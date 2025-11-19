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Новини Трамп про війну в Україні
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Трамп висловився про Україну та Путіна: "Я владнав вісім війн! У мене залишилась одна"

Трамп —про війну в Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час промови на інвестиційному форумі США - Саудівська Аравія згадав свої миротворчі зусилля та натякнув на можливість завершення війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він очікував, що процес буде простішим, враховуючи особисті контакти з російським диктатором.

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Трамп дав зрозуміти, що бачить себе як ключового гравця в мирних переговорах, але водночас критикує Путіна.

"Я владнав вісім війн! У мене залишилась одна. Ви знаєте, про яку йдеться. Я думав, що це буде легко, бо маю хороші стосунки з президентом Путіним, але зараз я трохи розчарований ним. Він це знає. Я думав, що це буде найлегше", - додав президент США.

Читайте: Трамп здивований тривалістю війни в Україні та має "ще одну справу з Путіним"

Мирний план США: що відомо

Раніше США дали президенту Володимиру Зеленському сигнал, що Україна повинна прийняти розроблену Вашингтоном рамкову угоду щодо припинення війни з Росією. Про це пише агентство Reuters із посиланням на два джерела.

Така угода передбачає відмову України від частини території та частини озброєння.

"Джерела, які попросили не називати їхніх імен через делікатність питання, зазначили, що пропозиції, серед іншого, передбачають скорочення чисельності Збройних сил України", - йдеться у повідомленні. За словами джерел Reuters, "Вашингтон хоче, щоб Київ прийняв основні пункти".

Читайте також: Україна вимагатиме від Росії 43 млрд дол. кліматичних репарацій

Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Читайте також: Київ отримав "сигнали" щодо пропозицій про припинення війни, які США обговорювали з РФ, - Reuters

Автор: 

США (26673) Трамп Дональд (8901) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+34
Особливо вдячні за завершення "війни" між Азербайджаном і Албанією...
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19.11.2025 20:31 Відповісти
+24
Во дебіл, і мабуть же ш сам в цю туфту вірить.
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19.11.2025 20:30 Відповісти
+16
Цей уйобок натякає що Україна має капітулювати.
Бо пуйло не відмовився від своїх пунктів по знищенню України.
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19.11.2025 20:33 Відповісти
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Во дебіл, і мабуть же ш сам в цю туфту вірить.
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19.11.2025 20:30 Відповісти
Особливо вдячні за завершення "війни" між Азербайджаном і Албанією...
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19.11.2025 20:31 Відповісти
Рмжк падло задоібало майже як зелене падло
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19.11.2025 20:33 Відповісти
Трамп заявив, що США продадуть 48 винищувачі F-35 Саудівській Аравії i 300 американських танків.

Трамп планував продати винищувачі F-35 Індії, але індуси відмовились. Зате Eмітати (ОАЕ), ще в 2021 замовили 50 F-35 і чекають на літаки.

Двадцять п'ять країн розгортають приблизно 3 000 літаків F-35 Lightning II трьох різних модифікацій, створюючи наймасштабнішу в історії багатонаціональну програму винищувачів із фінальними складальними лініями в Техасі, Італії та Японії. США планують придбати 2 456 літаків (майже дві третини світового парку), тоді як основними партнерами є Японія (147), Великобританія (138), Австралія (100) та Італія (90), які формують ядро міжнародного консорціуму.
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19.11.2025 20:33 Відповісти
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19.11.2025 20:34 Відповісти
Говорячи про перспективи нормалізації відносин Саудівської Аравії з Ізраїлем, Трамп висловив оптимізм.

