Мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок, - Рубио

Прекращение сложной и смертельной войны в Украине потребует от обеих сторон согласия на сложные, но необходимые уступки.

"Чтобы положить конец такой сложной и смертоносной войне, как война в Украине, необходим широкий обмен серьезными и реалистичными идеями. А для достижения длительного мира обе стороны должны согласиться на сложные, но необходимые уступки", - говорится в сообщении.

По словам Рубио, именно поэтому США разрабатывают и будут продолжать разрабатывать "перечень потенциальных идей для прекращения этой войны на основе предложений обеих сторон конфликта".

Напомним, накануне агентство Reuters сообщило, что США дали президенту Владимиру Зеленскому сигнал, что Украина должна принять разработанное Вашингтоном рамочное соглашение о прекращении войны с Россией.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

На данный момент нет полной, официально подтвержденной публичной версии этого 28-пунктного плана - многие детали остаются спекулятивными или из источников, близких к окружению Трампа.

