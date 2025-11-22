Мирний план потребує доопрацювання. Не можна змінювати кордони силою та обмежувати чисельність ЗСУ, - заява лідерів ЄС
Лідери ЄС готові долучитися до доопрацювання американського плану щодо завершення війни в Україні, оскільки низка його пунктів є неприйнятними та викликають стурбованість.
Про це йдеться у заяві лідерів ЄС щодо мирного плану Трампа стосовно України, інформує Цензор.НЕТ.
Що кажуть в ЄС?
Зокрема, як зазначається, лідери ЄС вітають постійні зусилля США щодо встановлення миру в Україні.
"Початковий проєкт плану з 28 пунктів містить важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та міцного миру.
Тому ми вважаємо, що цей проєкт є основою, яка потребуватиме додаткової роботи. Ми готові долучитися до забезпечення сталого миру в майбутньому. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, які зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів", - йдеться у заяві.
"Ми повторюємо, що впровадження елементів, що стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватиме згоди членів ЄС та НАТО відповідно.
Ми користуємося цією нагодою, щоб підкреслити рішучість нашої постійної підтримки України. Ми продовжуватимемо тісну координацію з Україною та США протягом наступних днів", - сказано в заяві, яку підписали президент Кошта, президентка фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Карні, президент Стубб, президент Макрон, прем'єр-міністр Мартін, прем'єрка Мелоні, прем'єр-міністр Такаїчі, прем'єр-міністр Схооф, прем'єр-міністр Санчес, прем'єр-міністр Стармер, канцлер Мерц та прем'єр-міністр Стере.
Що передувало?
За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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РФ треба САМЕ ЗМІНА КОРДОНІВ, а ще приниження в вид російською мови - ЦЕЙ ПУНКТ ВОНИ ТОЧНО ПРОСУВАТИМУТЬ ВСІМА СИЛАМИ.
росія НЕ ЗМОЖЕ, перемогти Україну та знищити нашу державність - це факт!
Що робити? Переговори, та компроміс. Неприємний, важкий, компроміс. Компроміс досягається взаємними поступками.
До 27 Листопада 2025 року, або у 2026 році, чи у 2032 році, але до цього ми прийдемо.
Особисто я об'єктивно та без емоцій, не бачу у цьому "мирному плані" нічого такого, нащо Україна принципова не повинна погоджуватись, крім 3 пунктів:
1. Добровільно лишати українську територію;
2. Відмовитись на рівні Конституції від вступу до будь-яких союзів, та альянсів. Це вирішувати Україні;
3. Якимось чином обмеження чисельності ЗСУ, або зброї.
Про все інше можна говорити.
росія НЕ ЗМОЖЕ, перемогти Україну та знищити нашу державність - це факт! - 80% школярів уже зараз говорять російською. Російська державна і все знищено.
а їхні кгбісти в рясах обяснять що "ето все бандеровці сделалі братоубіственною войну і анафема им"
В Україні має бути одна державна мова - Українська. Навчання в державних школах, має бути державною мовою, без жодних вийнятків. ВНЗ, та ЗВО - виключно українською мовою, без жодних вийнятків. Всі хто хочете жити в Україні, повинні знати Українську мову. А як хто розмовляє на перервах в школах, чи на вулицях - це не стосується нікого. Насильна українізація - це таки нацизм. Хоч баньте, хоч ні, бо правди тут не *******, але нацизм. Виходить, що дитина, яка розмовляє російською на перервах не така як дитина, що розмовляє українською? То що це таке, якщо не нацизм та расова ієрархія?
Я свого часу, довгий час жив в Англії. Там дуже багато мігрантів з різних країн. Звісно, що навчання в школі, коледжі відбувається виключно англійською (державною) мовою.
Але там нікому і в голову не прийде осуджувати чи обговорювати, якою мовою спілкуються учні між собою, або в сім'ї.
Здається, ви сам нацист.
чого це? вона може ще багато років мобілізовувати русню на війну, а ми? у нас в сзч купа людей.
До речі, якщо війна припиниться, чисельність ЗСУ за замовчуванням стане меншою.
просто оцю сволоч тз "ООН" якби хтось ..... ну, якби її не стало, то би так і було як є.
виродки, упирі, негідники, і так, підари.
інакше ніхто - тупо хочеться щоб зтось це ******** мінуснув, як кажуть кацапи.
уроди - трупоїди.
Щоб хоч щось отримати - вимагає на 300%. Психологія рекетира
Тільки уряд Національного Порятунку + подальша співпраця з Європою!! Жодного переговору з сшу!!
Але та цифра яка в плані у 600тис, ще навіть дуже оптімістична. Бо наврядч після закінчення бойових дій, знайдется бажаючих навіть половина від означеної цифри,якщо таж европа не буде платити за це великі грощі як "сталевому дікобразу". Молодь точно не піде і не приїде на таке. Це звичайно без примусу держави.
АХАХАХАХ, ніт. Просто замість прєзіка був би ВО президента - спікер ВР. ЗСУ захищали би Україну так само, а може й ще краще, бо без ОПівських щурів ситуація була би кращою.
Якби тоді воно у 2022 році втекло, то ми сьогодні б вже оформляли нашу перемогу. Все, що робив Зеленський чомусь йшло на користь ворога і жлодної користі для України. А тези ОПи розбиратися з ворогами і мародерами після закінчення війни дурня. Вся верхівка, наближені до Зе, що накрали мільярди тільки й чекають коли зникне Україна, щоб вільно виїхати в любу країну світу і витрачати свої мільярди. Не буде України - не буде кому їх шукати.
"Незамінних" не буває.
Для зміни ситуації на полі бою зеленський теж не потрібен, бо він вміє лише розкрадати гроші.
То для чого Україні потрібен зеленський? Щоб докрав залишки?
Може, йому вже давно час забиратись?