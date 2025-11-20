РУС
4 869 91

Мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок, - Рубио

Мир в Украине возможен только при условии уступок – Рубио

Прекращение сложной и смертельной войны в Украине потребует от обеих сторон согласия на сложные, но необходимые уступки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написал государственный секретарь США Марко Рубио.

"Чтобы положить конец такой сложной и смертоносной войне, как война в Украине, необходим широкий обмен серьезными и реалистичными идеями. А для достижения длительного мира обе стороны должны согласиться на сложные, но необходимые уступки", - говорится в сообщении.

По словам Рубио, именно поэтому США разрабатывают и будут продолжать разрабатывать "перечень потенциальных идей для прекращения этой войны на основе предложений обеих сторон конфликта".

Напомним, накануне агентство Reuters сообщило, что США дали президенту Владимиру Зеленскому сигнал, что Украина должна принять разработанное Вашингтоном рамочное соглашение о прекращении войны с Россией.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ВСУ, - Reuters

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

На данный момент нет полной, официально подтвержденной публичной версии этого 28-пунктного плана - многие детали остаются спекулятивными или из источников, близких к окружению Трампа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без втручання Трампа шансів на припинення бойових дій майже немає, - Буданов

Топ комментарии
+19
На Які поступки піде кацапстан ?

Не буде оккупувати інші теріторії Україні, виведе свої ввйська ? Чому кажуть що на поступки повинна йти тільки Україна ?
показать весь комментарий
20.11.2025 09:30 Ответить
+18
Чим поступиться роіся?

Покищо поступок вимагають виключно від України, яка цю війну не бажала і не починала, а вимоги агресора беруться за пріоритет.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:32 Ответить
+17
Цинічні пі#@раси , поступіться Аляскою , покажіть приклад .
показать весь комментарий
20.11.2025 09:32 Ответить
Погоджуюсь.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:33 Ответить
Рубіо, Венс -це пригодовані попугаї Трампа, які повторюють маразматичні наративи свого шефа.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:40 Ответить
Так а що треба робито то?
показать весь комментарий
20.11.2025 09:37 Ответить
@ "Давайте коротко:
1. Ніякого примусу до миру України не буде. У Трампа ще більш вразлива ситуація ніж у Зеленського, щоб знову отримати підозри у співпраці з ******.
2. Вітков і Дмітрієв підуть зі своїм планом у ліс. Санкції проти Лукойлу і Роснєфті повноцінно запрацюють.
3. Зеленському доведеться пожертвувати частиною свого оточення (може навіть дуже особисто для нього важливою), перезібрати уряд (частково) і знайти пару груп союзників у Раді. Такий шлях.
4. Мирних перемовин (реальних) до кінця року (поки цього) не буде.
5. Рашистський пітьмі - кабзда. Треба дотерпіти.
6. Вспокойтесь і випустіть пару. Самі себе накручуєте, а потім дивуєтесь чому рашисти на це ставку і роблять.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:44 Ответить
Я себе і не накручую. Погані новини тільки в телеграмі і на Цензорі. Якщо дивитись виключно телемарафон, то не все так і погано. Бабкі рікой течуть в країну, 100 літаків, радари, там міліард, там шісот лямів, там ще 40 лярдів, там ще 67 лярдів, зеля тисячу дає, норм жеж. Ті 100 лямів що вкрав Міндіч, то взагалі копійки, на які навіть не варто звертати уваги було. А те що здали якесь село там в Донецькій області, так і мать його так, кємска волость
показать весь комментарий
20.11.2025 09:56 Ответить
1. Україна перемагає

2. корупції немає, зеленському доведеться звільнити кілька людей, і Захід знову почне поважати Україну

