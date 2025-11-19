РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11443 посетителя онлайн
Новости Трамп о войне в Украине
3 075 73

Трамп высказался об Украине и Путине: "Я уладил восемь войн! У меня осталась одна"

Трамп — о войне в Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном форуме США - Саудовская Аравия упомянул свои миротворческие усилия и намекнул на возможность завершения войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он ожидал, что процесс будет проще, учитывая личные контакты с российским диктатором.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Трамп дал понять, что видит себя ключевым игроком в мирных переговорах, но в то же время критикует Путина.

"Я уладил восемь войн! У меня осталась одна. Вы знаете, о какой речь. Я думал, что это будет легко, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным, но сейчас я немного разочарован им. Он это знает. Я думал, что это будет легче всего", - добавил президент США.

Читайте: Трамп удивлен продолжительностью войны в Украине и имеет "еще одно дело с Путиным"

Мирный план США: что известно

Ранее США дали президенту Владимиру Зеленскому сигнал, что Украина должна принять разработанное Вашингтоном рамочное соглашение о прекращении войны с Россией. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Такое соглашение предусматривает отказ Украины от части территории и части вооружения.

"Источники, которые попросили не называть их имен из-за деликатности вопроса, отметили, что предложения, среди прочего, предусматривают сокращение численности Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. По словам источников Reuters, "Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные пункты".

Читайте также: Украина будет требовать от России 43 млрд долл. климатических репараций

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Читайте также: Киев получил "сигналы" о предложениях по прекращению войны, которые США обсуждали с РФ, - Reuters

Автор: 

США (28289) Трамп Дональд (7082) война в Украине (6887)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Особливо вдячні за завершення "війни" між Азербайджаном і Албанією...
показать весь комментарий
19.11.2025 20:31 Ответить
+17
Во дебіл, і мабуть же ш сам в цю туфту вірить.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:30 Ответить
+10
Цей уйобок натякає що Україна має капітулювати.
Бо пуйло не відмовився від своїх пунктів по знищенню України.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Во дебіл, і мабуть же ш сам в цю туфту вірить.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:30 Ответить
Особливо вдячні за завершення "війни" між Азербайджаном і Албанією...
показать весь комментарий
19.11.2025 20:31 Ответить
Рмжк падло задоібало майже як зелене падло
показать весь комментарий
19.11.2025 20:33 Ответить
Трамп заявив, що США продадуть 48 винищувачі F-35 Саудівській Аравії i 300 американських танків.

Трамп планував продати винищувачі F-35 Індії, але індуси відмовились. Зате Eмітати (ОАЕ), ще в 2021 замовили 50 F-35 і чекають на літаки.

Двадцять п'ять країн розгортають приблизно 3 000 літаків F-35 Lightning II трьох різних модифікацій, створюючи наймасштабнішу в історії багатонаціональну програму винищувачів із фінальними складальними лініями в Техасі, Італії та Японії. США планують придбати 2 456 літаків (майже дві третини світового парку), тоді як основними партнерами є Японія (147), Великобританія (138), Австралія (100) та Італія (90), які формують ядро міжнародного консорціуму.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:33 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2025 20:34 Ответить
Говорячи про перспективи нормалізації відносин Саудівської Аравії з Ізраїлем, Трамп висловив оптимізм.

