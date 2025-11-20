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Новини Мирний план США Територіальні поступки
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Мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок, - Рубіо

Мир в Україні можливий лише за умови поступок – Рубіо

Припинення складної та смертельної війни в Україні вимагатиме від обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х написав державний секретар США Марко Рубіо.

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"Щоб покласти край такій складній і смертоносній війні, як війна в Україні, необхідний широкий обмін серйозними і реалістичними ідеями. А для досягнення тривалого миру обидві сторони повинні погодитися на складні, але необхідні поступки", - йдеться в дописі.

За  словами Рубіо, саме тому США розробляють і будуть продовжувати розробляти "перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту".

Нагадаємо, напередодні агентство Reuters повідомило, що США дали президенту Володимиру Зеленському сигнал, що Україна повинна прийняти розроблену Вашингтоном рамкову угоду щодо припинення війни з Росією.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Станом на зараз немає повної, офіційно підтвердженої публічної версії цього 28-пунктного плану - багато деталей лишаються спекулятивними або з джерел, близьких до оточення Трампа.

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Автор: 

Рубіо Марко (442) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+30
На Які поступки піде кацапстан ?

Не буде оккупувати інші теріторії Україні, виведе свої ввйська ? Чому кажуть що на поступки повинна йти тільки Україна ?
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20.11.2025 09:30 Відповісти
+24
Чим поступиться роіся?

Покищо поступок вимагають виключно від України, яка цю війну не бажала і не починала, а вимоги агресора беруться за пріоритет.
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20.11.2025 09:32 Відповісти
+24
Цинічні пі#@раси , поступіться Аляскою , покажіть приклад .
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20.11.2025 09:32 Відповісти
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У всіх американських фільмах герой перемагає негідників. Закон справедливий і потужно виконується. Нам ті самі виробники американських геройських фільмів пропонують абсолютно інший сценарій.
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20.11.2025 11:58 Відповісти
Пішли на...й кацапи разом із своєю мовою та церквою! Геть на болота...
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20.11.2025 12:19 Відповісти
Ой дурак, ну вроде люди заканчивают классные школы, престижные, дорогущие университеты а придурки придурками никаких не должно быть уступок со стороны свободного мира, ДАВТЬ кацапов как тараканов, давить на фронте, давить в тылу, давить их санкциями и тогда уступать будут они а не им.
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20.11.2025 13:53 Відповісти
"Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану". Головне слово "може отримати". Тобто нам пропонують прийняти другий будапештський меморандум. В мене питання - якого х.ра цього Помпео включили в наглядову раду Файерпойнта? Щоб Америка без плати отримала наші секрети по зброї?
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20.11.2025 14:26 Відповісти
Ну прямо космонавты из окопов! Расия по километру, но продвигается каждый день. Альтернатива?
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20.11.2025 19:47 Відповісти
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