УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11652 відвідувача онлайн
Новини Мирний план США
5 432 70

США відправляють генералів до РФ для переговорів про мирний план, - The Guardian

генерали США прилетять до Москви для переговорів по мирному плану

Група високопоставлених генералів США  може прилетіти до Москви наприкінці наступного тижня для обговорення "мирного плану".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"За даними американських джерел, група американських генералів, ймовірно, вилетить до Москви наприкінці наступного тижня для обговорення "мирного плану" з Кремлем", - пише видання.

Інше джерело, наближене до Кремля, у коментарю виданню заявив, що диктатору Путіну хоч і "сподобалися" загальні контури плану США, однак документ не відповідає іншим вимогам Москви.

Серед таких, як пише The Guardian - юридично зобов'язуюча гарантія нерозповсюдження НАТО на схід, а також закріплення нейтрального статусу в конституції.

Що стосується потенційного членства в ЄС, джерело заявило, що Москва розгляне його тільки, за умови виключення військового компонента, наводячи як приклад модель нейтралітету Австрії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мир в Україні можливий лише за участю Києва, - фон дер Ляєн

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Реакція Європи на план Трампа

За словами президента Литви Гітанаса Науседи, план передбачає "значні територіальні поступки" України і може означати фактичну капітуляцію.

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кайя Каллас заявила, що Росія не має права вимагати поступок від України, і ЄС продовжить підтримувати Київ.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом (за даними Європейської правди) для обговорення американської пропозиції.  За її словами, потрібні надійні гарантії безпеки для України, але інші положення плану потребують "подальшого вивчення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венс оприлюднив основні умови мирної угоди України та РФ

Автор: 

НАТО (7224) путін володимир (25436) росія (70300) США (26685)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Мало їм тої ганьби на Алясці було... Але чого тільки не зробиш задля порятунку *****....
показати весь коментар
22.11.2025 08:45 Відповісти
+14
Кінчені.
показати весь коментар
22.11.2025 08:44 Відповісти
+14
А що від Москви? Путін же сам сказав що поставив Трампу умови і терміни на Алясці - от його собака і виконує
показати весь коментар
22.11.2025 08:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кінчені.
показати весь коментар
22.11.2025 08:44 Відповісти
Мало їм тої ганьби на Алясці було... Але чого тільки не зробиш задля порятунку *****....
показати весь коментар
22.11.2025 08:45 Відповісти
А що від Москви? Путін же сам сказав що поставив Трампу умови і терміни на Алясці - от його собака і виконує
показати весь коментар
22.11.2025 08:45 Відповісти
Тепер лише генерали ведуть переговори. Трампу набридли діди-гомосеки.
показати весь коментар
22.11.2025 08:47 Відповісти
Як йому можуть набриднути такі самі як він та його куміри?
показати весь коментар
22.11.2025 09:30 Відповісти
Рашка затягує америку в клінч перемовин.Вона виграє собі час,підари тупо тягнуть час і імітують пепемовини.А наш дурачок тупо незламністю своєю хизується.Спочатку усі контакти з америкою на єрмаку завязав а тепер то і винних в провалі відносин з америкосами немає,не може ж єрмак бути винен?Байден вам *****,поганий був.Та Байден титанове терпіння мав з зе працювати
показати весь коментар
22.11.2025 08:48 Відповісти
наш дурачок згадав що він припіздент миру
із задоволенням розпустить ЗСУ і знову їх роззброїть
бо ж жертва має скоротити армію, а агресор ні, бо ж йому треба свою справу доробити
показати весь коментар
22.11.2025 09:27 Відповісти
Наш дурачок припіздєнт миру? Це коли ви його таким призначили?
показати весь коментар
22.11.2025 10:03 Відповісти
а ви забули з чим він йшов на вибори?
показати весь коментар
22.11.2025 10:33 Відповісти
А для чого памʼятати з чим йшов на вибори артист-популіст? Прикольно, що це памʼятають ті, хто його ненавидить.
Я памʼятаю з чим йшов на вибори Порох. До речі мені і досі не зрозуміло чим не влаштовувала корупція при Пороху, що нарід захотів корупцію безмежну та всеосяжну при янелоху.
показати весь коментар
22.11.2025 10:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SmNfQUNKsgQ