Водночас спадкоємний принц знову заявив, що цей процес буде неможливим без прогресу на шляху до створення палестинської держави.
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19.11.2025 20:37 Відповісти
Що таке "палестинська держава" якої ніколи в історії не існувало. Такого народу як палестинці взагалі в природі ніколи не існувало. Це придурки мусульманського світу. "Палестинець" це професія - ледачий мусульманин який обирає ненавидіти жидів за гроші мусульман і який нічого корисного більше не робить взагалі. Жере, сере і ненавидить жидів. І за це ще й увесь світ повинен йому співчувати і надсилати контейнери гуманітарної допомоги бо "їсти хоцца, а працювати ні". З якого дива? Насправді "палестинська держава" втілює ідею джихаду. Вся планета має стати "Дар аль Аллах" і всі невірні мають бути знищені. Чому ж не почати з жидів як заповів безграмотний пророк в Хадісах? А хто тоді наступний? Але ... ера нафти закінчується. Глобальне потепління вже до кінця століття перетворить арабський світ на пекло де не виживе ніхто. І куди ж ця дика орда верблюжатників посуне?
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19.11.2025 21:10 Відповісти
Кацапи теж підтримують дебілів палестинських.
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19.11.2025 21:48 Відповісти
Зупинити ротом вiйну з другою найбiльшою армiєй свiту - Я думав, що це буде легко. Трамп.
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19.11.2025 20:33 Відповісти
Вторая это китайская .По численности она первая
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19.11.2025 21:28 Відповісти
Цей уйобок натякає що Україна має капітулювати.
Бо пуйло не відмовився від своїх пунктів по знищенню України.
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19.11.2025 20:33 Відповісти
не натякає - а уже вимагає!
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19.11.2025 20:35 Відповісти
Так він це , відкритим текстом , повторює майже рік . Хтось ще дивується ?
П.С - і Тромб і його команда жодного разу не назвали ***** агресором !
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19.11.2025 20:41 Відповісти
Якщо би Трамп був тоді президентом - III світова війна не розпочалася би!
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19.11.2025 20:34 Відповісти
Скільки дітей ти переміг на острові епштейна?
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19.11.2025 20:36 Відповісти
******* Краснов, йшов би ти на ЙУХ !!!
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19.11.2025 20:40 Відповісти
Балабол !
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19.11.2025 20:41 Відповісти
Солнечный мальчик
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19.11.2025 20:43 Відповісти
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19.11.2025 20:44 Відповісти
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19.11.2025 20:56 Відповісти
У ***** матня захєзана
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19.11.2025 20:57 Відповісти
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19.11.2025 20:59 Відповісти
******* натуральне
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19.11.2025 20:46 Відповісти
Дебіл. Особливо зараз завие Европа на пункті про скорочення ЗСУ. І знову європейські лідери будуть виправляти йому мізки.
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19.11.2025 20:49 Відповісти
Руде мудило до кінця свого нікчемного "президентства" не доживе.
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19.11.2025 20:50 Відповісти
Axios зараз -
Новый https://www.axios.com/2025/11/19/ukraine-peace-plan-trump-russia-witkoff план Трампа по прекращению войны на https://www.axios.com/world/axios-explains-ukraine Украине предусматривает передачу России территорий восточной Украины, которые она в настоящее время не контролирует, в обмен на гарантии безопасности США для Украины и Европы от будущей российской агрессии, сообщил Axios американский чиновник, имеющий непосредственную информацию...
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19.11.2025 20:50 Відповісти
Witkoff goes to charlie kirk 🎯
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19.11.2025 20:50 Відповісти
Донні, завершити війну можна тільки Томагоками у необмежених кількостях і максимальній дальності польоту. Ніякі переговорні вмовляння путлєра не замінять ракетної вибухової сили як засобу переконання. У ******** глобальній війні гуманітарні акції явно програють фізиці - цариці битв.
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19.11.2025 20:51 Відповісти
США могли запросто узгодити з РФ атаку наканунє переговорів. Риал политик. Щоб позговорчивее були.
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19.11.2025 20:51 Відповісти
Адекватні бажають успіхів, неадекватні можуть продовжувати гавкати, все одно від них нічого не залежить.
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19.11.2025 20:52 Відповісти
Якби від тебе гамноїда щось залежало, ти б і маму рідну під бурята підклав, як зараз закриваєш очі на те що Слов'янськ з Краматорськом пропонують віддати під свиней.
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19.11.2025 21:02 Відповісти
Ох ці сміливці на відстані, сміливці і герої з коментів...
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19.11.2025 21:21 Відповісти
Падаль
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19.11.2025 21:30 Відповісти
Ти надто критичний до себе.
