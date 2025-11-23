Зеленский о первых результатах переговоров в Женеве: Предложения США могут учесть важные для Украины элементы
Президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании относительно американского плана завершения войны РФ против Украины.
Об этом он рассказал в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинская делегация сегодня работает в Женеве над поиском работоспособных решений для прекращения войны, восстановления мира и обеспечения долгосрочной безопасности. Уже были краткие отчеты команды о результатах первых встреч и бесед. Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины", - рассказал глава государства.
Дальнейшая работа продолжается
Президент добавил, что сейчас идет дальнейшая работа над тем, чтобы все элементы были действительно эффективными для достижения главной цели, на которую рассчитывают наши люди – в конце концов, положить конец кровопролитию и войне.
Переговоры в Женеве
Ранее сообщалось, что украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Женеве.
А всіх хто на окупованих територія - катуватимуть і зламають життя, дітей будуть готувати до війни з нами НАШИХ ЖЕ ДІТЕЙ, а ми всі будемо жити в вічно страху 2 удару який уже точно стане смертельним - див Чечня
Будь які «плани», написані в Кремлі за спиною України - є неприйнятні і не будуть підтримані українським суспільством.
Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна - пастка політична, геополітична, а головне - російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки.
Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це «погоджувати»? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда - це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України.
Не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві. Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах «плівок Міндіча» - у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності.
Не можна змішувати ці речі. Дипломатія - це сила держави. І саме тому її не можна робити заручником страхів, особистих інтересів чи спроб уникнути покарання. Україна мусить чітко розмежувати дві площини:
- переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники;
- а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний - незалежно від посад, зв'язків чи політичних страхів.
Ще раз наголошуємо: російський план неприйнятний у будь-якій формі. Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу - наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода.
Переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.
Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас - ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах.
Вашингтон - американці, протестний мітинг ... й у тому числі проти закладання Трампом України як індички на день Подяки.
На жаль, будуть. Не може 10% воювати за всіх.
73% погодяться на будь яку принизливу капітуляцію. Найсмішніше те, що навіть це їх не врятує від ще страшнішої війни.
я просто уявив цю картину
Олексій Гончаренко, депутат фракції "Європейська солідарність"
Я бачу, що всі бояться. Тоді скажу я: Я ВВАЖАЮ ЦЕЙ МИРНИЙ ДОГОВІР З 28 ПУНКТІВ НОРМАЛЬНИМ ФУНДАМЕНТОМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЯ МИРНОГО ДОГОВОРУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ. Там є пункти, які можна підправити - по виходу з Донбасу точно. Можна їх обговорити, і можна зробити інакше. Все інше - це нормальні умови, - народний депутат опозиційної партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко підтримав в цілому "мирний" план Трампа, який переважна більшість європейських лідерів визнала неприйнятним і таким, що є фактичною капітуляцією України.
"Багато хто питає: а що втрачає росія? 300 мільярдів своїх активів в Європі. Плюс вони захопили ЗАЕС, але віддають 50 відсотків електроенергії нам.
Наші обмеження по армії? 600 тисяч - це величезна армія. Я думаю, по факту, у нас зараз 600 тисяч у строю (не враховуючи СЗЧ, поранених і тилових).
Нам не обмежують ВПК. Нам не обмежують вступ до ЄС.
НАТО? Ну, я думаю, всі вже зрозуміли, що НАТО не буде. І навіть якби було - там є такі країни, як Угорщина. Як думаєте, як довго вони б воювали за нас?
Взагалі, треба вже прийняти реальність: ніхто ніколи не буде воювати за нас.
Але. Те, що в договорі є 10 років гарантій безпеки - це добре. Вічні гарантії не виконуються ніколи. У часових - більше шансів. І тут ОДНА З НАЙГОЛОВНІШИХ РЕЧЕЙ, НА ЯКІЙ ТРЕБА СТОЯТИ НАСМЕРТЬ:
Ратифікація зобов'язань по безпеці зі сторони США в Конгресі США.
Нам не треба новий меморандум. Ми хочемо реальних гарантій від світового гегемона. Це - ключова історія для нашої безпеки.
Що ж стосується економіки: план - гарний. Відкриття ринків ЄС - фантастика.
Це дасть шанс на економічне зростання і інвестиції.
По факту, репарації зі сторони росії у вигляді 200 млрд євро дадуть можливість відновити інфраструктуру і запустити економічні процеси.
Я розумію, що ХОЧЕТЬСЯ, ЩОБ РОСІЯ БУЛА ЗНИЩЕНА І ВОНИ ВСІ ТАМ ЗДОХЛИ. Дуже хочеться.
Але реальність така: грошей у нас немає, мобілізація провалена, війська втомлені, масштабне СЗЧ, ракету свою ми так і не побудували, величезна корупція в оборонці та енергетиці.
Усі ці фактори не сприяють знищенню такого ворога, як росія.
Багато хто каже про фінський сценарій. Але я вам розкажу, бо ви точно цього не знали: фіни не лише офіційно (!) віддали свою територію - вони ще й погодились на радянську (!) військову (!) базу біля Гельсінкі.
У нас таких умов немає.