3. москва без світла, столицю перевозять до сибіру, у путіна краб, ракет лишилось на 2-3 обстріли, чмобіки закінчуються
показать весь комментарий
20.11.2025 10:47 Ответить
В найближчі вихідні вийти на Майдан. Скандувати гасла "Трамп - рижа мавпа. Піндоси - ПНХ". Випити чаю з бутербродом. І всім організовано в найближчий ТЦК виборювати Українську Державу.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:00 Ответить
Я був ТЦК на цьому тижні, проходив ВЛК, щоб потім не було проблем при перебронюванні
показать весь комментарий
20.11.2025 10:01 Ответить
З таким підходом до справи ми Державу не виборемо. Треба знімати бронювання і йти до війська.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:05 Ответить
Ну то бери Діану Килимник, яка тобі лайкнула, та йдіть разом
показать весь комментарий
20.11.2025 10:23 Ответить
Я дивуюся, чого лайкнула тільки одна людина. Тут така кількість розгромних коментарів про піндосів. Що ніхто більше не має бажання боротися?
показать весь комментарий
20.11.2025 10:27 Ответить
Андрій Будній,а чого ти дивуєшся ? Ти мудак, це всі бачать і не лайкають, крім твоїх "братів по розуму" (і сестер теж).
показать весь комментарий
20.11.2025 10:38 Ответить
киздіти хіба що, та втрачати
показать весь комментарий
20.11.2025 10:02 Ответить
так що робити ? Може юлю до влади ? вона все життя в бою за націю ! Всі сили віддала для країни та людей та раді них тільки й живе ))
показать весь комментарий
20.11.2025 09:44 Ответить
Зозуля , чемпіон по перевзуванні в повітрі , обідно ботоксній бабці, що на іі омріяному кріслі , молода Юля
показать весь комментарий
20.11.2025 09:53 Ответить
"раді них тільки й живе" у Дубаї.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:00 Ответить
Рубіо , пнх , рашистський холуй , які поступки робє канібал *****⁉️Обіцяє жрати морковку ⁉️
показать весь комментарий
20.11.2025 09:44 Ответить
лінія , не бреши , що тільки в єнергетиці , і можє то не сама влада-банда крала , а соросята , ще не забувай , винен Порошенко
показать весь комментарий
20.11.2025 09:47 Ответить
Бреше пес за вітром. В у мене просто тут своя прогулянка.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:49 Ответить
На Які поступки піде кацапстан ?

Не буде оккупувати інші теріторії Україні, виведе свої ввйська ? Чому кажуть що на поступки повинна йти тільки Україна ?
показать весь комментарий
20.11.2025 09:30 Ответить
Саме так. Бо абсолютно ніщо не заважає орді і далі вбивати мирняк в житлових будинках та просуватися далі.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:34 Ответить
Коли в наступному році буде повний крах російської економіки, ми підемо на поступки - дозволимо зменшити розмір репарацій, аби вони там хоч шось поїсти мали. Може навіть попросимо вірних союзників зробити пекельні санкції трошки менш пекельними.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:31 Ответить
Це так на марафоні сказали?
показать весь комментарий
20.11.2025 09:32 Ответить
Це бачить кожна тверезомисляча людина, розум якої не перебуває в полоні ворожих іпсо.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:35 Ответить
Ахах
Новий арЄстович. Звісно буде крах. Ось - ось! А якщо не в наступному році, то через два вже залізно точно))
показать весь комментарий
20.11.2025 09:38 Ответить
через 2 роки 1 місяць ..і 2 дні ...ну плюс мінус 2-3 години )
показать весь комментарий
20.11.2025 09:48 Ответить
Світ сильно змінився з 1991 року...
Він додав, що КНР ... закликає Росію збільшувати поставки продовольства на китайський ринок. Джерело: https://censor.net/ua/n3585680
показать весь комментарий
20.11.2025 09:36 Ответить
Але ж можна намалювати собі інший світ, якщо гарно постаратися. Кажуть, можливості людського розуму безмежні.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:40 Ответить
Закурив не похмелившись? Відсип те що куриш.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:01 Ответить
Як Фінляндія в 1940?
показать весь комментарий
20.11.2025 09:31 Ответить
покажите поступки рашки,а то это не дело
показать весь комментарий
20.11.2025 09:31 Ответить
Чим поступиться роіся?