Водночас спадкоємний принц знову заявив, що цей процес буде неможливим без прогресу на шляху до створення палестинської держави.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:37 Ответить
Що таке "палестинська держава" якої ніколи в історії не існувало. Такого народу як палестинці взагалі в природі ніколи не існувало. Це придурки мусульманського світу. "Палестинець" це професія - ледачий мусульманин який обирає ненавидіти жидів за гроші мусульман і який нічого корисного більше не робить взагалі. Жере, сере і ненавидить жидів. І за це ще й увесь світ повинен йому співчувати і надсилати контейнери гуманітарної допомоги бо "їсти хоцца, а працювати ні". З якого дива? Насправді "палестинська держава" втілює ідею джихаду. Вся планета має стати "Дар аль Аллах" і всі невірні мають бути знищені. Чому ж не почати з жидів як заповів безграмотний пророк в Хадісах? А хто тоді наступний? Але ... ера нафти закінчується. Глобальне потепління вже до кінця століття перетворить арабський світ на пекло де не виживе ніхто. І куди ж ця дика орда верблюжатників посуне?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:10 Ответить
Кацапи теж підтримують дебілів палестинських.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:48 Ответить
Зупинити ротом вiйну з другою найбiльшою армiєй свiту - Я думав, що це буде легко. Трамп.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:33 Ответить
Вторая это китайская .По численности она первая
показать весь комментарий
19.11.2025 21:28 Ответить
Цей уйобок натякає що Україна має капітулювати.
Бо пуйло не відмовився від своїх пунктів по знищенню України.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:33 Ответить
не натякає - а уже вимагає!
показать весь комментарий
19.11.2025 20:35 Ответить
Так він це , відкритим текстом , повторює майже рік . Хтось ще дивується ?
П.С - і Тромб і його команда жодного разу не назвали ***** агресором !
показать весь комментарий
19.11.2025 20:41 Ответить
Якщо би Трамп був тоді президентом - III світова війна не розпочалася би!
показать весь комментарий
19.11.2025 20:34 Ответить
Скільки дітей ти переміг на острові епштейна?
показать весь комментарий
19.11.2025 20:36 Ответить
******* Краснов, йшов би ти на ЙУХ !!!
показать весь комментарий
19.11.2025 20:40 Ответить
Балабол !
показать весь комментарий
19.11.2025 20:41 Ответить
Солнечный мальчик
показать весь комментарий
19.11.2025 20:43 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2025 20:44 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2025 20:56 Ответить
У ***** матня захєзана
показать весь комментарий
19.11.2025 20:57 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2025 20:59 Ответить
******* натуральне
показать весь комментарий
19.11.2025 20:46 Ответить
Дебіл. Особливо зараз завие Европа на пункті про скорочення ЗСУ. І знову європейські лідери будуть виправляти йому мізки.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:49 Ответить
Руде мудило до кінця свого нікчемного "президентства" не доживе.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:50 Ответить
Axios зараз -
Новый https://www.axios.com/2025/11/19/ukraine-peace-plan-trump-russia-witkoff план Трампа по прекращению войны на https://www.axios.com/world/axios-explains-ukraine Украине предусматривает передачу России территорий восточной Украины, которые она в настоящее время не контролирует, в обмен на гарантии безопасности США для Украины и Европы от будущей российской агрессии, сообщил Axios американский чиновник, имеющий непосредственную информацию...
показать весь комментарий
19.11.2025 20:50 Ответить
Witkoff goes to charlie kirk 🎯
показать весь комментарий
19.11.2025 20:50 Ответить
Донні, завершити війну можна тільки Томагоками у необмежених кількостях і максимальній дальності польоту. Ніякі переговорні вмовляння путлєра не замінять ракетної вибухової сили як засобу переконання. У ******** глобальній війні гуманітарні акції явно програють фізиці - цариці битв.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:51 Ответить
США могли запросто узгодити з РФ атаку наканунє переговорів. Риал политик. Щоб позговорчивее були.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:51 Ответить
Адекватні бажають успіхів, неадекватні можуть продовжувати гавкати, все одно від них нічого не залежить.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:52 Ответить
Якби від тебе гамноїда щось залежало, ти б і маму рідну під бурята підклав, як зараз закриваєш очі на те що Слов'янськ з Краматорськом пропонують віддати під свиней.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:02 Ответить
Ох ці сміливці на відстані, сміливці і герої з коментів...
показать весь комментарий
19.11.2025 21:21 Ответить
Падаль
показать весь комментарий
19.11.2025 21:30 Ответить
Ти надто критичний до себе.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:36 Ответить
Зможеш сказати в очі людям з тих територій що заради безпеки своєї прирослої до дивану сраки ти згоден віддати їх рідні домівки свиням без бою?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:33 Ответить
А ти зможеш? Ти ж також не захищаєш їхні домівки. Та й вони в більшості також їх не захищають, а просто поїхали у більш безпечні частини України.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:37 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2025 20:53 Ответить
