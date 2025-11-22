УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10000 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план США
4 439 71

Мирний план потребує доопрацювання. Не можна змінювати кордони силою та обмежувати чисельність ЗСУ, - заява лідерів ЄС

США запитали Європу, що їй потрібно від Вашингтона в обмін на гарантії безпеки для України

Лідери ЄС готові долучитися до доопрацювання американського плану щодо завершення війни в Україні, оскільки низка його пунктів є неприйнятними та викликають стурбованість.

Про це йдеться у заяві лідерів ЄС щодо мирного плану Трампа стосовно України, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що кажуть в ЄС?

Зокрема, як зазначається, лідери ЄС вітають постійні зусилля США щодо встановлення миру в Україні.

"Початковий проєкт плану з 28 пунктів містить важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та міцного миру.

Тому ми вважаємо, що цей проєкт є основою, яка потребуватиме додаткової роботи. Ми готові долучитися до забезпечення сталого миру в майбутньому. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, які зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів", - йдеться у заяві.

Також читайте: Зеленський обговорив із Туском план Трампа: Європа має бути включена в процес

"Ми повторюємо, що впровадження елементів, що стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватиме згоди членів ЄС та НАТО відповідно.

Ми користуємося цією нагодою, щоб підкреслити рішучість нашої постійної підтримки України. Ми продовжуватимемо тісну координацію з Україною та США протягом наступних днів", - сказано в заяві, яку підписали президент Кошта, президентка фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Карні, президент Стубб, президент Макрон, прем'єр-міністр Мартін, прем'єрка Мелоні, прем'єр-міністр Такаїчі, прем'єр-міністр Схооф, прем'єр-міністр Санчес, прем'єр-міністр Стармер, канцлер Мерц та прем'єр-міністр Стере.

Що передувало?

За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США відправляють генералів до РФ для переговорів про мирний план, - The Guardian

Автор: 

США (26698) Євросоюз (15193) Макрон Емманюель (1765) Санчес Педро (71) фон дер Ляєн Урсула (997) Мелоні Джорджа (229) Стубб Александр (206) Стармер Кір (367) Кошта Антоніу (141) Стере Йонас Гар (46) Карні Марк (75)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
ТАМ КОЖНИЙ ПУНКТ ЛАЙНО. Більше того там є русизми типу "situation on ******" - ситуація на землі. В англійській так не скажуть.

РФ треба САМЕ ЗМІНА КОРДОНІВ, а ще приниження в вид російською мови - ЦЕЙ ПУНКТ ВОНИ ТОЧНО ПРОСУВАТИМУТЬ ВСІМА СИЛАМИ.
показати весь коментар
22.11.2025 16:20 Відповісти
+15
Замість того, щоб обговорювати наш план, йде обговорення плану складеного росіянами. Бо зеленський у цей час керував корупціонерами. Цікаво, хто крім Кислиці, у переговорній групі є етнічним українцем або не має звʼязків з росією чи іншими країнами?
показати весь коментар
22.11.2025 16:25 Відповісти
+14
показати весь коментар
22.11.2025 16:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТАМ КОЖНИЙ ПУНКТ ЛАЙНО. Більше того там є русизми типу "situation on ******" - ситуація на землі. В англійській так не скажуть.

РФ треба САМЕ ЗМІНА КОРДОНІВ, а ще приниження в вид російською мови - ЦЕЙ ПУНКТ ВОНИ ТОЧНО ПРОСУВАТИМУТЬ ВСІМА СИЛАМИ.
показати весь коментар
22.11.2025 16:20 Відповісти
Ми НЕ ЗМОЖЕМО, перемогти росію, та вийти на кордони 1991 року - це факт!

росія НЕ ЗМОЖЕ, перемогти Україну та знищити нашу державність - це факт!

Що робити? Переговори, та компроміс. Неприємний, важкий, компроміс. Компроміс досягається взаємними поступками.

До 27 Листопада 2025 року, або у 2026 році, чи у 2032 році, але до цього ми прийдемо.

Особисто я об'єктивно та без емоцій, не бачу у цьому "мирному плані" нічого такого, нащо Україна принципова не повинна погоджуватись, крім 3 пунктів:

1. Добровільно лишати українську територію;
2. Відмовитись на рівні Конституції від вступу до будь-яких союзів, та альянсів. Це вирішувати Україні;
3. Якимось чином обмеження чисельності ЗСУ, або зброї.
Про все інше можна говорити.
показати весь коментар
22.11.2025 16:46 Відповісти
******
показати весь коментар
22.11.2025 16:50 Відповісти
ти дебіл
росія НЕ ЗМОЖЕ, перемогти Україну та знищити нашу державність - це факт! - 80% школярів уже зараз говорять російською. Російська державна і все знищено.

