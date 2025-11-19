Трамп высказался об Украине и Путине: "Я уладил восемь войн! У меня осталась одна"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном форуме США - Саудовская Аравия упомянул свои миротворческие усилия и намекнул на возможность завершения войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он ожидал, что процесс будет проще, учитывая личные контакты с российским диктатором.

Трамп дал понять, что видит себя ключевым игроком в мирных переговорах, но в то же время критикует Путина.

"Я уладил восемь войн! У меня осталась одна. Вы знаете, о какой речь. Я думал, что это будет легко, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным, но сейчас я немного разочарован им. Он это знает. Я думал, что это будет легче всего", - добавил президент США.

Мирный план США: что известно

Ранее США дали президенту Владимиру Зеленскому сигнал, что Украина должна принять разработанное Вашингтоном рамочное соглашение о прекращении войны с Россией. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Такое соглашение предусматривает отказ Украины от части территории и части вооружения.

"Источники, которые попросили не называть их имен из-за деликатности вопроса, отметили, что предложения, среди прочего, предусматривают сокращение численности Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. По словам источников Reuters, "Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные пункты".

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

