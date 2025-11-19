Трамп висловився про Україну та Путіна: "Я владнав вісім війн! У мене залишилась одна"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час промови на інвестиційному форумі США - Саудівська Аравія згадав свої миротворчі зусилля та натякнув на можливість завершення війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він очікував, що процес буде простішим, враховуючи особисті контакти з російським диктатором.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп дав зрозуміти, що бачить себе як ключового гравця в мирних переговорах, але водночас критикує Путіна.

"Я владнав вісім війн! У мене залишилась одна. Ви знаєте, про яку йдеться. Я думав, що це буде легко, бо маю хороші стосунки з президентом Путіним, але зараз я трохи розчарований ним. Він це знає. Я думав, що це буде найлегше", - додав президент США.

Читайте: Трамп здивований тривалістю війни в Україні та має "ще одну справу з Путіним"

Мирний план США: що відомо

Раніше США дали президенту Володимиру Зеленському сигнал, що Україна повинна прийняти розроблену Вашингтоном рамкову угоду щодо припинення війни з Росією. Про це пише агентство Reuters із посиланням на два джерела.

Така угода передбачає відмову України від частини території та частини озброєння.

"Джерела, які попросили не називати їхніх імен через делікатність питання, зазначили, що пропозиції, серед іншого, передбачають скорочення чисельності Збройних сил України", - йдеться у повідомленні. За словами джерел Reuters, "Вашингтон хоче, щоб Київ прийняв основні пункти".

Читайте також: Україна вимагатиме від Росії 43 млрд дол. кліматичних репарацій

Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Читайте також: Київ отримав "сигнали" щодо пропозицій про припинення війни, які США обговорювали з РФ, - Reuters