Покищо поступок вимагають виключно від України, яка цю війну не бажала і не починала, а вимоги агресора беруться за пріоритет.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:32 Ответить
Уже на пункті про скорочення зсу, це лайно можна відкинути.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:32 Ответить
Цинічні пі#@раси , поступіться Аляскою , покажіть приклад .
показать весь комментарий
20.11.2025 09:32 Ответить
Але-взагале, обіцянки-цяцянки.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:32 Ответить
а як "підтримка Російської православної церкви в Україні" стане запорукою нашого вступу в ЄС та НАТО?.. таке відчуття, що замість розвідки там теж нині шапіто...
показать весь комментарий
20.11.2025 09:35 Ответить
Україна ніколи не вступить в нато, хіба це не ясно ще комусь. Це в свій час було використано як наживка для рашки щоб вона гарантовано напала на україну. З 2004 року коли ці всі глобалістські фонди розвернулись на повну щось в україні пішло не так. А польша тим часом планує виходити з ЄС.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:10 Ответить
і які це такі поступки від паРаші ? ))
показать весь комментарий
20.11.2025 09:37 Ответить
"...Роби швидше, що задумав...[Юдо]" (с)
показать весь комментарий
20.11.2025 09:38 Ответить
тобто , понять і простіть :" денех жалко на укриття","двушку на москву" , " мільйн в Ізраїль" , мільярдні розкрадання на фортифікаціях , ФСБшні прачечні Деркача , Галущегко , в центрі Киева , під носом зрадників СБУ ! Самє , цим мега -скандалом -компроматом Зе банда , зробила можливим , цей цинічний , принизливий , через коліно наступ , ************ подельників трампа рубіо, віткофів
показать весь комментарий
20.11.2025 09:39 Ответить
Так, Зебанда з самого початку почала послаблювати Україну на кеористь росії. Забулися про розміновані наші мінні поля і акваторію Азовського моря? Відведені війська, які не давали можливості кацапу захопити Донецьку і Луганську область. Знищили ракетні програми, а своїх не побудували...скоротили армію, найкращих генералів посадили по сфальшованих справах. На генеральські посади призначили зрадників кулініча, наумова та інших. Дискридлитували Україну, давши російському агенту деркачу підробляти записи плівок зустрічі Порошенка і Байдена.., відправили на росію більше 100 двигуніфв на літаки і гелікоптери, з яких вони сьогодні пускають на наші війська і міста КАБи і ракети...Українці при повномасшабному нападі встояли, почали гнати ворога на їх болота. Але тут знову небрите і гундосне влізло у справи військових і зняло успішного Головкома Залужного, 16 генералів генштабу, пачк4ами почали садити командирів, звалюючи на них вину за свою зрадницьку поведінку. І фронт посипався і сипеться по цей день.
Недавно міндічі і цукермани під дахом Зеленського носили "двушку" на росію деркачу, який витрачав їх на укріплення армії ворога. Мільярди доларів крали з американської допомоги не тівльки на підприємствах енергетики, а і в оборонці, залівзниці і скрізь, куди долізе воровська рука бізнес-партнерів Зеленського. А всього декілька днів назад адміністрація США ввела санкції проти 2-х українських фірм, які поставляли комплектуючі на шахеди до Ірану, а ті на росію, а кацапа кожного вечора направляли їх в Україну. Фірми працювали в Києві і Харкеові.. Підставило це мародерне угрупування на етнічній основі Україні на всіх міжнародних майданчиках. То хто нам після цього буде допомагати? Водив Боневтік і єрмак по губьах мудрий нарід 73% 6,5 років тим, що грав на роялі і все брехав, що "мінська 3" не буде і барани ходили, раділи і пісяли кип'ятком від "мудрого" мародера. Монобільшість Верховної Ради нічого за товстими пакетами хабарів не бачила і приймала всі закони на користь організованого злочинного угрупування. То що залишається робити США, коли нарід вибрав собі на високі посади бандитів і мародерів?
показать весь комментарий
20.11.2025 10:00 Ответить
Перемир'я між маніаком - убивцею та його жертвою вимагатиме складних, але необхідних поступок, - Рубіо ))
показать весь комментарий
20.11.2025 09:39 Ответить
