Мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок, - Рубіо

Припинення складної та смертельної війни в Україні вимагатиме від обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х написав державний секретар США Марко Рубіо.

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"Щоб покласти край такій складній і смертоносній війні, як війна в Україні, необхідний широкий обмін серйозними і реалістичними ідеями. А для досягнення тривалого миру обидві сторони повинні погодитися на складні, але необхідні поступки", - йдеться в дописі.

За словами Рубіо, саме тому США розробляють і будуть продовжувати розробляти "перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту".

Нагадаємо, напередодні агентство Reuters повідомило, що США дали президенту Володимиру Зеленському сигнал, що Україна повинна прийняти розроблену Вашингтоном рамкову угоду щодо припинення війни з Росією.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Станом на зараз немає повної, офіційно підтвердженої публічної версії цього 28-пунктного плану - багато деталей лишаються спекулятивними або з джерел, близьких до оточення Трампа.

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