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19.11.2025 21:36 Відповісти
Зможеш сказати в очі людям з тих територій що заради безпеки своєї прирослої до дивану сраки ти згоден віддати їх рідні домівки свиням без бою?
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19.11.2025 21:33 Відповісти
А ти зможеш? Ти ж також не захищаєш їхні домівки. Та й вони в більшості також їх не захищають, а просто поїхали у більш безпечні частини України.
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19.11.2025 21:37 Відповісти
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19.11.2025 20:53 Відповісти
..як він себе любить!!!
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19.11.2025 20:54 Відповісти
Трамп міг завершити війну 4 місяці тому, в Анкориджі на Алясці (де путлер залишився без своєї ешелонованої охорони) або заарештувавши його та передавши міжнародному, американському чи українському правосуддю, або просто прикінчивши на місці (формально це могли б здійснити будь-хто від українських спецслужб, до чеченських патріотів чи ісламських радикалів).
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19.11.2025 20:55 Відповісти
Найгірше з усіх речей - нерішучість.
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19.11.2025 21:03 Відповісти
и трусость
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20.11.2025 02:37 Відповісти
Ніхто так не робить. І не буде....
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19.11.2025 21:10 Відповісти
Бо ти так хочеш, терпілка омежна?
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19.11.2025 21:17 Відповісти
Ні, тому що це повна порушення дипломатії. В президенти володіють дип. недоторканністю.
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19.11.2025 21:49 Відповісти
це як польський президент, літак якого сбили кацапи?
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20.11.2025 02:39 Відповісти
У Венесуелі?
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19.11.2025 20:56 Відповісти
Агент краснов ніколи близько так не був до провалу!
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19.11.2025 20:56 Відповісти
Стареча деменція неминуче перетворює будь-кого, незалежно від статі, кольору шкіри, освіти, віросповідання у суб'єктивного ідеаліста.
Для такого суб'єкта "весь зовнішній світ існує лише як продукт його (суб'єкта) відчуттів і сприйняттів. І дуже часто хворий заперечує існування об'єктивного світу поза його хворою свідомістю і приходить до соліпсизму - крайньої форми, що визнає існування тільки власного "Я".
Весь світ - це Трмп, тільки Трмп, і не існує нікого, крім Трмпа.
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19.11.2025 20:56 Відповісти
Це соліпсизм.
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19.11.2025 21:16 Відповісти
Саме так.
Не пам'ятаю, хто так влучно зауважив:
"Прийнято вважати, що разом із старістю приходить мудрість. Але насправді старість майже завжди приходить одна..."
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19.11.2025 21:39 Відповісти
Разом із старістю приходить маразм...
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20.11.2025 02:27 Відповісти
Бл. Ще один пі"дабол з мільярдом дерев
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19.11.2025 20:59 Відповісти
Не отпускает Рыжего дебилизм, никак не отпускает старого дурака .
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19.11.2025 21:01 Відповісти
По ходу, файлы Эпштейна заставляют Трампа делать все по инструкции кремлевского куратора Путлера. Если и после коррупционного скандала Зеленский не согласится под капитуляцию, то больше у Трампа возможности давить на Украину нет. Посмотрим
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19.11.2025 21:02 Відповісти
Не аргумент, потому что уже сам Конгресс постановил опубликовать. А во вторых, до сих пор не ясно существуют ли они.
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19.11.2025 21:09 Відповісти
Конгрес не може вимагати опублікувати те чого нема !
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19.11.2025 21:17 Відповісти
Може. Трамп дуже розумно скористався скандалом з Епштейном пред виборами і здобув підтримку багатьох на обіцянку опублікувати його і покарати педофілів. І багато хто повірив що він існуе.
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19.11.2025 21:51 Відповісти
В передвиборчій агітації Тромба файли Епштейна взагалі не згадувались
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19.11.2025 21:54 Відповісти
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
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19.11.2025 21:06 Відповісти
Как раз, если будет другой президент, то не нападет. По крайней мере на это больше шансов. Вся эта война, это сугубо лично путина
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19.11.2025 21:07 Відповісти
Та ти шо, юлька навальна залогінься
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19.11.2025 21:18 Відповісти
ні
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20.11.2025 02:41 Відповісти
на Беларусь нельзя не надо, это союзник и так "минский фєдєральний окруґ".
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19.11.2025 21:43 Відповісти
здається наближається нова хвиля від цього бариги ... знов буде давити на Україну та змушувати владу до поступок ***** . не вийде !
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19.11.2025 21:07 Відповісти
Жодну війну Трамп не зупинив по факту, це пише штучний інтелект.

