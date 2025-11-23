Зеленский и Карни обсудили мирный план: Работаем, чтобы принципиальные позиции сработали
Президент Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Канады Марком Карни.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Так, президент назвал этот разговор "хорошим и очень полезным".
О чем говорили?
Зеленский рассказал канадскому премьеру о работе переговорных команд сегодня в Швейцарии.
"Украина настроена на максимально конструктивную работу по шагам, которые предложила Америка. Мы работаем, чтобы путь к окончанию войны был реальным и чтобы принципиальные позиции сработали", - подчеркнул он.
Поддержка Украины
Также президент поблагодарил премьер-министра за поддержку и готовность помогать, где нужно.
"Планируем также разговор Коалиции желающих в начале следующей недели. Ценим такой формат координации в более широком кругу партнеров, чтобы все были вовлечены и информированы о мирном процессе", - добавил Зеленский.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Марк Карни планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским детали мирного плана США.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Всього один пункт - замінює собою не тільки 28 пунктів, але й всю переговорну групу дЄрмака в Швейцарії...
Чомусь про самі правильні речі лише "екси" говорять ... від теперішніх ніколи не чути нічого подібного !
Простонародним сумським українським сленгом розбір на молекули тексту звернення великого лідОра з під яєць Алі-бАби ...І