а їхні кгбісти в рясах обяснять що "ето все бандеровці сделалі братоубіственною войну і анафема им"
показати весь коментар
22.11.2025 16:50 Відповісти
І яка різниця, якою мовою говорять школярі, та як це пов'язано зі знищенням держави?

В Україні має бути одна державна мова - Українська. Навчання в державних школах, має бути державною мовою, без жодних вийнятків. ВНЗ, та ЗВО - виключно українською мовою, без жодних вийнятків. Всі хто хочете жити в Україні, повинні знати Українську мову. А як хто розмовляє на перервах в школах, чи на вулицях - це не стосується нікого. Насильна українізація - це таки нацизм. Хоч баньте, хоч ні, бо правди тут не *******, але нацизм. Виходить, що дитина, яка розмовляє російською на перервах не така як дитина, що розмовляє українською? То що це таке, якщо не нацизм та расова ієрархія?

Я свого часу, довгий час жив в Англії. Там дуже багато мігрантів з різних країн. Звісно, що навчання в школі, коледжі відбувається виключно англійською (державною) мовою.

Але там нікому і в голову не прийде осуджувати чи обговорювати, якою мовою спілкуються учні між собою, або в сім'ї.
показати весь коментар
22.11.2025 17:07 Відповісти
А тут хто "осуджує чи обговорює, якою мовою спілкуються учні між собою, або в сім'ї"??
Здається, ви сам нацист.
показати весь коментар
22.11.2025 17:31 Відповісти
Так! Саме осуджує, ба більше пов'язує те якою мовою спілкуються школярі, з перемогою/поразкою України! Саме перед моєм коментарем про 80% учнів.
показати весь коментар
22.11.2025 17:35 Відповісти
О, "акакаяразніца"
показати весь коментар
22.11.2025 17:36 Відповісти
А як що до кацапської державної мови?
показати весь коментар
22.11.2025 16:56 Відповісти
>росія НЕ ЗМОЖЕ, перемогти Україну та знищити нашу державність - це факт!

