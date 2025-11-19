Трамп высказался об Украине и Путине: "Я уладил восемь войн! У меня осталась одна"
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном форуме США - Саудовская Аравия упомянул свои миротворческие усилия и намекнул на возможность завершения войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, он ожидал, что процесс будет проще, учитывая личные контакты с российским диктатором.
Трамп дал понять, что видит себя ключевым игроком в мирных переговорах, но в то же время критикует Путина.
"Я уладил восемь войн! У меня осталась одна. Вы знаете, о какой речь. Я думал, что это будет легко, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным, но сейчас я немного разочарован им. Он это знает. Я думал, что это будет легче всего", - добавил президент США.
Мирный план США: что известно
Ранее США дали президенту Владимиру Зеленскому сигнал, что Украина должна принять разработанное Вашингтоном рамочное соглашение о прекращении войны с Россией. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника.
Такое соглашение предусматривает отказ Украины от части территории и части вооружения.
"Источники, которые попросили не называть их имен из-за деликатности вопроса, отметили, что предложения, среди прочего, предусматривают сокращение численности Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. По словам источников Reuters, "Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные пункты".
Что предшествовало?
Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
Трамп планував продати винищувачі F-35 Індії, але індуси відмовились. Зате Eмітати (ОАЕ), ще в 2021 замовили 50 F-35 і чекають на літаки.
Двадцять п'ять країн розгортають приблизно 3 000 літаків F-35 Lightning II трьох різних модифікацій, створюючи наймасштабнішу в історії багатонаціональну програму винищувачів із фінальними складальними лініями в Техасі, Італії та Японії. США планують придбати 2 456 літаків (майже дві третини світового парку), тоді як основними партнерами є Японія (147), Великобританія (138), Австралія (100) та Італія (90), які формують ядро міжнародного консорціуму.
Водночас спадкоємний принц знову заявив, що цей процес буде неможливим без прогресу на шляху до створення палестинської держави.
Бо пуйло не відмовився від своїх пунктів по знищенню України.
П.С - і Тромб і його команда жодного разу не назвали ***** агресором !
Новый https://www.axios.com/2025/11/19/ukraine-peace-plan-trump-russia-witkoff план Трампа по прекращению войны на https://www.axios.com/world/axios-explains-ukraine Украине предусматривает передачу России территорий восточной Украины, которые она в настоящее время не контролирует, в обмен на гарантии безопасности США для Украины и Европы от будущей российской агрессии, сообщил Axios американский чиновник, имеющий непосредственную информацию...
Для такого суб'єкта "весь зовнішній світ існує лише як продукт його (суб'єкта) відчуттів і сприйняттів. І дуже часто хворий заперечує існування об'єктивного світу поза його хворою свідомістю і приходить до соліпсизму - крайньої форми, що визнає існування тільки власного "Я".
Весь світ - це Трмп, тільки Трмп, і не існує нікого, крім Трмпа.
Не пам'ятаю, хто так влучно зауважив:
"Прийнято вважати, що разом із старістю приходить мудрість. Але насправді старість майже завжди приходить одна..."
нельзяне надо, это союзники так "минский фєдєральний окруґ".
Більша частина тверджень «я зупинив війни» - це самопіар із перебільшеннями.
Трампісти не розуміють атмосфери в Україні. Таке враження, що Росія оточила столицю Київ і у нас немає вибору, но такого навіть близько немає.
Американці трохи дивують чесно кажучи.