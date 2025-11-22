США відправляють генералів до РФ для переговорів про мирний план, - The Guardian

Група високопоставлених генералів США може прилетіти до Москви наприкінці наступного тижня для обговорення "мирного плану".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

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"За даними американських джерел, група американських генералів, ймовірно, вилетить до Москви наприкінці наступного тижня для обговорення "мирного плану" з Кремлем", - пише видання.

Інше джерело, наближене до Кремля, у коментарю виданню заявив, що диктатору Путіну хоч і "сподобалися" загальні контури плану США, однак документ не відповідає іншим вимогам Москви.

Серед таких, як пише The Guardian - юридично зобов'язуюча гарантія нерозповсюдження НАТО на схід, а також закріплення нейтрального статусу в конституції.

Що стосується потенційного членства в ЄС, джерело заявило, що Москва розгляне його тільки, за умови виключення військового компонента, наводячи як приклад модель нейтралітету Австрії.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Реакція Європи на план Трампа

За словами президента Литви Гітанаса Науседи, план передбачає "значні територіальні поступки" України і може означати фактичну капітуляцію.

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кайя Каллас заявила, що Росія не має права вимагати поступок від України, і ЄС продовжить підтримувати Київ.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом (за даними Європейської правди) для обговорення американської пропозиції. За її словами, потрібні надійні гарантії безпеки для України, але інші положення плану потребують "подальшого вивчення".

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