Зеленский и Карни обсудили мирный план: Работаем, чтобы принципиальные позиции сработали

Президент Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Канады Марком Карни.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

Так, президент назвал этот разговор "хорошим и очень полезным".

О чем говорили?

Зеленский рассказал канадскому премьеру о работе переговорных команд сегодня в Швейцарии.

"Украина настроена на максимально конструктивную работу по шагам, которые предложила Америка. Мы работаем, чтобы путь к окончанию войны был реальным и чтобы принципиальные позиции сработали", - подчеркнул он.

Поддержка Украины

Также президент поблагодарил премьер-министра за поддержку и готовность помогать, где нужно.

"Планируем также разговор Коалиции желающих в начале следующей недели. Ценим такой формат координации в более широком кругу партнеров, чтобы все были вовлечены и информированы о мирном процессе", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Марк Карни планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским детали мирного плана США.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.