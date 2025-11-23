Зеленський і Карні обговорили мирний план: Працюємо, щоб принципові позиції спрацювали
Президент Володимир Зеленський поговорив із прем’єр-міністром Канади Марком Карні.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Так, президент назвав цю розмову "хорошою та дуже корисною".
Про що говорили?
Зеленський розповів канадському прем’єру про роботу переговорних команд сьогодні у Швейцарії.
"Україна налаштована на максимально конструктивну роботу щодо кроків, які запропонувала Америка. Ми працюємо, щоб шлях до закінчення війни був реальним і щоб принципові позиції спрацювали", - наголосив він.
Підтримка України
Також президент подякував прем’єр-міністру за підтримку та готовність допомагати, де потрібно.
"Плануємо також розмову Коаліції охочих на початку наступного тижня. Цінуємо такий формат координації в ширшому колі партнерів, щоб усі були залучені та поінформовані про мирний процес", - додав Зеленський.
Рнаше повідомлялося, що прем’єр-міністр Канади Марк Карні планує обговорити із президентом України Володимиром Зеленським деталі мирного плану США.
Що відомо про мирний план?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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