Мир в Україні можливий лише за участі Києва, - фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що справедливий і стійкий мир можливий лише з участю України та за підтримки партнерів ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі фон дер Ляєн у Х.

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"Ми працюємо над справедливим та стійким миром з Україною та для України разом з нашими друзями та партнерами. Сьогодні ми обговорили поточну ситуацію і чітко усвідомлюємо, що без України про Україну нічого не повинно бути", - написала глава Єврокомісії.

Вона наголосила, що Європа стояла поруч з Україною перед обличчям російської агресії з першого дня.

Також фон дер Ляєн додала, що наступним кроком буде зустріч європейських лідерів у суботу на полях G20, а потім в Анголі на зустрічі ЄС-АС.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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