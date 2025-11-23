РУС
Новости Мирный план Трампа
586 13

Зеленский и Карни обсудили мирный план: Работаем, чтобы принципиальные позиции сработали

Зеленский поговорил с Карни

Президент Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Канады Марком Карни.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Так, президент назвал этот разговор "хорошим и очень полезным".

О чем говорили?

Зеленский рассказал канадскому премьеру о работе переговорных команд сегодня в Швейцарии.

"Украина настроена на максимально конструктивную работу по шагам, которые предложила Америка. Мы работаем, чтобы путь к окончанию войны был реальным и чтобы принципиальные позиции сработали", - подчеркнул он.

Поддержка Украины

Также президент поблагодарил премьер-министра за поддержку и готовность помогать, где нужно.

"Планируем также разговор Коалиции желающих в начале следующей недели. Ценим такой формат координации в более широком кругу партнеров, чтобы все были вовлечены и информированы о мирном процессе", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Марк Карни планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским детали мирного плана США.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Зеленский Владимир (22696) Канада (2153) переговоры (5184) Карни Марк (53)
Топ комментарии
+3
В Швейцарії вже обкашляли? - який вихлоп?
23.11.2025 15:45 Ответить
+3
Раніше я думав єдине, що гарно вміє зеленський - це без штанів грати на роялі. Помилявся. Він чудово вміє займатись корупцією. Щось путнє - це не його, ну зовсім не його!
23.11.2025 15:50 Ответить
+1
Де цей план опублікований? Всі про нього кажуть але потім той же Венс, якого називають співавтором, відмовляється від цього. Що вже підписав до виконання рудий бібізян Трамп якщо він каже що є інші плани. Я розумію що там нічого хорошого для України немає, але все ж таки хотілося б прочитати офіційну версію того, що так всі обговорюють.
23.11.2025 15:48 Ответить
там є 1 план і 28 таємних додатків - там сам чорт ногу зламає....
23.11.2025 15:51 Ответить
28 пунктів - є давно у відкритому доступі
23.11.2025 15:52 Ответить
Експремєр Фінляндії Сана Марін: «Щоб завершити конфлікт, росія повинна покинути територію України».

Всього один пункт - замінює собою не тільки 28 пунктів, але й всю переговорну групу дЄрмака в Швейцарії...
23.11.2025 16:00 Ответить
Експремєр
Чомусь про самі правильні речі лише "екси" говорять ... від теперішніх ніколи не чути нічого подібного !
23.11.2025 16:03 Ответить
у діючих при трампоні спрацьовує "самозахист" або питання політичної карєри
23.11.2025 16:08 Ответить
Там завжди, навіть на цьому сайті, пишуть НАЧЕБТО. Тож цей ,,відкритий доступ,, так собі інфа.
23.11.2025 16:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LR00l6QjpxA

Простонародним сумським українським сленгом розбір на молекули тексту звернення великого лідОра з під яєць Алі-бАби ...І
23.11.2025 15:54 Ответить
Уявляю цей діалог , професора і третьокласника . Всі відзначають що зеленський в свому розумовому розвитку застряг десь в14-15 років а тут ще наркота і маєм те що маєм.
23.11.2025 15:55 Ответить
й воно виглядає з-під бубєнчікав АлібАби як вялікій лідАр ...
23.11.2025 16:01 Ответить
Яким би ватаном, крадієм та дебілом не був би Зелька, воно ж відчуває, що можуть і на вила посадить, якщо він затримається із золотим парашютом.
23.11.2025 16:03 Ответить
 
 