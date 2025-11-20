США ставят мир в Украине на первое место, - советник Трампа

В администрации бывшего президента США Дональда Трампа утверждают, что завершение войны России против Украины является приоритетом внешней политики страны.

Об этом сообщил старший советник Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер, передает Цензор.НЕТ.

Приоритеты внешней политики

По словам Миллера, главная цель американского лидера – достичь мира в Европе и прекратить гибель невинных людей.

Среди других приоритетов:

прекращение убийств гражданского населения;

минимизация разрушений инфраструктуры и городов.

План действий остается неизвестным

В то же время советник президента США отказался комментировать возможные детали нового плана администрации Трампа, направленного на прекращение российской войны в Украине. Информации о конкретных шагах или сроках достижения этой цели пока нет.

Ранее издание Axios со ссылкой на американского чиновника написало, что в мирном плане президента США Дональда Трампа Украине предлагается "уступить" России Донецкую область в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

Издание пишет, что такой план Украина и ее сторонники расценят как огромную уступку России.

Однако, по словам источника, в Белом доме считают, что Украина в любом случае "потеряет эти территории", если война продолжится, и якобы "поэтому в интересах Украины достичь соглашения сейчас".

Согласно плану, территории на Донбассе, откуда Украина должна "уйти", будут считаться демилитаризованной зоной, и Россия якобы не сможет разместить там войска.

Также Axios пишет, что в Херсонской и Запорожской областях должны сохраниться нынешние линии фронта, а Россия "вернет определенные территории", что является предметом переговоров. Однако издание не уточняет, о каких именно территориях идет речь.

Отмечается, что к разработке плана США привлечены также Катар и Турция.

Что предшествовало

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

В свою очередь агентство Reuters отметило, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