чого це? вона може ще багато років мобілізовувати русню на війну, а ми? у нас в сзч купа людей.
показати весь коментар
22.11.2025 17:00 Відповісти
А себе ви ким вважаєте: ухилянтом або сзч?
показати весь коментар
22.11.2025 18:03 Відповісти
Звичайно пану Александру по#уй на українську мову, на кацапську церкву і це закономірно, бо він Александр. Можливо якби був Олександром то бачив би ситуацію по-іншому.
показати весь коментар
22.11.2025 17:01 Відповісти
А статус російської мови та московської церкви вас не хвилює?
До речі, якщо війна припиниться, чисельність ЗСУ за замовчуванням стане меншою.
показати весь коментар
22.11.2025 17:03 Відповісти
В ідеалі, так я не хочу, щоб в Україні була державною російська мова, але глобально мені пох. Я виріс в україномовній сім'ї, навчався в україномовній школі, та завжди спілкувався українською. З мого оточення 80% україномовних 20% російськомовних. Жодних проблем у спілкуванні не має. Якщо від цього питання, буде залежати зупинка війни(спойлер: Не буде звісно, бо справа не у мові) то я точно готовий на такий компроміс, впевнений, що 60-70% Українців також. Про церкву, мені взагалі все одно. Я не вірянин! Об'єктивно та без емоцій, питання церкви актуальне максимум для 15-20% Українців. Та точно, такий компроміс прийнятний для зупинки війни (спойлер: Війна не зупиниться, бо справа не у церкві).
показати весь коментар
22.11.2025 17:20 Відповісти
Пан Александр пише що завжди спілкувався українською, але в описі " про мене" на Цензор нет випадково написав на кацапській що він" настройщік таргетіровпной реклами" отакі вони окацаплені малороси.
показати весь коментар
22.11.2025 18:17 Відповісти
Ну так я говорю про спілкування українською мовою, а написано російською, шоб розуміли всі в Грузії, Вірменії, Молдові, Казахстані. Адже чим більше клієнтів, тим більше прибутку, чим більше прибутку тим більше податків. В чому протиріччя? А такі як ви, дають кацапам привід говорити про нацизм в Україні! Яка різниця, на якій мові у мене сайт, або профіль з якого ймовірно підтянулись дані!?
показати весь коментар
22.11.2025 18:49 Відповісти
Про що інще домовлятися, про російську мову в Україні і російську церкву?
показати весь коментар
22.11.2025 17:05 Відповісти
Мудило ты. В 7.00 25.02.22 бердянская бригада была в Запорожье. Было много гусеничной брони на своем ходу. Тебе клоуну надо обьяснять сколько им надо было времени дойти до Запорожья своим ходом? Надо обьяснять почему Мариуполь оказался в кольце? Надо, клоун ты паршивый, обьяснять что пацаны просят элементарные мавики чтобы видеть в то время как оборотень налаживает экспорт дронов? И вместо того, чтобы задавать вопросы оборотню ты тут продвигаешь капитуляцию. Если бы не предатель у власти мы даже сейчас могли бы выкинуть болотных за наши границы. Вместо этого мы ежедневно сдаем территории под лапшу про фламинго. А такие как ты вместо вопросов оборотню пиодвигают сдачу кровью нашей политых территорий.
показати весь коментар
22.11.2025 20:23 Відповісти
"situation on ******"- парєбрік 2.
показати весь коментар
22.11.2025 17:12 Відповісти
Добре, пункт про обмеження ЗСУ треба включити. Коротше, треба знову Трампу присісти на вуха.
показати весь коментар
22.11.2025 16:21 Відповісти
Якщо скорочувати ЗСУ то треба і армію агресора скорочувати. Чи не так?
показати весь коментар
22.11.2025 16:57 Відповісти
По ідеї, так.
показати весь коментар
22.11.2025 17:37 Відповісти
***** крутий - просто закінчіть напад зубатої Зелі на беззахисну рашечку.
просто оцю сволоч тз "ООН" якби хтось ..... ну, якби її не стало, то би так і було як є.
виродки, упирі, негідники, і так, підари.
інакше ніхто - тупо хочеться щоб зтось це ******** мінуснув, як кажуть кацапи.
уроди - трупоїди.
показати весь коментар
22.11.2025 16:22 Відповісти
Замість того, щоб обговорювати наш план, йде обговорення плану складеного росіянами. Бо зеленський у цей час керував корупціонерами. Цікаво, хто крім Кислиці, у переговорній групі є етнічним українцем або не має звʼязків з росією чи іншими країнами?
показати весь коментар
22.11.2025 16:25 Відповісти
показати весь коментар
22.11.2025 16:26 Відповісти
Так, картинка відповідає реальним діям. Але там біля прапорця України мають сидіти всі - Зеленський, Міндіч, Цукермани, Шефіри... Хіба не вони знищили репутацію України в світі і не дали привід Трампу здійснити свої мрії? Як так сталося, що деркач, знаходячись під американськими санкціями, отримує мільйони доларів США з допомоги США, що виділено для України? Цим же займався не якийсь відморожений олігарх, а бізнес-партнер Зеленського міндіч. То не соромно Зеленському? Як США після цього мають виділяти нам мільярди доларів США, забираючи в своїх платників податків, щоб Україна їх переправляла на росію? Можна було б відновити довіру і репутацію - відправити у відставку весь уряд, серед якого 5 міністрів замішані в мародерстві, та піти геть разом з Єрмаком. Так ні, воно прикрило свою дупу Україно, а не навпаки.
показати весь коментар
22.11.2025 17:18 Відповісти
Там не 5 министров мародеры. По-хорошему там надо все ровнять с землей, начиная с оборотня.
показати весь коментар
22.11.2025 20:26 Відповісти
На інший план не погодяться кацапи та їхні американьські холуї. Тому, Європо, нарешті ухваліть рішення щодо передачі Україні кацапських активів і активізуйте вироблення і забезпечення українців потужною ******** зброєю. Ця війна є нашою спільною з вами справою.
показати весь коментар
22.11.2025 16:27 Відповісти
Ну тоді будете воювати далі. Без збої, грошей , розвідданних і мабуть без старлінку.
показати весь коментар
22.11.2025 16:32 Відповісти
Є інші варіанти? Ах да - капітуляція та наступний похід на Київ
показати весь коментар
22.11.2025 16:38 Відповісти
є інші варіанти, але куколди серед українців проти ядерного статусу, бо богоподібні сша можуть розлютитися
показати весь коментар
22.11.2025 16:41 Відповісти
Який до біса ядерний статус? Яким чином, хвантазьор?
показати весь коментар
22.11.2025 17:05 Відповісти
Були інші варіанти ще у 2019 році, коли замість проукраїнського президента Порошенка, вибрали російську маріонетку. Навіть вже на початку повномасшабного вторгення, коли наш Головком і відважні ЗСУ нищили ворога і відвойовували окуповані землі, нарід 73% підтримав ворога, який відстороний Залужного та 16 генералів Генштабу і призначив кацапа Головкомом. Фронт і все посипалося.
показати весь коментар
22.11.2025 17:09 Відповісти
А оркам хто забороняє перемогти? США, Китай, КНДР, Індія, Іран? Вони лише їх підтримують
показати весь коментар
22.11.2025 17:20 Відповісти
Гроші - розморожені кацапські 300 млрд доларів, зброя - ЄС, розвідданні - Британія та інші союзники.
показати весь коментар
22.11.2025 16:41 Відповісти
Якщо прийдуть кацапи то і Ви будете "воювати далі"
показати весь коментар
22.11.2025 17:15 Відповісти
Я збираюсь, а Ви?
показати весь коментар
22.11.2025 17:20 Відповісти
Нав'язуючи цей план Україні, тампон робить те ж саме, що він робив з тарифами. Спочатку погрози, залякування, шантаж, а потім більшу частину тарифів або скасували, або суттєво зменшили. Так воно у бізнесі себе поводило, так воно намагається все робити і у політиці. Примітивна і тупа тактика боягуза і нікчеми. Його поведінка є типовою для ексгібционіста, який намгається лякати вразливих жіночок своїм крихітним дітородним органом
показати весь коментар
22.11.2025 16:28 Відповісти
... а потім, задоволений спричиненим ефектом, тікає до кущів
показати весь коментар
22.11.2025 16:50 Відповісти
Так, принцип шантажу та залякування.
Щоб хоч щось отримати - вимагає на 300%. Психологія рекетира
показати весь коментар
22.11.2025 17:10 Відповісти
Трампа ігнорувати! Краснов за пюрера!!!
Тільки уряд Національного Порятунку + подальша співпраця з Європою!! Жодного переговору з сшу!!
показати весь коментар
22.11.2025 16:28 Відповісти
Запропонуйте донецьку і луганську область ізраїлю в оренду на 100 років.А крим віддайте в оренду ердогану.Але на це у наших переговорників мозгів не вистачає.
показати весь коментар
22.11.2025 16:30 Відповісти
що ще треба комусь продати?
показати весь коментар
22.11.2025 16:40 Відповісти
Чисельність формально неможна обмежувати.

