нікчемний президент ти можеш окреслити червоні лінії на які ніколи не погодимся ,а це : відмова від своїх територій ,одностороннє розброєння,влазити ворогу в нашу конституцію,амністія воєним злочинцям ,відмова від судових позовів проти рашиських злочинцівітд . Чи для тебе головне збереження своєї ср-ки і свого корупційного оточення ?
показать весь комментарий
23.11.2025 16:33 Ответить
Коли з усіх пральних машинок крутиться - та то сам Віткофф з рашистоКірілом (дивне співпадіння з іменем ФСБешноогоь попа) придумали той план у 28 пунктів, а Умєров під страхом для свого сімейного клану у Флориді підписав для MAGAцистів бажаний план розрулення війни , то я не вірю в це співпадіння з датами . Це справді мстива спецоперація Кремля, приурочена до трагічно-історичних дат листопаду для України , до дат неодноразового програшу ***** з його двічінесудими агентом-Лідером для України...

Й що НЕ дивно, що саме у ці дні кремлівський Буратінонаступник двічінесудимого , комедійне акторишко антимайданів виглянуло зпроміж бубєнцов незмінного менеджера АлібАби аби зачитати тест про вибір для України . САМЕ У ЦІ ДНІ !!!
показать весь комментарий
23.11.2025 16:52 Ответить
Умеров - никто для подписания, может подписать шо угодно без наступления последствий.
показать весь комментарий
23.11.2025 17:00 Ответить
Я думав в день Гідності і Свободи кияни вийдуть на Майдан і скажуть Ні капітуляції ,Ні корупції на жаль цього не сталось, мародери продовхжують маніпуляції.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:39 Ответить
Все що творить ця етнічна жидівська банда доведеться виправляти українцям і великою кровю. Але спершу потрібно ліквідувати етнічну банду зєлєнскіх в усіх державних службах. Виключно етнічні українці мають займати всі державні пости в Україні. В паспорти має бути повернута графа "національність". Це ж що ми зараз маємо! Як до влади то чужинці проголошують себе українцями, а як до відповідальності за корупцію то вони раптом стають "євреями" і отримують притулок в Ізраїлі. Ви можете уявити щоб якийсь "свинарчук" назвався "євреєм", став високопосадовцем в Ізраїлі, накрав грошей і втік з ними під захист в Україну і знову став українцем? Я не можу, бо Ізраїль проголошено національною державою і всі інші національні меншини мають представницьку квоту в Кнесеті пропорційну до кількості населення і жоден не-єврей не може зайняти будь яку державну посаду в державному управлінні. Це заборонено на рівні законодавства країни.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:39 Ответить
Який Володя заклопотаний.
По неділях бідолаха працює.🤭
Дайте йому банан 🍌 або яблуко. 🍎
показать весь комментарий
23.11.2025 16:41 Ответить
та йому скучно і одиноко - дЄрмак у відрядженні і погомоніти навіть немає із ким!
показать весь комментарий
23.11.2025 16:48 Ответить
Ему до вподоби кокос
показать весь комментарий
23.11.2025 17:04 Ответить
Амністію для умерова, єрмака і тебе? Про ці"важливі елементи" розмова...
показать весь комментарий
23.11.2025 16:54 Ответить
"Украина будет наша целиком максимум через два года. Возможно, намного раньше. Никакого суверенитета больше там не будет и в помине", - написал Дугин. По его словам, в администрации диктатора РФ Владимира Путина уже полным ходом идет разработка детального плана по превращению украинцев в русских. "Ведется работа над учебниками, экстренными программами по массовому излечению, психической реабилитации. Уже готов проект административного переустройства. Скорее всего, эти территории получат новое название. Возможно, "Старые Земли"", - делится Дугин. Он добавляет, что проект подразумевает полную ликвидацию украинского языка. "Мы относимся к делу очень серьезно, взвешенно и основательно. Это не для пропаганды, а для большой долгосрочной работы", - подчеркивает Z-философ.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/324369_1763903142. Оце і є суть переговорів,план Трампа-Путіна,який будуть погоджувати представники етнічної ОПГ на чолі з Зелею,це перший пункт справжнього плану Рашки озвученого Дугіним
показать весь комментарий
23.11.2025 16:56 Ответить