В американсьому суді:
- Потерпілий, ви повинні віддати нападнику дім, машину, відмовитися від претензій за вбивство вашої родини, а він гарантує більше не нападати на вас !
П.С.
Так зараз працює американське право....
показать весь комментарий
20.11.2025 09:46 Ответить
Мир у розумінні США і рф: спочатку з'їмо ваше, а потім кожен своє !
П.С.
З такими друзями і миру не треба....
показать весь комментарий
20.11.2025 09:41 Ответить
Виглядає так, що необхідні складні поступки вимагають лише від України.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:41 Ответить
Умиротворити агресора за рахунок поступок від жертви?!
Дуже гнніальний " мирний" план..!
США замість надати Томагавки в якості гарантії безпеки змушують Украну капітулювати...😢
показать весь комментарий
20.11.2025 09:42 Ответить
Так, Україна має припинити спротив, розслабитися та отримати задоволення. Я вас добре зрозуміла уйобкі продажні ?
показать весь комментарий
20.11.2025 09:42 Ответить
Ні. В найближчі вихідні люди виходять на Майдан. Будуть гасла "Трамп - рижа мавпа. Піндоси - ПНХ". Вип'ють чаю з бутербродом. І організовано підуть в найближчий ТЦК виборювати Українську Державу.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:16 Ответить
Хай ідуть нах американці зі своїми пропозиціями, що до капітуляції України. Разом з дєрьмаками впридачу!
показать весь комментарий
20.11.2025 09:44 Ответить
Ніхто на цю маячню не піде,тему можна закривати.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:45 Ответить
Складні рішення та поступки тільки для України.
Рашка нічого не втрачає в навпаки здобуває цьому плану (капітуляції України).
Для чого тоді чотири роки воювали?
Щоб в підсумку знищити Україну згідно нинішнього договорняка пуйла з тампом?
показать весь комментарий
20.11.2025 09:45 Ответить
США гарант Будапештьского збіговиська??? То США і всі інші мають брати з 22 року крути санції, а не допомогу агресору в купівли вуглеводнів та продажу високотехнологічних станків тисячами та компонентами. якими начиняють ракети недоістоти рашистські..
показать весь комментарий
20.11.2025 09:47 Ответить
Йди краще наркотою торгуй,Марко.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:48 Ответить
Можно скільки завгодно писати, що трамп "тридвараз" але нічого це не змінить.
Сьогодні аукується та система побудована ще кучмою в 90-х, де так звані державні службовці виконують вказівки різних особистостей, у наз їх називають "олігархами". Державні інституції не працюють, а нинішня зе - влада абсолютно ніяк не зацікавлена в позитивному вирішенні для України.
От і все.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:49 Ответить
А якби в америці президентом була достойна людина, а не кремлівський агент, то примушували б агресора, а не жертву. І не до поступок, а до повного вимітання з території суверенної держави.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:51 Ответить
Чого ж старік Байден того не зробив? Теж не достойний?
показать весь комментарий
20.11.2025 10:24 Ответить
А що, може старік Байден примушував Україну до капітуляції і допомагав рашці замість України? Ваша іронія наче ставить знак рівняння між ними. Подобаються мені люди, які не вміють бачити різницю між реальними справами.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:42 Ответить
По факту знак дорівнює між ними не бачить тільки сліпий. Одна відмінність лише в тому, що Трамп говорить те, про що інші мовчать. В американській політиці президент ролі не грає, вони там всі однакові. Шо абама, яка заборонила війну, а велику війну починати потрібно було саме в Криму, що Клінтон, який забрав ЯО, що Байден при якому почалася повномасштабка. Але винен виключно Трамп, який хоч якось намагається зупинити це все, подобається це комусь чи ні.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:47 Ответить
Просто цікаво,скільки коментаторів яких щось не влаштовує зараз воюють?
Люди кого я бачу навкруги,косять як можуть.
-США не допомагають
-В ЕС,один за одним приходять проросійські або антиукраїнські уряди
-Наші люди не хочуть воювати та помирати.

