Без вмешательства Трампа шансов на прекращение боевых действий почти нет, - Буданов

В 2025 году будет режим прекращения огня. Заявление Буданова

Действия президента США Дональда Трампа являются системными и могут стать решающими для прекращения войны в Украине. Оценивать его только по медийному образу - ошибка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью "24 Каналу".

"Я не думаю, что без его вмешательства есть шанс на прекращение боевых действий. По состоянию на сейчас", - заявил глава ГУР.

Он также выразил надежду, что намерения президента США действительно могут привести к результату: "Все, что я могу сказать – я надеюсь, что президент США прав. И все это удастся как-то урегулировать в ближайшее время", – сказал Буданов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией, - Politico

Кроме того, он подчеркнул масштабы войны, которую ведет Россия против Украины, охарактеризовав ее как самую кровавую после Второй мировой.

"Использовалось абсолютно все: от подводных лодок до стратегической авиации", – отметил он, подчеркнув, что в конфликте были задействованы все типы конвенционного вооружения, кроме ядерного оружия.

Мирный план Трампа

Издание NBC News сообщило, что Трамп одобрил 28-пунктный "мирный план" между Россией и Украиной после консультаций с Дмитриевым и некоторыми украинскими чиновниками. План сосредоточен на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения длительного мира. Он включает то, чего Украина хочет и что ей нужно для длительного мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США ставят мир в Украине на первое место, - советник Трампа

Буданов Кирилл (496) Трамп Дональд (7082)
Фантастичний *****, хвалить діда, який по вуха погруз у деменцію
показать весь комментарий
20.11.2025 07:01 Ответить
Буданга , а дє " кава в ялті"? Трамп можє , тільки схиляти до капітуляції, що , робив не раз , а ви всі , команда зелених г просрали все , співпрацювали з террористами, чому ти , як розвідник не попередив суспільств, що " верховний " відправляє мільйони на москву , в Ізраїль , , чому в центрі Киева діють відкрито офіси ФСБ деркача, захарченко блат - хата ……… і це . ще тіль квіточки
показать весь комментарий
20.11.2025 07:37 Ответить
Оце і весь ПЛАН((( А скільки медійного галасу було - план перемоги... скількісь пунктів...(((
показать весь комментарий
20.11.2025 07:51 Ответить
Правда ще один пункт залишився у запасі - заявити наприкінці "Я устал, я ухожу..."
показать весь комментарий
20.11.2025 07:53 Ответить
Перемога Трампа на виборах стала найбільшою геополітичною перемогою Кремля за всю його історію.
показать весь комментарий
20.11.2025 07:05 Ответить
Перемога зейла , ще більшою Всі путлерасти з трусів вистрибали ,лишь би не Порошенко, врятували " буратінку" , коли в 2022р рейтинг , впав до22%
показать весь комментарий
20.11.2025 07:39 Ответить
так, Буданов, зупинити війну можливо... - на колінах до путіна приповзти, можливо, він тебе і помилує.
показать весь комментарий
20.11.2025 07:05 Ответить
Ще один "інтелектуал" ,Трампу пофіг буде Україна чи ні ,для нього чужі питаня як міжнародне право чи непорушність кордонів ,так як і чужі Зелі патріотизм чи професіоналізм тим більше порядність ,тим часом як Україна стікає кровю шістки трампа ведуть сепаратні переговори без України.
показать весь комментарий
20.11.2025 07:07 Ответить
Буданга, містер очівідец
показать весь комментарий
20.11.2025 07:08 Ответить
Цікаво, про які дії Трампа він тут заявляє? Про припинення навіть тих краплин допомоги, що надавали нам при Байдені, чи про регулярний тиск не на агресора, а на жертву? Ну тоді так, бойові дії будуть точно припинені, якщо трампівські США нам взагалі "перекриють кран допомоги". А ще краще та швидше - допоможуть ху#лу і доб'ють Україну разом
Головному розвіднику краще іноді мовчати... не просто так його прозвали "будангою".
показать весь комментарий
20.11.2025 08:00 Ответить
Пішов нафуй уе бок зелений,єксперхт всратий
показать весь комментарий
20.11.2025 07:13 Ответить
Замість того щоб підривати російські військові заводи, чи замочити пукіна, цей спец займається патяканням для преси.
показать весь комментарий
20.11.2025 07:17 Ответить
Мабуть це так просто: треба взяти в підірвати. Ви хоч логіку ввімкніть елементарну: ворог по нам випустив десятки тисяч ракет і дронів - це тисячі і тисячі тон вибухівки, і ворог не досягнув своєї мети. А ви вважаєте, що простіше десятки тисяч тон вибухівки переправити через кордон непомітно. Дійсно: треба взяти в підірвати. Епоха простих рішень
показать весь комментарий
20.11.2025 07:45 Ответить
а хто оцінює Трампа за медійним образом? Трамп з минулого року ніяк своїх дій та планів не змінює. план його - поразка України. зараз він буде знов актівно нагібать Зеленського.
показать весь комментарий
20.11.2025 07:22 Ответить
Пробне вкидання зі сторони вищого військово політичного керівництва країни натяку на можливе підписання зелею капітуляції, яку вимагають трамп з пуйлом.
Промацають можливу реакцію народу.
показать весь комментарий
20.11.2025 07:24 Ответить
А "кава в Ялті" то що було, сон?
показать весь комментарий
20.11.2025 07:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ftVQLgSV2dg Хто це сказав? Підніміться...

Якби це був якийся зелений задрот, типа https://i.ibb.co/THRFn2x/image.jpg кім, арахіс, я б навіть уваги не звернув. Але тут... До речі, трумп вже підписав якусь там домовленість між Україною та рашкою із 28 пунктів. При чому, Україна в тому шабаші не приймала участі...
показать весь комментарий
20.11.2025 07:26 Ответить
По суті глобально так і є. А стосовно обурення персоною Трампа - так іншого президента США немає зараз. Та і чия би корова мичала
показать весь комментарий
20.11.2025 07:46 Ответить
Ну остановит он войну выполнив все желания фуйла куда ты дальше ? В Испанию?так и Зеля мог это сделать и без него, короче посмотрим какие там 28 пунктов
показать весь комментарий
20.11.2025 07:52 Ответить
Будванга прокинулася
показать весь комментарий
20.11.2025 08:10 Ответить
Хватит дуэлей войны. На сегодня . Почитатель Людовика XIII, однако).
показать весь комментарий
20.11.2025 08:11 Ответить
Це називається зкинути відповідальність за поразку на Трампа.
показать весь комментарий
20.11.2025 08:13 Ответить
 
 