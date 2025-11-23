Карні і Мерц обговорили мирний план: підтвердили непохитну підтримку України

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели зустріч на полях саміту лідерів G20, під час якої домовилися співрацювати з метою досягнення справедливого миру для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в офісі Карні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, зазначається, що Карні та Мерц підтвердили свою непохитну підтримку України.

За підсумками розмови вони наголосили, що будь-яке врегулювання російсько-української війни має передбачати участь України, поважати її основні інтереси та надавати гарантії безпеки.

Обидва лідери зобов'язалися співпрацювати із союзниками для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні.

Також читайте: Келлог про мирну угоду: Гадаю, ми зможемо підштовхнути до цього українців, а потім росіян

Що передувало?

За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.

Лідери ЄС вже заявили, що мирний план потребує доопрацювання, оскільки не можна змінювати кордони силою та обмежувати чисельність ЗСУ.

ЄС має намір змінити щонайменше чотири пункти плану.

23 листопада, у Швейцарії відбудуться консультації української переговорної делегації з американськими високопосадовцями щодо американського мирного плану припинення війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішній мирний план США для України не є остаточною пропозицією.

Також читайте: Макрон, Мерц і Стармер обговорили мирний план щодо України

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.