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Новини Мирний план США
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Мир в Україні можливий лише за участі Києва, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн про мирний процес: без України нічого не про Україну

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що справедливий і стійкий мир можливий лише з участю України та за підтримки партнерів ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі фон дер Ляєн у Х.

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"Ми працюємо над справедливим та стійким миром з Україною та для України разом з нашими друзями та партнерами. Сьогодні ми обговорили поточну ситуацію і чітко усвідомлюємо, що без України про Україну нічого не повинно бути", - написала глава Єврокомісії.

Вона наголосила, що Європа стояла поруч з Україною перед обличчям російської агресії з першого дня.

Також фон дер Ляєн додала, що наступним кроком буде зустріч європейських лідерів у суботу на полях G20, а потім в Анголі на зустрічі ЄС-АС.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Автор: 

Україна (7339) фон дер Ляєн Урсула (997) війна в Україні (8460)
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Топ коментарі
+3
До 27го ще далеко,тому Україні варто вразити 28 цілей в рашці та на окупованих територіях)Бажано " жирних цілей")
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22.11.2025 08:19 Відповісти
+2
Московіти запарєбрікавиє, вони такі, та правий!!
Схерть ***** і оркам! Слава Україні!!
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22.11.2025 09:16 Відповісти
+1
Європейці явно в курсі що тупий народ любить вухами.
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22.11.2025 08:22 Відповісти
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До 27го ще далеко,тому Україні варто вразити 28 цілей в рашці та на окупованих територіях)Бажано " жирних цілей")
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22.11.2025 08:19 Відповісти
Європейці явно в курсі що тупий народ любить вухами.
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22.11.2025 08:22 Відповісти
Московіти запарєбрікавиє, вони такі, та правий!!
Схерть ***** і оркам! Слава Україні!!
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22.11.2025 09:16 Відповісти
Якого тоді біса ви купуєте газ у росії шаленими темпами?Єто другое?
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22.11.2025 08:25 Відповісти
Так хіба тільки газ? Все купують,від алмазів,до добрив.
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22.11.2025 09:10 Відповісти
https://hromadske.ua/heopolityka/255140-ssha-vydaly-litsenziiu-uhorshchyni-dlia-budivnytstva-aes-paksh-2-u-iakomu-bere-uchast-rf?traffic_source=ukr.net США видали ліцензію Угорщині для будівництва АЕС «Пакш-2», у якому бере участь рфhttps://hromadske.ua/heopolityka/255140-ssha-vydaly-litsenziiu-uhorshchyni-dlia-budivnytstva-aes-paksh-2-u-iakomu-bere-uchast-rf?traffic_source=ukr.net Працює
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22.11.2025 08:32 Відповісти
Почули фондер Ляен
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22.11.2025 08:40 Відповісти
В України немає часу на ваші зборища, гинуть люди
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22.11.2025 08:57 Відповісти
Вилізло ще одне шобло
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22.11.2025 09:03 Відповісти
Дякуємо Главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та країнам ЄС, за підтримку Українців і України!!
Смерть ****** з московітами, їх в Україні, з 2014 року, ****** прикопав уже майже 2.000.000 орків!! Пригожин з герасимом і тютіною, можуть підтвердити!!
Слава Україні!! Армія! Мова! Віра!
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22.11.2025 09:21 Відповісти
Може не Києва а Тельавіву з урахуванням того куди вже побігла частина щурів))
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22.11.2025 09:22 Відповісти
 
 