Більша частина тверджень «я зупинив війни» - це самопіар із перебільшеннями.
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19.11.2025 21:09 Відповісти
Я владнав вісім війн і збираюся одну розвʼязати.
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19.11.2025 21:17 Відповісти
Це не мир, це капітуляція перед зникненням України та геноцидом українців. Не можна на це йти. Ніколи і нізащо.
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19.11.2025 21:19 Відповісти
Джерела в Білому Домі вірять, що Україна прийме цей план, бо цитую "корупційний скандал" і просування росії на фронті не залишають Зеленському вибору.

Трампісти не розуміють атмосфери в Україні. Таке враження, що Росія оточила столицю Київ і у нас немає вибору, но такого навіть близько немає.

Американці трохи дивують чесно кажучи.
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19.11.2025 21:21 Відповісти
Кон Чен Ий
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19.11.2025 21:31 Відповісти
Йшла 24 година..,.52 року....Дебіл
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19.11.2025 22:05 Відповісти
Баб ти владнав. Мабуть більше семи. А в іншому - .зеро.
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19.11.2025 22:11 Відповісти
згодом притомній Америці буде соромно за свого діда-маразматика і за те, що вони усі разом потурають людожеру *****, Гітлеру нинішнього століття...
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19.11.2025 22:30 Відповісти
Дайте вже, так його перетак, список тих 8 війн, які він владнав !!!!!!!!
Та їх всього менше у світі, ніж він "закінчив".

Ну, вважає, що владнав вірмено-азербайджанську, хоча єдине, що він там зробив - прийняв двох керівників у себе в кабінеті. Все решта зробили Туреччина, яка озброїла Азербайджан, і Україна, яка відволікала весь цей час росію. Тому там заслуга Трампа - нуль без палички.

Ок, вважає, що запобіг індо-пакистанській війні. Так індуси і пакистанці в один голос говорять, що вони самі домовилися і американці там ролі не грали від слова "зовсім".

Ізраїль - Газа. Так там ще нічого не врегульовано. Не встиг Трамп улетіти з підписання, знову почали стріляти.

Так це 3, а де ще 5 ?

Іран - не рахується, бо там навпаки - стріляти почали при Трампі, а не припинили.
Єменські хусити - теж бузять далі + за командою Трампа їх теж обстрілювали американські ВМС.

То де ті 8 війн, які він "порішав" ?
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19.11.2025 22:44 Відповісти
- Я сьогодні врятував дівчину від згвалтування!
- А як ти це зробив?
- Я її вмовив...
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20.11.2025 07:16 Відповісти
Альцгеймер
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20.11.2025 07:24 Відповісти
Коли ця руда потворна свиня каже про поступки територіями в обмін на гарантії безпеки,тицяйте цього рудого рилом у Будапештський меморандум. Там є підпис і США.
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20.11.2025 09:21 Відповісти
 
 