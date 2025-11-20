Мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок, - Рубио
Прекращение сложной и смертельной войны в Украине потребует от обеих сторон согласия на сложные, но необходимые уступки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написал государственный секретарь США Марко Рубио.
"Чтобы положить конец такой сложной и смертоносной войне, как война в Украине, необходим широкий обмен серьезными и реалистичными идеями. А для достижения длительного мира обе стороны должны согласиться на сложные, но необходимые уступки", - говорится в сообщении.
По словам Рубио, именно поэтому США разрабатывают и будут продолжать разрабатывать "перечень потенциальных идей для прекращения этой войны на основе предложений обеих сторон конфликта".
Напомним, накануне агентство Reuters сообщило, что США дали президенту Владимиру Зеленскому сигнал, что Украина должна принять разработанное Вашингтоном рамочное соглашение о прекращении войны с Россией.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
На данный момент нет полной, официально подтвержденной публичной версии этого 28-пунктного плана - многие детали остаются спекулятивными или из источников, близких к окружению Трампа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Ніякого примусу до миру України не буде. У Трампа ще більш вразлива ситуація ніж у Зеленського, щоб знову отримати підозри у співпраці з ******.
2. Вітков і Дмітрієв підуть зі своїм планом у ліс. Санкції проти Лукойлу і Роснєфті повноцінно запрацюють.
3. Зеленському доведеться пожертвувати частиною свого оточення (може навіть дуже особисто для нього важливою), перезібрати уряд (частково) і знайти пару груп союзників у Раді. Такий шлях.
4. Мирних перемовин (реальних) до кінця року (поки цього) не буде.
5. Рашистський пітьмі - кабзда. Треба дотерпіти.
6. Вспокойтесь і випустіть пару. Самі себе накручуєте, а потім дивуєтесь чому рашисти на це ставку і роблять.
2. корупції немає, зеленському доведеться звільнити кілька людей, і Захід знову почне поважати Україну
3. москва без світла, столицю перевозять до сибіру, у путіна краб, ракет лишилось на 2-3 обстріли, чмобіки закінчуються
Не буде оккупувати інші теріторії Україні, виведе свої ввйська ? Чому кажуть що на поступки повинна йти тільки Україна ?
Новий арЄстович. Звісно буде крах. Ось - ось! А якщо не в наступному році, то через два вже залізно точно))
Він додав, що КНР ... закликає Росію збільшувати поставки продовольства на китайський ринок. Джерело: https://censor.net/ua/n3585680
Покищо поступок вимагають виключно від України, яка цю війну не бажала і не починала, а вимоги агресора беруться за пріоритет.
Недавно міндічі і цукермани під дахом Зеленського носили "двушку" на росію деркачу, який витрачав їх на укріплення армії ворога. Мільярди доларів крали з американської допомоги не тівльки на підприємствах енергетики, а і в оборонці, залівзниці і скрізь, куди долізе воровська рука бізнес-партнерів Зеленського. А всього декілька днів назад адміністрація США ввела санкції проти 2-х українських фірм, які поставляли комплектуючі на шахеди до Ірану, а ті на росію, а кацапа кожного вечора направляли їх в Україну. Фірми працювали в Києві і Харкеові.. Підставило це мародерне угрупування на етнічній основі Україні на всіх міжнародних майданчиках. То хто нам після цього буде допомагати? Водив Боневтік і єрмак по губьах мудрий нарід 73% 6,5 років тим, що грав на роялі і все брехав, що "мінська 3" не буде і барани ходили, раділи і пісяли кип'ятком від "мудрого" мародера. Монобільшість Верховної Ради нічого за товстими пакетами хабарів не бачила і приймала всі закони на користь організованого злочинного угрупування. То що залишається робити США, коли нарід вибрав собі на високі посади бандитів і мародерів?
- Потерпілий, ви повинні віддати нападнику дім, машину, відмовитися від претензій за вбивство вашої родини, а він гарантує більше не нападати на вас !
П.С.
Так зараз працює американське право....
П.С.
З такими друзями і миру не треба....
Дуже гнніальний " мирний" план..!
США замість надати Томагавки в якості гарантії безпеки змушують Украну капітулювати...😢
Рашка нічого не втрачає в навпаки здобуває цьому плану (капітуляції України).
Для чого тоді чотири роки воювали?
Щоб в підсумку знищити Україну згідно нинішнього договорняка пуйла з тампом?
Сьогодні аукується та система побудована ще кучмою в 90-х, де так звані державні службовці виконують вказівки різних особистостей, у наз їх називають "олігархами". Державні інституції не працюють, а нинішня зе - влада абсолютно ніяк не зацікавлена в позитивному вирішенні для України.
От і все.
Люди кого я бачу навкруги,косять як можуть.
-США не допомагають
-В ЕС,один за одним приходять проросійські або антиукраїнські уряди
-Наші люди не хочуть воювати та помирати.
Які варіанти?
Від України все, від росії - нічого.
Блд, світ зійшов з розуму. Замість покарання злочинця та притягнення його до відповідальності пропонують зробити йому поступки та винагородити його за агресію. Бо будь-які поступки з боку України - це винагорода росії за ї агресію.
І на чолі такої ідеї стоять наче лідери вільного світу, США.
- ми поступились Кримом, нас переконали не "починати" закрити очі - пішов Донбас із 30 000 убитими і 2 млн в окупації
- нас переконали "не ескалізовать" - 4 млн в концтаборах, 16 млн біженці, 500 000 убитими
ЇМ ТО ВСІМ ПОХЕРУ. Розплачуватись нам життями. Так що лісом
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зачем что-то разрабатывать? Зачем изобретать велосипед?
Уже все есть.
Устав ООН и Международные договора и соглашения.
Их надо только выполнять, а не сопли жевать и шары в штанах чесать.
США, которые со своей военной и экономической мощью, могут за несколько дней агрессора поставить на место, вместо этого трусливо стелят перед ним красную дорожку и аплодируют ему.
И Украину заставляют перед агрессором и убийцей стать на колени.
И все из-за одного старого и трусливого человека.