щемлива пісня про укротрампа - даремно що ПРо виблдка
показати весь коментар
22.11.2025 08:49 Відповісти
***** відкине і цей план і ми знову будемо дивитися як Донні почне мазати кулаками.
показати весь коментар
22.11.2025 08:49 Відповісти
А чому відкине?Там плюшки для нього норм.І поки йде обговорення-зустрічі-поїздки він і далі давить на фронті.А от якщо він підтримає а наш лідор нації в його манері пафосно відкине то винними зроблять нас.Трам спокійно ,каже що він старавсі але зе не хоче миру тому і продаж зброї зупинить.І хто тоді в виграші буде?
показати весь коментар
22.11.2025 08:55 Відповісти
Тому що ***** не потрібне ніяке перемир'я, це війна не за території, мову чи інше. Це війна заради війни. ***** робить те до чого готували і виховували його покоління. Покоління 50-тих, виховували в готовності до нової великої війни
показати весь коментар
22.11.2025 09:01 Відповісти
Так.Згідний.Але він використовує усе щоб виграти час і ослабити Україну.А ми ....а ми що?Ми-нічого.Ми чекаємо що нам щось винні і нам дадуть і за нас воювати будуть.
показати весь коментар
22.11.2025 09:16 Відповісти
Це війна саме за територіі перед усе. Так, йому мабуть , є зиск в тому, щоб зробити деяку павзу, підлікувати поранених, полагодити техніку, поповнити запаси, та знов вперед, за новими територіями. Мова, Віра тощо - для окозамилювання.
показати весь коментар
22.11.2025 09:38 Відповісти
Срати йому на території. Ця війна не мае якихось конкретних причин, окрім іллюзій *****.

Йому ті спалені міста в які треба вкладати мільярди на відновлення не потрібні взагалі.
показати весь коментар
22.11.2025 10:13 Відповісти
Я не сказав, що йому потрібні міста. Йому потрібні родючі чорноземи біля теплого моря. Бо вони всю свою нікчемну тисячорічну історію живуть на болотах в одвічній мерзлоті, та змушені раз за разом завойовувати Україну, щоб остаточно не вимерти з голоду. Зараз вчергове. Наша земля - це продовольча безпека пів-світу.
показати весь коментар
22.11.2025 10:28 Відповісти
не тупи
вони живуть з нафти та газу
вони навіть чорноземи у пустелю перетворять
показати весь коментар
22.11.2025 12:31 Відповісти
"Тицяти" Ви будете собі пальцем в дупу, я із Вамт свиней не пас. Газ та нафта - відносно нова тема, з 60-х років минулого сторічча, а я кажу прл тисячорічну історію, де в центрі увага була Їжа, внаслідок чого сформувалися певні моделі поведінки. І так, ************ дійсно на першому місці з експорту пшениці в світі. Навіщо це їм, не знаєте? Адже є газ та нафта.
показати весь коментар
22.11.2025 12:35 Відповісти
анальна фіксація думок - ознака кацапа 💯
тут інтернет
на ви тут тіко дебіли та новачки звертаються
показати весь коментар
22.11.2025 15:33 Відповісти
Ваш комент видалили (про те що в ************ багато своїх чорноземів), але я встиг його прочитати, відповім. Наші чорноземи, як я вже вказав, розташовані на березі теплрго моря. Та відносно близько до Заходу, до теплої течії Гольфстрім, що утворює унікальний климат, поєднання температури та вологості. А на ************ чорноземи дійсно є, але в поганому климаті, де жити не можна: занадто посушливо, влітку плюс 50, взимку мінус 50, вітер тощо. Тому там ніхто не живе. Поцікавтеся щільністю населення ************, порівняйте з нашою. Так, пшениця в них росте - а овочі?! А фрукти?! Якщо жерти саму пшеницю брюкву жито репу лебеду, як вони, то можна перетворитися на агресивних де Біллів, як вони. Бо людині треба ще вітаміни, клейковину, та такі що легко усвоюються жири й білок. Може Україна й не годує весь світ, але за експортом пшениці вона була на 5 місці в світі, але далеко не на 5-му за територією. Та якщо саме ща пшеницею ************ на першому, то на якому вона за томатами, цитрусовими, віноградом? Бо в ній нічого не росте! А жерти хочуть. От й лізуть саме до нас, на Захід, поближче до Годьфстріму, а не в якусь Монголію, бо там ще гірше.
показати весь коментар
22.11.2025 11:40 Відповісти
В Росії є все те саме. Там теж є теплі кліматичні зони.
показати весь коментар
22.11.2025 12:02 Відповісти
Там лише одна тепла кліматична зона - Кубань, яка подібна до півдня Канади! Але вся Канада живе на тому Півдні. Якби всі орки жили виключно на Кубані, питань не було б. Однієї Кубані недостатньо, щоб годувати всю ************. А ось Кубань плюс Україна - це вже щось. Це питання продовольчої безпеки держави. Незалежність не лише в частині пшениці, але й по іншій гаммі сільпгосппродукціі.
показати весь коментар
22.11.2025 12:11 Відповісти
>Тому що ***** не потрібне ніяке перемир'я,

але бажане: якщо буде перемир'я, з України втече ще купа людей, в т.ч. військовозобов'язаних, економіка просяде, а русня матиме час і гроші для підготовки до нового етапу війни.
показати весь коментар
22.11.2025 09:45 Відповісти
Якщо буде перемир'я в РФ почнеться затяжне економічна криза спричинена деякими факторами, в по друге повернуться массовой свошники. І 90-ті будуть раем.

