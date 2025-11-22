США відправляють генералів до РФ для переговорів про мирний план, - The Guardian
Група високопоставлених генералів США може прилетіти до Москви наприкінці наступного тижня для обговорення "мирного плану".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
"За даними американських джерел, група американських генералів, ймовірно, вилетить до Москви наприкінці наступного тижня для обговорення "мирного плану" з Кремлем", - пише видання.
Інше джерело, наближене до Кремля, у коментарю виданню заявив, що диктатору Путіну хоч і "сподобалися" загальні контури плану США, однак документ не відповідає іншим вимогам Москви.
Серед таких, як пише The Guardian - юридично зобов'язуюча гарантія нерозповсюдження НАТО на схід, а також закріплення нейтрального статусу в конституції.
Що стосується потенційного членства в ЄС, джерело заявило, що Москва розгляне його тільки, за умови виключення військового компонента, наводячи як приклад модель нейтралітету Австрії.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
Реакція Європи на план Трампа
За словами президента Литви Гітанаса Науседи, план передбачає "значні територіальні поступки" України і може означати фактичну капітуляцію.
Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кайя Каллас заявила, що Росія не має права вимагати поступок від України, і ЄС продовжить підтримувати Київ.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом (за даними Європейської правди) для обговорення американської пропозиції. За її словами, потрібні надійні гарантії безпеки для України, але інші положення плану потребують "подальшого вивчення".
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із задоволенням розпустить ЗСУ і знову їх роззброїть
бо ж жертва має скоротити армію, а агресор ні, бо ж йому треба свою справу доробити
Я памʼятаю з чим йшов на вибори Порох. До речі мені і досі не зрозуміло чим не влаштовувала корупція при Пороху, що нарід захотів корупцію безмежну та всеосяжну при янелоху.
щемлива пісня про укротрампа - даремно що ПРо виблдка
Йому ті спалені міста в які треба вкладати мільярди на відновлення не потрібні взагалі.
вони живуть з нафти та газу
вони навіть чорноземи у пустелю перетворять
тут інтернет
на ви тут тіко дебіли та новачки звертаються
але бажане: якщо буде перемир'я, з України втече ще купа людей, в т.ч. військовозобов'язаних, економіка просяде, а русня матиме час і гроші для підготовки до нового етапу війни.
Погано буде обом. По факту відновити сили під час перемир'я може і Україна. Звісно, якщо при владі не буде зе і ермаків.
може ж бути ?
Що обрали так звані "військові", так званого "лідера вільного світу" - мабуть, усі бачили.
доня завжди добиває слабого - тей щє сраний воїн....
Чого ж тоді дивуватись позиції іноземців, які розглядають рашку як вигіднішого партнера для себе ніж непонятні ми, які самі не знають чого вони хочуть. Закрити вам рот російською мовою і все.
на коліна стати?
але для Зєлі з бандою наразі головне зовсім інше ...
без допомоги західу,
яку тварі зелені тирять і за щоку пхають....
в тому і проблема...
Підозрюю що все простіше - генерали не хочуть щоб расія нависла дуже близько до кордону Європи але бачать що мага-маразматик тисне на капітуляцію Країни Мрій.! Тому це поділ зон впливу, щоб поважні господа не нервували - щоб поруч не було людожерів.
Мюнхенська змова ??? А що ж іще..
ЯКІ САМЕ гарантії безпеки? Розкажіть вже нам про них! Бо я поки що бачив тільки гарантії небезпеки. Віддати укріпрайони на Донбасі, скоротити армію, зменшити поставки зброї... А що там в тому плані для ПОСИЛЕННЯ безпеки? Розкажіть же нам скоріше про них, а то я весь заінтригований, а ці гадські ЗМІ все він нас приховують! (ну, це ж просто вороги приховують, Трамп же не може бути аж таким от у16аном, він же щось взамін і для безпеки в тому плані написав, да?)