Які варіанти?
показать весь комментарий
20.11.2025 09:52 Ответить
разом з тобою , можеш тікати до 🇷🇺своїх , там не питають , гребуть усіх
показать весь комментарий
20.11.2025 09:58 Ответить
Бачиш як варіант - капітулювати, щоб через пару років до тебе додому прийшли московські фашисти , всучили в зуми мосінку і погнали на Польщю?
показать весь комментарий
20.11.2025 10:12 Ответить
Ні. В найближчі вихідні вийти на Майдан. Скандувати гасла "Трамп - рижа мавпа. Піндоси - ПНХ". Випити чаю з бутербродом. І всім організовано в найближчий ТЦК виборювати Українську Державу.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:22 Ответить
Місцеві комментатори наближають перемогу своїми потужними комментарями про кордони 1991, а воюють і помирать нехай якісь лохи
показать весь комментарий
20.11.2025 10:32 Ответить
тобто кремлівський маніак не злочинець а лише представник однієї з сторін суперечки між сусідами ? Може Україні ще вибачитись та відшкодувати завдані збитки агресору ?
показать весь комментарий
20.11.2025 09:53 Ответить
Пртрібно заборонити сруязик і секту упц мп! чи можна порушувати дише права на виїзд з країни?? А клоака узькага міра не загроза??
показать весь комментарий
20.11.2025 09:53 Ответить
Дайте вгадаю щодо складних поступок.
Від України все, від росії - нічого.
Блд, світ зійшов з розуму. Замість покарання злочинця та притягнення його до відповідальності пропонують зробити йому поступки та винагородити його за агресію. Бо будь-які поступки з боку України - це винагорода росії за ї агресію.
І на чолі такої ідеї стоять наче лідери вільного світу, США.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:54 Ответить
Таки получається, що саме ота дівка в короткій спідніце і спровокувала ґвалтівника. Це саме вона винна, нєфіг було коротку юбку надівать і тиняцця по підворотням
показать весь комментарий
20.11.2025 09:58 Ответить
Да, вот так получилось! Опять ушлые западные дядьки развели аборигенов на "бусы", и самые богатые аборигены громче всех кричали, знали что "бусы" достанутся им, а народу кровь и пот! Такова реальность. Можно причитать или слюной в интернете брызгать, реальность не поменяется.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:21 Ответить
Маразматичний Трамп і його дебілкувата адміністрація СЬОГОДНІ Є, а завтра ЇЇ НЕ БУДЕ. Бо шляхи Господні несповідімі. А ПОСТУПКИ УКРАЇНИ ЗАЛИШАТЬСЯ НАЗАВЖДИ.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:01 Ответить
Всі звикли розповідати байки і плювати на присягу і не воювати заброньованим на 90-100% силовикам, 43-річним відставникам, охоронцям, бо важливіше охороняти маєтки, офіцерам, більшість з яких розповідає, що може бути тільки великими командирами, жодного дня не воювавши, або взагалі, втекли закордон.... А на фронті 200-250 тис. Без заміни. Заміна часто приходить хворі люди, яких нахапали, бо не мали грошей і звʼязків, полтавський тцкшник каже, що добровільність майже скінчилась. От ви всі з фронту пишете?
показать весь комментарий
20.11.2025 10:02 Ответить
І що саме цікаве, наприклад, того ж Міндіча навіть в розшук не оголосили. Зато простого роботягу, який нічого не порушив, в розшук ТЦК оголошують аж бігом
показать весь комментарий
20.11.2025 10:25 Ответить
Хотять хотять віддати азіатам частину Європи в обмін на свої інтереси, с.ки
показать весь комментарий
20.11.2025 10:02 Ответить
ЦІ ЛЮБИТЕЛІ ПОСМОКТАТИ У КЛІНТОНА ІДУТЬ НА 3 БУКВИ.