Погано буде обом. По факту відновити сили під час перемир'я може і Україна. Звісно, якщо при владі не буде зе і ермаків.
показати весь коментар
22.11.2025 10:11 Відповісти
Підтверженнятому що трампон на підтанцьовкі у пуйла що той каже це робе послать педофіла за крейсером і забить на всі їхні забаганки
показати весь коментар
22.11.2025 08:50 Відповісти
а може йому наш клоун і його секретут вже набрид
може ж бути ?
показати весь коментар
22.11.2025 09:26 Відповісти
Їх же там фсб завербує!
показати весь коментар
22.11.2025 08:52 Відповісти
Летять генерали побухать, ****** попорпати, ну і трохи, з усього цього, цінного компромату кацапам подарувати
показати весь коментар
22.11.2025 08:54 Відповісти
До московії можна їхати або на Tomahawk, або с банкою вазеліну (бажано рожевого).
Що обрали так звані "військові", так званого "лідера вільного світу" - мабуть, усі бачили.
показати весь коментар
22.11.2025 09:07 Відповісти
Чому Потужного ігнорують в цих тьорках? "Двушка" не дійшла до москви?
показати весь коментар
22.11.2025 09:10 Відповісти
12 перемога рудому потрібна.
доня завжди добиває слабого - тей щє сраний воїн....
показати весь коментар
22.11.2025 09:15 Відповісти
це як теба угоди угодувати по рудому...
показати весь коментар
22.11.2025 09:18 Відповісти
Коли наші генерали докладають у Вашингтон, завджи треба знать, шо в Пентагоні з Генштабом РФ є прямий зв'язок, і внезапно, вони актівно спілкуються. Про це американські СМІ писали, коли Пентагон намагався врятувати Герасімова, виводячі його з під удару.
показати весь коментар
22.11.2025 09:21 Відповісти
Україна показала себе неспроможною відстояти власну незалежність, абсолютно не готові ні матеріально, ні інституціонально, ні економічно. Без допомоги заходу ми би вже давно програли. Все через власну дурість чи байдужість, бажання змиритись і жити в рос імперії, віддаючи їй найкраще. Завжди шкода мінімальну частину суспільства, яка постає до боротьби за незалежність. Героїчно вмирає чи доживає за кордоном. Решті все ПОХ. Вони обирають владу щоб поржать.
Чого ж тоді дивуватись позиції іноземців, які розглядають рашку як вигіднішого партнера для себе ніж непонятні ми, які самі не знають чого вони хочуть. Закрити вам рот російською мовою і все.
показати весь коментар
22.11.2025 09:24 Відповісти
хаха воюет 12 лет и не спрооможна отстоять свою независимость ) это вообще как ?
показати весь коментар
22.11.2025 09:33 Відповісти
а от так: для незалежності треба мати ядерну зброю, але всі ссуться її зробити, бо дяді в сша можуть налякатися.
показати весь коментар
22.11.2025 09:46 Відповісти
А от так. Бо допустила війну своїми хитаннями. Українці самі не знають для чого їм держава, якою вона має бути, яке її майбутнє. Мабуть смішною як квартал 95. Голосують по приколу. Не хочуть поступитись нав'язаним ізиком. Радо повірили що це Порошенко веде війну з рашкою через Ліпецьку хвабрику, а не путін напав, бо ж кацапи теж люди, вони не підуть убивати
показати весь коментар
22.11.2025 10:42 Відповісти
Це тьотя-мізантроп. У неї стакан завжди наполовину повний отрутою.
показати весь коментар
22.11.2025 13:02 Відповісти
все правда і що ви пропонуєте?
на коліна стати?
показати весь коментар
22.11.2025 15:09 Відповісти
позитивні результати війни для України залежать не від безтолкових але впливових переговірників, не від мікроскопічних "пАбєд" кацапів у пару кілометрів за місяць, а у стані стратегічних, військово-промислових-транспортних тилів Мордора, які мають бути зруйновані, знищені..
але для Зєлі з бандою наразі головне зовсім інше ...
показати весь коментар
22.11.2025 09:32 Відповісти
на Б-52 ? Давно на часі!
показати весь коментар
22.11.2025 09:35 Відповісти
