Конгресмен-демократ Віндман про "мирний план" Трампа: "Поступка Кремлю"

Конгресмен-демократ Євген Віндман прокоментував запропонований адміністрацією Дональда Трампа "мирний план" щодо припинення війни Росії проти України, назвавши його фактичною поступкою Кремлю.

Про це він сказав у коментарі "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Територіальне питання

Коментуючи оприлюднені в медіа деталі "мирного плану" адміністрації Трампа, Віндман наголосив, що сценарій із замороженням бойових дій фактично означає передачу Росії територій, які вона не змогла захопити військовим шляхом.

"Я не вивчав мирний план детально, але з того, що бачу, це замороження ліній. По суті, якщо йдеться про всю територію Донецької та Луганської областей, це фактично дарування росіянам додаткової території, яку вони не здатні захопити на полі бою",- сказав американський законодавець.

Він вважає, що повне замороження ситуації в Україні є "абсолютно неприйнятною позицією".

"Це, по суті, мирний план, переданий Володимиром Путіним Дональду Трампу, який вимагає капітуляції — неприйнятно",- говорить Віндман.

Гарантії безпеки

Коментуючи ідею гарантій безпеки, які нібито мали б надати США та країни НАТО, Віндман наголосив, що такі гарантії мають бути "залізобетонними".

Інакше Кремль використає паузу, щоб відновити сили й знову атакувати за кілька років, створивши пряму загрозу східному флангу НАТО.

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Скорочення ЗСУ

Прокоментував конгресмен і пункт про ймовірне скорочення українського війська.

"Єдиною гарантією свободи й суверенітету України є українська армія. Ось що я можу сказати з цього приводу",-додав Віндман.

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Що передувало?

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