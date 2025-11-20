США ставят мир в Украине на первое место, - советник Трампа
В администрации бывшего президента США Дональда Трампа утверждают, что завершение войны России против Украины является приоритетом внешней политики страны.
Об этом сообщил старший советник Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер, передает Цензор.НЕТ.
Приоритеты внешней политики
По словам Миллера, главная цель американского лидера – достичь мира в Европе и прекратить гибель невинных людей.
Среди других приоритетов:
-
прекращение убийств гражданского населения;
-
минимизация разрушений инфраструктуры и городов.
План действий остается неизвестным
В то же время советник президента США отказался комментировать возможные детали нового плана администрации Трампа, направленного на прекращение российской войны в Украине. Информации о конкретных шагах или сроках достижения этой цели пока нет.
Ранее издание Axios со ссылкой на американского чиновника написало, что в мирном плане президента США Дональда Трампа Украине предлагается "уступить" России Донецкую область в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.
Издание пишет, что такой план Украина и ее сторонники расценят как огромную уступку России.
Однако, по словам источника, в Белом доме считают, что Украина в любом случае "потеряет эти территории", если война продолжится, и якобы "поэтому в интересах Украины достичь соглашения сейчас".
Согласно плану, территории на Донбассе, откуда Украина должна "уйти", будут считаться демилитаризованной зоной, и Россия якобы не сможет разместить там войска.
Также Axios пишет, что в Херсонской и Запорожской областях должны сохраниться нынешние линии фронта, а Россия "вернет определенные территории", что является предметом переговоров. Однако издание не уточняет, о каких именно территориях идет речь.
Отмечается, что к разработке плана США привлечены также Катар и Турция.
Что предшествовало
Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
В свою очередь агентство Reuters отметило, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
Демократи мають найбільшу перевагу з 2017 року.
Демократи випереджають республіканців на 14% у загальнонаціональному опитуванні NPR/PBS News/Marist, у якому виборців запитали, яку партію вони підтримали б, якби https://zn.ua/ukr/usa/vibori-do-palati-predstavnikiv-ta-senatu-ssha-jaku-kartinu-maljujut-prohnozi-the-guardian.html проміжні вибори відбулися сьогодні. Про це https://www.axios.com/2025/11/19/democrats-midterms-generic-ballot-lead-poll повідомиловидання Axios.
Це найбільша перевага демократів у дослідженнях Marist від 2017 року - ще один позитивний сигнал для партії, яка прагне повернути втрачені позиції наступного року після низки перемог на місцевих виборах цього місяця.
Як йдеться в опитуванні, 55% опитаних зареєстрованих виборців заявили, що проголосували б за демократичного кандидата у своєму окрузі до Палати представників, тоді як 41% підтримали б республіканця. Ще 3% відповіли, що обрали б кандидата від іншої партії, а 1% вагався.
Коли виборців востаннє питали про це у листопаді минулого року, уподобання були розділені порівну - 48 на 48 відсотків.
Демократи не мали такого переконливого відриву з листопада 2017 року - приблизно з моменту першого терміну Дональда Трампа.
Це лише одне з опитувань, проте інші теж фіксують подібний тренд, хоча і з меншою перевагою демократів.
Середня оцінка FiftyPlusOne показує близько чотирьох пунктів на користь демократів, а дані RealClearPolitics - майже п'ять.
Втім, як зазначає NPR, восени 2022 року, коли Білий дім очолював Джо Байден, демократи теж мали від нуля до чотирьох пунктів переваги. Тоді республіканці з мінімальним відривом здобули контроль над Палатою.
Рівень підтримки Трампа у цьому опитуванні також https://zn.ua/ukr/usa/rejtinh-trampa-vpav-do-najnizhchoho-rivnja-cherez-tsini-ta-spravu-epshtejna-opituvannja.html впав до найнижчої позначкидругого терміну: лише 39% дорослих американців і 40% зареєстрованих виборців схвалюють його роботу.
Серед незалежних виборців лише 24% позитивно оцінюють діяльність чинного президента.
Ще більш вражаючими є результати серед незалежних виборців: демократи суттєво випереджають республіканців в цій категорії з результатом у 61%. Республіканців підтримують лише 28%.
Вибори, які https://zn.ua/ukr/usa/demokrati-zdobuli-nizku-peremoh-na-pershikh-velikikh-viborakh-z-pochatku-druhoho-terminu-trampa.html відбулися у США цього місяця, стали потужним ударом по Трампу: демократи отримали хоча й очікувані перемоги - але з результатами, що привернули увагу.
І прогресивні, і помірковані демократи останнім часом вибудовували кампанії навколо теми доступності життя - і Трамп тепер намагається наслідувати цей меседж.
В опитуванні NPR/PBS News/Marist виборці назвали лише одну тему беззаперечним пріоритетом адміністрації Трампа: зниження цін.
Майже троє з п'яти (57%) заявили, що це має бути головним завданням адміністрації. Лише 16% обрали контроль за імміграцією, а 10% - зменшення рівня злочинності.
Загальнонаціональне опитування NPR/PBS News/Marist серед 1 291 зареєстрованого виборця, проведене 10-13 листопада 2025 року. Похибка вибірки - 3,1 відсоткового пункту.
