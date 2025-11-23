Карні і Мерц обговорили мирний план: підтвердили непохитну підтримку України
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели зустріч на полях саміту лідерів G20, під час якої домовилися співрацювати з метою досягнення справедливого миру для України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в офісі Карні.
Так, зазначається, що Карні та Мерц підтвердили свою непохитну підтримку України.
За підсумками розмови вони наголосили, що будь-яке врегулювання російсько-української війни має передбачати участь України, поважати її основні інтереси та надавати гарантії безпеки.
Обидва лідери зобов'язалися співпрацювати із союзниками для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні.
Що передувало?
- За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.
- Лідери ЄС вже заявили, що мирний план потребує доопрацювання, оскільки не можна змінювати кордони силою та обмежувати чисельність ЗСУ.
- ЄС має намір змінити щонайменше чотири пункти плану.
- 23 листопада, у Швейцарії відбудуться консультації української переговорної делегації з американськими високопосадовцями щодо американського мирного плану припинення війни РФ проти України
- Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішній мирний план США для України не є остаточною пропозицією.
Що відомо про мирний план?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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"Рашисти б'ються одинадцятий рік за Донецьку область, але ніяк не можуть захопити її повністю, і швидше за все їм не вдасться цього зробити. Якщо, звісно, Україна добровільно не відступить зі своїх позицій у рамках підписання так званої "мирної угоди". Віддавати фортифікації не можна, бо вони справді надійно захищають країну від захоплення окупантами територій.
Таким чином, головний пункт у "мирному плані", на який Україні не варто погоджуватися - це здача без бою Краматорська, Слов'янська, Дружківки, Сіверська та Лимана.
Втрата фортифікацій, які росія десять років не може взяти - ось це серйозно. Ось за це треба стояти на смерть. Це не можна віддавати за жодних умов. Це все одно, що їжачок зніме з себе шкурку разом із колючками. Бо десять років росія намагається взяти цей укріпрайон і десять років не може цього зробити, не можна це віддавати".
«ХАМАС» повідомив США, що вважає мирну угоду з Ізраїлем розірваною, повідомивши про готовність відновити бойові дії в Газі. ХАМАС повідомив США про готовність перейти до бойових дій у секторі Газа. Там додали, що угода про припинення вогню розірвана, "оскільки Ізраїль систематично її порушує".
Про це повідомив телеканал Al Hadath