Але та цифра яка в плані у 600тис, ще навіть дуже оптімістична. Бо наврядч після закінчення бойових дій, знайдется бажаючих навіть половина від означеної цифри,якщо таж европа не буде платити за це великі грощі як "сталевому дікобразу". Молодь точно не піде і не приїде на таке. Це звичайно без примусу держави.
показати весь коментар
22.11.2025 16:32 Відповісти
Ну так будуть значить і далі «бусифікувати» для потрібної чисельності, якщо «молодь не піде і не приїде». Європі ж потрібен «сталевий дикобраз» і щит від орків, а як саме будуть робити того дикобраза, гадаю, їм неважливо
показати весь коментар
22.11.2025 16:55 Відповісти
Орки кремлівські все зробили так, що або ми їх, або вони нас. Поки в конституціях двох країн будуть записані одні і ті самі області, ніякого миру не буде. Політики в США ніяк не можуть усвідомити елементарних речей. Про руду потвору я взагалі мовчу, бо зрозуміло, що то агент фсб.
показати весь коментар
22.11.2025 16:44 Відповісти
Такими діями Трамп показав що він на гачку в фсб ,це вже якою кінченою істотою треба бути щоб догоджати найкривавішому терористу злочинцю путіну який убив сотні тисяч невинних українців ,ой були б Рейган і Макейн де ця мерзота булаб. Ну а тут допоміг горе президент і проросійський клоун Зеля людина яка взагалі далека від українських інтересів.
показати весь коментар
22.11.2025 16:46 Відповісти
Вистачить вже нести цю дурницю, про інтереси Зеленського. Так у нього, як і у всіх керманичів України, ба більше будь-якої людини у світі були свої помилки, за які він повинен понести відповідальність після завершення війни. Зеленський міг би спокійно(як йому пропонували американці), ще в лютому 2022 року, разом з сім'єю, та заробленими/вкраденими коштами виїхати в США, та спокійно доживати своє життя. Впевнений, ті хто найбільш його критикують, на його місті саме так і вчинили б. І якби Україна, в лютому 2022 року залишилась би без Верховного Головнокомандувача, та законного обраного Президента, то зараз Україна була б окупована по Чоп включно, а критики Зеленського, замість писати дурню, в окопах Під Варшавою, чи Берліном штурмували б міста Польщі чи Німеччини відповідно, як зараз поневолені народи Бурятії/Башкирії штурмують Покровськ/Куп'янськ.
показати весь коментар
22.11.2025 16:55 Відповісти
>І якби Україна, в лютому 2022 року залишилась би без Верховного Головнокомандувача, та законного обраного Президента, то зараз Україна була б окупована по Чоп включно