- ми поступились Кримом, нас переконали не "починати" закрити очі - пішов Донбас із 30 000 убитими і 2 млн в окупації
- нас переконали "не ескалізовать" - 4 млн в концтаборах, 16 млн біженці, 500 000 убитими

ЇМ ТО ВСІМ ПОХЕРУ. Розплачуватись нам життями. Так що лісом
показать весь комментарий
20.11.2025 10:05 Ответить
США розробляють ... "перелік потенційних ідей для припинення цієї війни
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зачем что-то разрабатывать? Зачем изобретать велосипед?
Уже все есть.
Устав ООН и Международные договора и соглашения.
Их надо только выполнять, а не сопли жевать и шары в штанах чесать.
США, которые со своей военной и экономической мощью, могут за несколько дней агрессора поставить на место, вместо этого трусливо стелят перед ним красную дорожку и аплодируют ему.
И Украину заставляют перед агрессором и убийцей стать на колени.
И все из-за одного старого и трусливого человека.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:06 Ответить
Та не вже? А ваш півень казав, що закінчить за 24 години!
показать весь комментарий
20.11.2025 10:09 Ответить
Так розумію рубіо хоче аляску путєну віддати? Таких рішень?
показать весь комментарий
20.11.2025 10:09 Ответить
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
показать весь комментарий
20.11.2025 10:11 Ответить
"Умом расєю нє панять" - сказав один москальський письменник.От власне ця перевірена віками істина повинна прийти до рудої голови.Навіть коли рашкою володіли і керували німці з москальським призвіщем "романови" то і тоді на заході знали,що будь яка угода з росією не варта паперу,на якій вона написана.Говорити з нею як з будь яким гопником можна,але попередньо треба дати по морді.От тільки тоді розмова буде так-сяк складуватись конструктивно.Такий вже то етнос,лінивий,войовничо-боягузливий,хамський і зрадливий...
показать весь комментарий
20.11.2025 10:11 Ответить
Це того що санкції Лукойла не хочеться запроваджувати чи того що плівки Епштейна давлять, чи того що рейтинг нижчий ніж у будь якого преза за рік після виборів. Це того ця гнида хоче віддати територію України разом з українцями скаженим маніякам. Підари, шкури продажні планетарного масштабу
показать весь комментарий
20.11.2025 10:16 Ответить
Україна виграла цю війну і доведе її до кінця, поступкою може бути тільки не захоплення кацапстанських територій які з часом самі відійдуть до України!
показать весь комментарий
20.11.2025 10:26 Ответить
Якщо у Вас такі забаганки, то можете скласти ху@йла навпіл, в потім наступити йому на яйця. Ось і отримаєте складну поступку. Не дякуйте
показать весь комментарий
20.11.2025 10:27 Ответить
Ніяких територіальних поступок.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:30 Ответить
В найближчі вихідні виходимо на Майдан. Скандуємо гасла "Трамп - рижа мавпа. Піндоси - ПНХ". Вип'ємо чаю з бутербродом. І всі організовано в найближчий ТЦК виборювати Українську Державу.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:39 Ответить
Після того як Трамп став президентом США Україна не отримуває жодного долара і Трамп ще цім вихваляється. Жодної зброї безкоштовно від Трампа Україна теж не отримуває, так що всі його бажання можна ігнорувати
показать весь комментарий
20.11.2025 10:48 Ответить
От мені цікаво згадати/зрозуміти - що том прастий нарід не зміг пробачити Мінським угодам??? і друге -от ті, хто до сих пір в Україні ходять до расейських церков - ви чого туди ходите?? ЩОб би що?? у Путіна джек-пот був??
показать весь комментарий
20.11.2025 10:57 Ответить
Как жалко выглядит великая держава во главе трампа который предлагает мирный план идя на поклон убийце,это не мыслимый позор а не справедливый мир,если после Украины он захочет Прибалтику вы тоже отдадите кусочек?нет вы не имеете права возглавлять такую великую страну как США,если не хватает духу на справедливый мир то хотя бы подайте в отставку.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:57 Ответить
 
 