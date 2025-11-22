Мирний план потребує доопрацювання. Не можна змінювати кордони силою та обмежувати чисельність ЗСУ, - заява лідерів ЄС

Лідери ЄС готові долучитися до доопрацювання американського плану щодо завершення війни в Україні, оскільки низка його пунктів є неприйнятними та викликають стурбованість.

Про це йдеться у заяві лідерів ЄС щодо мирного плану Трампа стосовно України, інформує Цензор.НЕТ.

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Що кажуть в ЄС?

Зокрема, як зазначається, лідери ЄС вітають постійні зусилля США щодо встановлення миру в Україні.

"Початковий проєкт плану з 28 пунктів містить важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та міцного миру.

Тому ми вважаємо, що цей проєкт є основою, яка потребуватиме додаткової роботи. Ми готові долучитися до забезпечення сталого миру в майбутньому. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, які зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів", - йдеться у заяві.

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"Ми повторюємо, що впровадження елементів, що стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватиме згоди членів ЄС та НАТО відповідно.

Ми користуємося цією нагодою, щоб підкреслити рішучість нашої постійної підтримки України. Ми продовжуватимемо тісну координацію з Україною та США протягом наступних днів", - сказано в заяві, яку підписали президент Кошта, президентка фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Карні, президент Стубб, президент Макрон, прем'єр-міністр Мартін, прем'єрка Мелоні, прем'єр-міністр Такаїчі, прем'єр-міністр Схооф, прем'єр-міністр Санчес, прем'єр-міністр Стармер, канцлер Мерц та прем'єр-міністр Стере.

Що передувало?

За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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