АХАХАХАХ, ніт. Просто замість прєзіка був би ВО президента - спікер ВР. ЗСУ захищали би Україну так само, а може й ще краще, бо без ОПівських щурів ситуація була би кращою.
показати весь коментар
22.11.2025 16:58 Відповісти
Так саме тому здавали Південь розміновували Чонгар і вивели три бригади ,вивели бригаду нац. гвардії з Гостомеля тому не треба цю маячню з гавнокомадувачем.
показати весь коментар
22.11.2025 17:05 Відповісти
Ви трішечки переплутали, бо головнокомандувач був Залужний, а Верховний Головнокомандувач Зеленський, який не ввів військовий стан і не дав наказу військам стати на захисні рубежі.
показати весь коментар
22.11.2025 17:30 Відповісти
Зеленський, перелогінься, тебе впізнали
показати весь коментар
22.11.2025 17:07 Відповісти
Що Ви тут пане Александр Кравченко #488760 триндите? Хто це ще з президентів України, чи його бізнес-партнери тягали сумками "двушки" на росію під час війни, крадучи у свого народу, коли цей стікаючий кров'ю народ по гривні збирає на армію? Під час війни з росією в нас було два президенти Порошенко і Зеленський. Так Порошенко розбудовував армію, створив нові ракетні системи, а Зеленський знищив ці ракетні системи і довів моральний стан армії до СЗЧ.
Якби тоді воно у 2022 році втекло, то ми сьогодні б вже оформляли нашу перемогу. Все, що робив Зеленський чомусь йшло на користь ворога і жлодної користі для України. А тези ОПи розбиратися з ворогами і мародерами після закінчення війни дурня. Вся верхівка, наближені до Зе, що накрали мільярди тільки й чекають коли зникне Україна, щоб вільно виїхати в любу країну світу і витрачати свої мільярди. Не буде України - не буде кому їх шукати.
показати весь коментар
22.11.2025 17:28 Відповісти
Краще б він втік з своїм шоблом, гірше б не стало. Інші лідери справились краще.
"Незамінних" не буває.
показати весь коментар
22.11.2025 17:37 Відповісти
Якби він втік тоді, я впевнений що все б завершилось на нашу користь ще в 23 році, його посіпаки все зробили щоб зараз привести до такої складної ситуації
показати весь коментар
22.11.2025 17:40 Відповісти
Я більше скажу якщо б ми готувались до війни, а не витрачали кошти на дороги, то і війни б не було. Орки розраховували на легку здобич тому і напали, а так все і виглядало.
показати весь коментар
22.11.2025 17:45 Відповісти
Вони б спочатку Зелю втихомирили. Бо Зельоні на фоні катастрофи з викриттям корупції готові підписати що завгодно, тільки б не кримінальні справи з перспективою сховатись безвиїзно на Кацапії.
показати весь коментар
22.11.2025 16:49 Відповісти
Європа знову стурбована
показати весь коментар
22.11.2025 16:51 Відповісти
Нещасна наша країна-,проти нас воює одна світова держава кацапія і 2 інших Китай та США активно їй в цьому допомагають-це дурдом
показати весь коментар
22.11.2025 16:59 Відповісти
За що це нам?
показати весь коментар
22.11.2025 17:34 Відповісти
Eugenia E - за вибір 2019 року!!!
показати весь коментар
22.11.2025 19:34 Відповісти
а в 14 році за що нам було? а в часи УНР?
показати весь коментар
23.11.2025 02:34 Відповісти
І в тилу ще мародери обкрадають.
показати весь коментар
22.11.2025 17:41 Відповісти
Для підписання капітуляції нам зеленський не потрібен.
Для зміни ситуації на полі бою зеленський теж не потрібен, бо він вміє лише розкрадати гроші.
То для чого Україні потрібен зеленський? Щоб докрав залишки?
Може, йому вже давно час забиратись?
показати весь коментар
22.11.2025 19:22 Відповісти
+++++++++!!! Так , воно нам не потрібне ! Найкращий комент !
показати весь коментар
22.11.2025 20:30 Відповісти
 
 