Ми не капітулюємо.
Тому давайте жити в реальності.
НАМ ПОТРІБЕН МИР. І УМОВИ, ЯКІ РОЗРОБИЛИ АМЕРИКАНЦІ - ГАРНІ, КРІМ ВИХОДУ З ДОНБАСУ І ДЕЯКИХ МОМЕНТІВ".
Невже на вибори зібрався ? І він І П...?
ЦЕЙ ПЛАН МОЖНА ДОРОБЛЮВАТИ І ПІДПИСУВАТИ.
Головне не встати в позу і не почати кричати: нам все не так і хочемо, щоб США почали бомбити Москву.
Там є моменти над якими можна працювати.
Взагалі, насправді, Путін і буде зривати підписання цього плану. Росії він не вигідний.
План, по факту, фіксує перемогу США (всі ці 300 млрд йдуть до США і вони ними розпоряджаються).
новий сезон про голобородько!
зе!скоморох працює над спасінням нації! "своєї"!
ну, і як завжди: європейські партнери та безпекові гарантії.
дєрьмак дуже необхідний!
корупція, то фігня!
дебілка свириденка, подай голос!
А коли в черговий раз обсираються, то віню свою не визнають і далі роблять помилки ціною тисячі людей
Давно час подорослішати? виконувати бумажки як дорослі дяді, тобто коли тобі вигідно підписуєм коли ні підтираємось.
Й що НЕ дивно, що саме у ці дні кремлівський Буратінонаступник двічінесудимого , комедійне акторишко антимайданів виглянуло зпроміж бубєнцов незмінного менеджера АлібАби аби зачитати тест про вибір для України . САМЕ У ЦІ ДНІ !!!
По неділях бідолаха працює.🤭
Дайте йому банан 🍌 або яблуко. 🍎
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/324369_1763903142. Оце і є суть переговорів,план Трампа-Путіна,який будуть погоджувати представники етнічної ОПГ на чолі з Зелею,це перший пункт справжнього плану Рашки озвученого Дугіним
https://www.facebook.com/vitaliy.kolomiets?__cft__[0]=AZUSFfwMHczsknDNSIJ8G9sDk0Ub0Su5GtBIvxJHfor5UTTf8QtRdhO1IhwW_-PEYqK3Kl9kNT-_3yJHM0XQDxADvCZFGP7L3VzMqUw2WZJ5yReyMuZlQqd0Qfq7UWj2EYrGuAUp_zBMP2eylmVotqhPpU7J8MJO4Y2FQi_JB8HhN8YjG5d8kwBungG_mNyZIeNNOKYJBvj6sP3AfwMdSL0yo5JhTR2mUQ2BkzvoKOjXPA&__tn__=-UC%2CP-y-R Vitaliy Kolomiets
https://www.facebook.com/vitaliy.kolomiets/posts/pfbid02YZ3ka2712VcpJpHGcbMToevhhKfaW8skAZKZpcM3qWF4BLeSc8Nc71US7mwgXmkKl?__cft__[0]=AZUSFfwMHczsknDNSIJ8G9sDk0Ub0Su5GtBIvxJHfor5UTTf8QtRdhO1IhwW_-PEYqK3Kl9kNT-_3yJHM0XQDxADvCZFGP7L3VzMqUw2WZJ5yReyMuZlQqd0Qfq7UWj2EYrGuAUp_zBMP2eylmVotqhPpU7J8MJO4Y2FQi_JB8HhN8YjG5d8kwBungG_mNyZIeNNOKYJBvj6sP3AfwMdSL0yo5JhTR2mUQ2BkzvoKOjXPA&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 дн. ·
Якщо Трамп дуже хоче швидку угоду з продажу Краматорського укріп.району за половину від заморожених активів РФ (умовно 175 млрд грн), то ми маємо йому запропонувати кращі умови по цих заморожених активах.
Наприклад.
Фіксуємо https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSFfwMHczsknDNSIJ8G9sDk0Ub0Su5GtBIvxJHfor5UTTf8QtRdhO1IhwW_-PEYqK3Kl9kNT-_3yJHM0XQDxADvCZFGP7L3VzMqUw2WZJ5yReyMuZlQqd0Qfq7UWj2EYrGuAUp_zBMP2eylmVotqhPpU7J8MJO4Y2FQi_JB8HhN8YjG5d8kwBungG_mNyZIeNNOKYJBvj6sP3AfwMdSL0yo5JhTR2mUQ2BkzvoKOjXPA&__tn__=*NK-y-R #збиткивідвійни на рівні 800-900 млрд, як право вимоги до рф (користуючись методикою оцінки моральної шкоди жертв теракту 9/11).
Продаємо це право вимоги юридичній фірмі Трампа або державі США з дисконтом 30-40% за умови, що договір набирає чинності з моменту припинення бойових дій.
США зразу забирають собі арештовані активи всі, а не половину як їм пропонує путін. Іншу частину вимог ми стягуємо всі разом з будь яких активів рф.
Ще можемо попросити кредит в США під забезпечення права оренди баз в Криму на 100 років за 1 долар.
П.с. А накидайте ще варіантів в коменти для барижок світового рівня