..як він себе любить!!!
показать весь комментарий
19.11.2025 20:54 Ответить
Трамп міг завершити війну 4 місяці тому, в Анкориджі на Алясці (де путлер залишився без своєї ешелонованої охорони) або заарештувавши його та передавши міжнародному, американському чи українському правосуддю, або просто прикінчивши на місці (формально це могли б здійснити будь-хто від українських спецслужб, до чеченських патріотів чи ісламських радикалів).
показать весь комментарий
19.11.2025 20:55 Ответить
Найгірше з усіх речей - нерішучість.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:03 Ответить
Ніхто так не робить. І не буде....
показать весь комментарий
19.11.2025 21:10 Ответить
Бо ти так хочеш, терпілка омежна?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:17 Ответить
Ні, тому що це повна порушення дипломатії. В президенти володіють дип. недоторканністю.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:49 Ответить
У Венесуелі?
показать весь комментарий
19.11.2025 20:56 Ответить
Агент краснов ніколи близько так не був до провалу!
показать весь комментарий
19.11.2025 20:56 Ответить
Стареча деменція неминуче перетворює будь-кого, незалежно від статі, кольору шкіри, освіти, віросповідання у суб'єктивного ідеаліста.
Для такого суб'єкта "весь зовнішній світ існує лише як продукт його (суб'єкта) відчуттів і сприйняттів. І дуже часто хворий заперечує існування об'єктивного світу поза його хворою свідомістю і приходить до соліпсизму - крайньої форми, що визнає існування тільки власного "Я".
Весь світ - це Трмп, тільки Трмп, і не існує нікого, крім Трмпа.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:56 Ответить
Це соліпсизм.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:16 Ответить
Саме так.
Не пам'ятаю, хто так влучно зауважив:
"Прийнято вважати, що разом із старістю приходить мудрість. Але насправді старість майже завжди приходить одна..."
показать весь комментарий
19.11.2025 21:39 Ответить
Бл. Ще один пі"дабол з мільярдом дерев
показать весь комментарий
19.11.2025 20:59 Ответить
Не отпускает Рыжего дебилизм, никак не отпускает старого дурака .
показать весь комментарий
19.11.2025 21:01 Ответить
По ходу, файлы Эпштейна заставляют Трампа делать все по инструкции кремлевского куратора Путлера. Если и после коррупционного скандала Зеленский не согласится под капитуляцию, то больше у Трампа возможности давить на Украину нет. Посмотрим
показать весь комментарий
19.11.2025 21:02 Ответить
Не аргумент, потому что уже сам Конгресс постановил опубликовать. А во вторых, до сих пор не ясно существуют ли они.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:09 Ответить
Конгрес не може вимагати опублікувати те чого нема !
показать весь комментарий
19.11.2025 21:17 Ответить
Може. Трамп дуже розумно скористався скандалом з Епштейном пред виборами і здобув підтримку багатьох на обіцянку опублікувати його і покарати педофілів. І багато хто повірив що він існуе.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:51 Ответить
В передвиборчій агітації Тромба файли Епштейна взагалі не згадувались
показать весь комментарий
19.11.2025 21:54 Ответить
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
показать весь комментарий
19.11.2025 21:06 Ответить
Как раз, если будет другой президент, то не нападет. По крайней мере на это больше шансов. Вся эта война, это сугубо лично путина
показать весь комментарий
19.11.2025 21:07 Ответить
Та ти шо, юлька навальна залогінься
показать весь комментарий
19.11.2025 21:18 Ответить
на Беларусь нельзя не надо, это союзник и так "минский фєдєральний окруґ".
показать весь комментарий
19.11.2025 21:43 Ответить
здається наближається нова хвиля від цього бариги ... знов буде давити на Україну та змушувати владу до поступок ***** . не вийде !
показать весь комментарий
19.11.2025 21:07 Ответить
Жодну війну Трамп не зупинив по факту, це пише штучний інтелект.

Більша частина тверджень «я зупинив війни» - це самопіар із перебільшеннями.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:09 Ответить
Я владнав вісім війн і збираюся одну розвʼязати.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:17 Ответить
Це не мир, це капітуляція перед зникненням України та геноцидом українців. Не можна на це йти. Ніколи і нізащо.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:19 Ответить
Джерела в Білому Домі вірять, що Україна прийме цей план, бо цитую "корупційний скандал" і просування росії на фронті не залишають Зеленському вибору.

Трампісти не розуміють атмосфери в Україні. Таке враження, що Росія оточила столицю Київ і у нас немає вибору, но такого навіть близько немає.

Американці трохи дивують чесно кажучи.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:21 Ответить
Кон Чен Ий
показать весь комментарий
19.11.2025 21:31 Ответить
Йшла 24 година..,.52 року....Дебіл
показать весь комментарий
19.11.2025 22:05 Ответить
Баб ти владнав. Мабуть більше семи. А в іншому - .зеро.
показать весь комментарий
19.11.2025 22:11 Ответить
згодом притомній Америці буде соромно за свого діда-маразматика і за те, що вони усі разом потурають людожеру *****, Гітлеру нинішнього століття...
показать весь комментарий
19.11.2025 22:30 Ответить
 
 