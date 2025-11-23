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Новини Мирний план США
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Зеленський і Карні обговорили мирний план: Працюємо, щоб принципові позиції спрацювали

Зеленський поговорив з Карні

Президент Володимир Зеленський поговорив із прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Так, президент назвав цю розмову "хорошою та дуже корисною".

Про що говорили?

Зеленський розповів канадському прем’єру про роботу переговорних команд сьогодні у Швейцарії.

"Україна налаштована на максимально конструктивну роботу щодо кроків, які запропонувала Америка. Ми працюємо, щоб шлях до закінчення війни був реальним і щоб принципові позиції спрацювали", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карні і Мерц обговорили мирний план: підтвердили непохитну підтримку України

Підтримка України

Також президент подякував прем’єр-міністру за підтримку та готовність допомагати, де потрібно.

"Плануємо також розмову Коаліції охочих на початку наступного тижня. Цінуємо такий формат координації в ширшому колі партнерів, щоб усі були залучені та поінформовані про мирний процес", - додав Зеленський.

Також читайте: Канада готова ще більше посилити санкції проти Росії, - прем’єр Карні

Рнаше повідомлялося, що прем’єр-міністр Канади Марк Карні планує обговорити із президентом України Володимиром Зеленським деталі мирного плану США.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) Канада (2277) перемовини (3807) Карні Марк (75)
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Топ коментарі
+3
В Швейцарії вже обкашляли? - який вихлоп?
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23.11.2025 15:45 Відповісти
+3
Раніше я думав єдине, що гарно вміє зеленський - це без штанів грати на роялі. Помилявся. Він чудово вміє займатись корупцією. Щось путнє - це не його, ну зовсім не його!
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23.11.2025 15:50 Відповісти
+1
Де цей план опублікований? Всі про нього кажуть але потім той же Венс, якого називають співавтором, відмовляється від цього. Що вже підписав до виконання рудий бібізян Трамп якщо він каже що є інші плани. Я розумію що там нічого хорошого для України немає, але все ж таки хотілося б прочитати офіційну версію того, що так всі обговорюють.
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23.11.2025 15:48 Відповісти
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В Швейцарії вже обкашляли? - який вихлоп?
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23.11.2025 15:45 Відповісти
Де цей план опублікований? Всі про нього кажуть але потім той же Венс, якого називають співавтором, відмовляється від цього. Що вже підписав до виконання рудий бібізян Трамп якщо він каже що є інші плани. Я розумію що там нічого хорошого для України немає, але все ж таки хотілося б прочитати офіційну версію того, що так всі обговорюють.
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23.11.2025 15:48 Відповісти
там є 1 план і 28 таємних додатків - там сам чорт ногу зламає....
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23.11.2025 15:51 Відповісти
28 пунктів - є давно у відкритому доступі
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23.11.2025 15:52 Відповісти
Експремєр Фінляндії Сана Марін: «Щоб завершити конфлікт, росія повинна покинути територію України».

Всього один пункт - замінює собою не тільки 28 пунктів, але й всю переговорну групу дЄрмака в Швейцарії...
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23.11.2025 16:00 Відповісти
Експремєр
Чомусь про самі правильні речі лише "екси" говорять ... від теперішніх ніколи не чути нічого подібного !
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23.11.2025 16:03 Відповісти
у діючих при трампоні спрацьовує "самозахист" або питання політичної карєри
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23.11.2025 16:08 Відповісти
Там завжди, навіть на цьому сайті, пишуть НАЧЕБТО. Тож цей ,,відкритий доступ,, так собі інфа.
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23.11.2025 16:13 Відповісти
Раніше я думав єдине, що гарно вміє зеленський - це без штанів грати на роялі. Помилявся. Він чудово вміє займатись корупцією. Щось путнє - це не його, ну зовсім не його!
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23.11.2025 15:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LR00l6QjpxA

Простонародним сумським українським сленгом розбір на молекули тексту звернення великого лідОра з під яєць Алі-бАби ...І
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23.11.2025 15:54 Відповісти
Уявляю цей діалог , професора і третьокласника . Всі відзначають що зеленський в свому розумовому розвитку застряг десь в14-15 років а тут ще наркота і маєм те що маєм.
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23.11.2025 15:55 Відповісти
й воно виглядає з-під бубєнчікав АлібАби як вялікій лідАр ...
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23.11.2025 16:01 Відповісти
Яким би ватаном, крадієм та дебілом не був би Зелька, воно ж відчуває, що можуть і на вила посадить, якщо він затримається із золотим парашютом.
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23.11.2025 16:03 Відповісти
 
 