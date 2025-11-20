Без вмешательства Трампа шансов на прекращение боевых действий почти нет, - Буданов

Действия президента США Дональда Трампа являются системными и могут стать решающими для прекращения войны в Украине. Оценивать его только по медийному образу - ошибка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью "24 Каналу".

"Я не думаю, что без его вмешательства есть шанс на прекращение боевых действий. По состоянию на сейчас", - заявил глава ГУР.

Он также выразил надежду, что намерения президента США действительно могут привести к результату: "Все, что я могу сказать – я надеюсь, что президент США прав. И все это удастся как-то урегулировать в ближайшее время", – сказал Буданов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией, - Politico

Кроме того, он подчеркнул масштабы войны, которую ведет Россия против Украины, охарактеризовав ее как самую кровавую после Второй мировой.

"Использовалось абсолютно все: от подводных лодок до стратегической авиации", – отметил он, подчеркнув, что в конфликте были задействованы все типы конвенционного вооружения, кроме ядерного оружия.

Мирный план Трампа

Издание NBC News сообщило, что Трамп одобрил 28-пунктный "мирный план" между Россией и Украиной после консультаций с Дмитриевым и некоторыми украинскими чиновниками. План сосредоточен на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения длительного мира. Он включает то, чего Украина хочет и что ей нужно для длительного мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США ставят мир в Украине на первое место, - советник Трампа