https://www.facebook.com/vitaliy.kolomiets?__cft__[0]=AZUSFfwMHczsknDNSIJ8G9sDk0Ub0Su5GtBIvxJHfor5UTTf8QtRdhO1IhwW_-PEYqK3Kl9kNT-_3yJHM0XQDxADvCZFGP7L3VzMqUw2WZJ5yReyMuZlQqd0Qfq7UWj2EYrGuAUp_zBMP2eylmVotqhPpU7J8MJO4Y2FQi_JB8HhN8YjG5d8kwBungG_mNyZIeNNOKYJBvj6sP3AfwMdSL0yo5JhTR2mUQ2BkzvoKOjXPA&__tn__=-UC%2CP-y-R Vitaliy Kolomiets

https://www.facebook.com/vitaliy.kolomiets/posts/pfbid02YZ3ka2712VcpJpHGcbMToevhhKfaW8skAZKZpcM3qWF4BLeSc8Nc71US7mwgXmkKl?__cft__[0]=AZUSFfwMHczsknDNSIJ8G9sDk0Ub0Su5GtBIvxJHfor5UTTf8QtRdhO1IhwW_-PEYqK3Kl9kNT-_3yJHM0XQDxADvCZFGP7L3VzMqUw2WZJ5yReyMuZlQqd0Qfq7UWj2EYrGuAUp_zBMP2eylmVotqhPpU7J8MJO4Y2FQi_JB8HhN8YjG5d8kwBungG_mNyZIeNNOKYJBvj6sP3AfwMdSL0yo5JhTR2mUQ2BkzvoKOjXPA&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 дн. ·

Якщо Трамп дуже хоче швидку угоду з продажу Краматорського укріп.району за половину від заморожених активів РФ (умовно 175 млрд грн), то ми маємо йому запропонувати кращі умови по цих заморожених активах.

Наприклад.

Фіксуємо https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSFfwMHczsknDNSIJ8G9sDk0Ub0Su5GtBIvxJHfor5UTTf8QtRdhO1IhwW_-PEYqK3Kl9kNT-_3yJHM0XQDxADvCZFGP7L3VzMqUw2WZJ5yReyMuZlQqd0Qfq7UWj2EYrGuAUp_zBMP2eylmVotqhPpU7J8MJO4Y2FQi_JB8HhN8YjG5d8kwBungG_mNyZIeNNOKYJBvj6sP3AfwMdSL0yo5JhTR2mUQ2BkzvoKOjXPA&__tn__=*NK-y-R #збиткивідвійни на рівні 800-900 млрд, як право вимоги до рф (користуючись методикою оцінки моральної шкоди жертв теракту 9/11).

Продаємо це право вимоги юридичній фірмі Трампа або державі США з дисконтом 30-40% за умови, що договір набирає чинності з моменту припинення бойових дій.

США зразу забирають собі арештовані активи всі, а не половину як їм пропонує путін. Іншу частину вимог ми стягуємо всі разом з будь яких активів рф.

Ще можемо попросити кредит в США під забезпечення права оренди баз в Криму на 100 років за 1 долар.

П.с. А накидайте ще варіантів в коменти для барижок світового рівня
показать весь комментарий
23.11.2025 16:56 Ответить
А може й нi.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:58 Ответить
Була неділя.
Зеленський одиноко сидів за робочим столом.
З розумним виразом обличчя він розглядав анальну пробку.
Згадував гру в теніс, вечори в спортзалі та бурхливі ночі в бункері.
Навіть перебуваючи в далекій Швейцарії, Андрій Єрмак не виходив в нього з голови.
показать весь комментарий
23.11.2025 17:04 Ответить
"Важливі елементи" це гарантії Зельоним мародерам не попасти на лаву підсудних, і не сісти пожиттєво, а з накраденим вільно жити на Заході.
показать весь комментарий
23.11.2025 17:05 Ответить
мойша пля в окулярах
показать весь комментарий
23.11.2025 17:06 Ответить
Зєлю геть. Вибори
показать весь комментарий
23.11.2025 17:37 Ответить
 
 