Україна переможе, трошки нада дотиснуть рашку. Це всім вже видно, що Трампа намагається врятувати режим *****. Інакше чого б такий кипіш, ну забралиб Україну собі росіяни тай поготів, а так шось тут не так
показати весь коментар
22.11.2025 09:35 Відповісти
наші генерали, яки би вони класними не були, ніщо,
без допомоги західу,
яку тварі зелені тирять і за щоку пхають....
показати весь коментар
22.11.2025 09:36 Відповісти
Генерали Сполучених Штатів, їдуть на поклон а орду!, Американці!!! , це вже *******, чи ще ні??(
показати весь коментар
22.11.2025 09:37 Відповісти
своїх не рахували?
показати весь коментар
22.11.2025 09:38 Відповісти
Навіть не збирався.
показати весь коментар
22.11.2025 09:41 Відповісти
а американських порахували..
в тому і проблема...
показати весь коментар
22.11.2025 09:43 Відповісти
ну міндичів?
показати весь коментар
22.11.2025 09:41 Відповісти
Питання корупції в Україні має політичний вимір !
показати весь коментар
22.11.2025 09:51 Відповісти
давай, зелений, пока...
показати весь коментар
22.11.2025 09:52 Відповісти
Пока, червоний)
показати весь коментар
22.11.2025 09:55 Відповісти
давай, зелений, пока...
показати весь коментар
22.11.2025 10:06 Відповісти
красти чи не красти це точно політичне питання..
показати весь коментар
22.11.2025 10:25 Відповісти
американські пагони їдуть отримувати "вводную " від самого куйла всія 3,14дерації
показати весь коментар
22.11.2025 09:38 Відповісти
шукайте на спеціалізованих сайтах пряму транляцію #copro humiliate
показати весь коментар
22.11.2025 09:39 Відповісти
Наприкінці наступного тижня? Тобто дедлайн, який встановив тампон для України, вже недійсний? Ну бо якщо вони тільки обговорюватимуть мирний план, то з чим тоді має погоджуватися Україна???
показати весь коментар
22.11.2025 09:39 Відповісти
Капітуляція США? Швидко вони сдулись.
показати весь коментар
22.11.2025 09:45 Відповісти
летять чолобитну подавати сЦарю?
показати весь коментар
22.11.2025 10:21 Відповісти
Шалави з шалавами їдуть тусити
показати весь коментар
22.11.2025 11:43 Відповісти
Якщо серед цих генералів нема Бена Годжеса, єдиного серйозного й морального нині генерала у сшА - то це чергова компашка (на цей раз легальна), яка вчитиме московських орків, як покінчити з Україною за чергові 2 тижні. Видатний московський опозиційний політик Іларіонов підрахував, що з початку року до Аляскінської зради сшА Трамп вже 4 рази ставив Пуйлові завдання за 2 тижні покінчити з Україною. Це 5-а чи 6-а спроба?
показати весь коментар
22.11.2025 12:21 Відповісти
Ганьба, залишилось тільки оголосити "Давайті дрюжить вайскамі"; тьху.
показати весь коментар
22.11.2025 12:51 Відповісти
Де "мир " а де генерали з делекої Гамерики ??? Яка логіка нах...

Підозрюю що все простіше - генерали не хочуть щоб расія нависла дуже близько до кордону Європи але бачать що мага-маразматик тисне на капітуляцію Країни Мрій.! Тому це поділ зон впливу, щоб поважні господа не нервували - щоб поруч не було людожерів.
Мюнхенська змова ??? А що ж іще..
показати весь коментар
22.11.2025 14:19 Відповісти
Аааххаха, боже, какой позор, какое унижение для штатов....
показати весь коментар
22.11.2025 15:25 Відповісти
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир.

 ЯКІ САМЕ гарантії безпеки? Розкажіть вже нам про них! Бо я поки що бачив тільки гарантії небезпеки. Віддати укріпрайони на Донбасі, скоротити армію, зменшити поставки зброї... А що там в тому плані для ПОСИЛЕННЯ безпеки? Розкажіть же нам скоріше про них, а то я весь заінтригований, а ці гадські ЗМІ все він нас приховують! (ну, це ж просто вороги приховують, Трамп же не може бути аж таким от у16аном, він же щось взамін і для безпеки в тому плані написав, да?)
показати весь коментар
22.11.2025 16:50 Відповісти
 
 