Конгресмен-демократ Віндман про "мирний план" Трампа: "Поступка Кремлю"
Конгресмен-демократ Євген Віндман прокоментував запропонований адміністрацією Дональда Трампа "мирний план" щодо припинення війни Росії проти України, назвавши його фактичною поступкою Кремлю.
Про це він сказав у коментарі "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.
Територіальне питання
Коментуючи оприлюднені в медіа деталі "мирного плану" адміністрації Трампа, Віндман наголосив, що сценарій із замороженням бойових дій фактично означає передачу Росії територій, які вона не змогла захопити військовим шляхом.
"Я не вивчав мирний план детально, але з того, що бачу, це замороження ліній. По суті, якщо йдеться про всю територію Донецької та Луганської областей, це фактично дарування росіянам додаткової території, яку вони не здатні захопити на полі бою",- сказав американський законодавець.
Він вважає, що повне замороження ситуації в Україні є "абсолютно неприйнятною позицією".
"Це, по суті, мирний план, переданий Володимиром Путіним Дональду Трампу, який вимагає капітуляції — неприйнятно",- говорить Віндман.
Гарантії безпеки
Коментуючи ідею гарантій безпеки, які нібито мали б надати США та країни НАТО, Віндман наголосив, що такі гарантії мають бути "залізобетонними".
Інакше Кремль використає паузу, щоб відновити сили й знову атакувати за кілька років, створивши пряму загрозу східному флангу НАТО.
Скорочення ЗСУ
Прокоментував конгресмен і пункт про ймовірне скорочення українського війська.
"Єдиною гарантією свободи й суверенітету України є українська армія. Ось що я можу сказати з цього приводу",-додав Віндман.
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
- Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що запропонований адміністрацією США новий "мирний план" щодо Росії та України "відображає складну ситуацію" і передбачає вигідні умови для обох сторін.
- Згодом президент Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація встановила для України крайній термін до наступного четверга, 27 листопада, до якого вона має погодитися з 28-пунктним планом Білого дому щодо припинення війни Росії проти України.
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«Mирний план» від США покликаний «Поставити на паузу введення американцями санкцій.
Розсварити США та ЄС. Внести негативний дискурс всередині України (де 18% громадян готові на підписання будь-чого, що зупинить війну). Активізувати вчергове діалог Трампа і Путіна. Врятувати від конфіскації заморожені російські активи».
Зараз українські аналітики сходяться на думці, що документ недарма зʼявився саме зараз. 21 листопада мають остаточно набути чинності санкції Трампа проти російського нафтового сектору.
Росія, вочевидь, намагається відтермінувати їх, зокрема і за допомогою таких планів, які демонструють її нібито готовність до переговорів.
«Якщо Зеленський не погоджується на цей план, це непогана можливість звинуватити його у неконструктивності й під цим соусом відкласти запровадження санкцій проти Російської Федерації.
Якщо Зеленський погоджується із обговоренням цього плану, це непоганий привід відкласти санкції проти Російської Федерації під приводом початку мирного процесу і швидкого закінчення російсько-української війни».
ЦЕ У США ТАКИЙ СТИЛЬ - кидати союзників
«Один из крупнейших локальных вооружённых конфликтов второй половины https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XX века. Это была вторая из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B Индокитайских войн, которая официально велась между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC Северным и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC Южным Вьетнамом. Северный Вьетнам поддерживали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA Советский Союз, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китайhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5#cite_note-Toledo_Blade_320,000_Chinese_troops-71 [71] и другие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC коммунистические союзники; Южный Вьетнам поддерживали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Соединённые Штатыи другие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC антикоммунистические союзникиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5#cite_note-72 [72]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5#cite_note-73 [73]. Война считается https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 опосредованной войной времён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Холодной войныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5#cite_note-74 [74]. Война длилась почти 20 лет, а прямое участие Соединённых Штатов закончилось в 1973 году. Конфликт также перекинулся на соседние государства, усугубив https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B5 гражданскую войну в Лаосе и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5 Камбодже, закончившуюся тем, что к 1975 году все три страны присоединились к социалистическому лагерю. ‼️После того как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 конгресс США запретил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D войскам ООН и США поддерживать Юг, Южный Вьетнам был поглощен социалистическим Севером.»
https://commons.wikimedia.org/wiki/File***********************.jpg?uselang=ru Похороны 300 неопознанных жертв резни в Хюэ 1968 годаПартизаны НФОЮВ часто прибегали к насилию, если местное население отказывалось им помогать:
Ви-си (активисты НФОЮВ) применяли замечательную стратегию устрашения. То есть если ты человек убеждений и считаешь террор законным политическим оружием, стратегия была замечательная. Они подрывали кредит доверия правительства и парализовали население путём избирательных ликвидаций. Избирательных зверских акций... Кишки наружу выпустят, жену с детьми у тебя на глазах изнасилуют, ребёнка убьют. Видели мы такое... Буквально вытаскивали у человека внутренности из живота, потом живот распарывали. Хуже всего при этом то, что человек умирает не сразу. Женщины... Там вообще предела не было.(чому дивуватись, якщо там кацапи командували - У КАЦАПІВ ОДИН СТИЛЬ - гвалтувати та вбивати )
- свидетельство Брюса Лолора, сотрудника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ЦРУ, работавшего в Южном Вьетнаме
за що їм там вмирати у джунглях
на протилежній половині земної кулі 🤣
ну щоб комуністи не перемогли?
Євген Віндман, демократ і колишній підполковник армії, який був звільнений за свою роль інформатора під час першого імпічменту Трампа, переміг республіканця Дерріка Андерсона.
родом з Києва
.
хоча б тому, як буде іменуватись згідно цьому плану саме буйло:
"царь московскій, казанскій-рязанскій, князь полухерсонскій-полузапорожскій, арендатор чєтверть дамбасскій"
руззький народ такий тітул нє поймьот.
ну й решта пунктів так само, особливо про істрєбітєлі НАТО в Польщі !!
схоже, цей план писали спеціально, щоб Україна відмовилась
але, з якою метою ?
НУ ЩО можна сказати в даній ситуації - коли банкрутуєш ТРЕБА ПІДНИМАТИ СТАВКИ
ЗЕЛЕНСКИЙ - не жуй соплі- бійте активно по хремлю, щоб раша застигла у шоці ‼️
І БИТИ ТРЕБА ВЖЕ СЬОГОДНІ