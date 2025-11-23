Зеленский о первых результатах переговоров в Женеве: Предложения США могут учесть важные для Украины элементы

Президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании относительно американского плана завершения войны РФ против Украины.

Об этом он рассказал в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская делегация сегодня работает в Женеве над поиском работоспособных решений для прекращения войны, восстановления мира и обеспечения долгосрочной безопасности. Уже были краткие отчеты команды о результатах первых встреч и бесед. Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины", - рассказал глава государства.

Дальнейшая работа продолжается

Президент добавил, что сейчас идет дальнейшая работа над тем, чтобы все элементы были действительно эффективными для достижения главной цели, на которую рассчитывают наши люди – в конце концов, положить конец кровопролитию и войне.

Переговоры в Женеве

Ранее сообщалось, что украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Женеве.

