Трамп висловився про Україну та Путіна: "Я владнав вісім війн! У мене залишилась одна"
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час промови на інвестиційному форумі США - Саудівська Аравія згадав свої миротворчі зусилля та натякнув на можливість завершення війни в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, він очікував, що процес буде простішим, враховуючи особисті контакти з російським диктатором.
Трамп дав зрозуміти, що бачить себе як ключового гравця в мирних переговорах, але водночас критикує Путіна.
"Я владнав вісім війн! У мене залишилась одна. Ви знаєте, про яку йдеться. Я думав, що це буде легко, бо маю хороші стосунки з президентом Путіним, але зараз я трохи розчарований ним. Він це знає. Я думав, що це буде найлегше", - додав президент США.
Мирний план США: що відомо
Раніше США дали президенту Володимиру Зеленському сигнал, що Україна повинна прийняти розроблену Вашингтоном рамкову угоду щодо припинення війни з Росією. Про це пише агентство Reuters із посиланням на два джерела.
Така угода передбачає відмову України від частини території та частини озброєння.
"Джерела, які попросили не називати їхніх імен через делікатність питання, зазначили, що пропозиції, серед іншого, передбачають скорочення чисельності Збройних сил України", - йдеться у повідомленні. За словами джерел Reuters, "Вашингтон хоче, щоб Київ прийняв основні пункти".
Що передувало?
Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
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Трамп планував продати винищувачі F-35 Індії, але індуси відмовились. Зате Eмітати (ОАЕ), ще в 2021 замовили 50 F-35 і чекають на літаки.
Двадцять п'ять країн розгортають приблизно 3 000 літаків F-35 Lightning II трьох різних модифікацій, створюючи наймасштабнішу в історії багатонаціональну програму винищувачів із фінальними складальними лініями в Техасі, Італії та Японії. США планують придбати 2 456 літаків (майже дві третини світового парку), тоді як основними партнерами є Японія (147), Великобританія (138), Австралія (100) та Італія (90), які формують ядро міжнародного консорціуму.
Водночас спадкоємний принц знову заявив, що цей процес буде неможливим без прогресу на шляху до створення палестинської держави.
Бо пуйло не відмовився від своїх пунктів по знищенню України.
П.С - і Тромб і його команда жодного разу не назвали ***** агресором !
Новый https://www.axios.com/2025/11/19/ukraine-peace-plan-trump-russia-witkoff план Трампа по прекращению войны на https://www.axios.com/world/axios-explains-ukraine Украине предусматривает передачу России территорий восточной Украины, которые она в настоящее время не контролирует, в обмен на гарантии безопасности США для Украины и Европы от будущей российской агрессии, сообщил Axios американский чиновник, имеющий непосредственную информацию...
Для такого суб'єкта "весь зовнішній світ існує лише як продукт його (суб'єкта) відчуттів і сприйняттів. І дуже часто хворий заперечує існування об'єктивного світу поза його хворою свідомістю і приходить до соліпсизму - крайньої форми, що визнає існування тільки власного "Я".
Весь світ - це Трмп, тільки Трмп, і не існує нікого, крім Трмпа.
Не пам'ятаю, хто так влучно зауважив:
"Прийнято вважати, що разом із старістю приходить мудрість. Але насправді старість майже завжди приходить одна..."
нельзяне надо, это союзники так "минский фєдєральний окруґ".
Більша частина тверджень «я зупинив війни» - це самопіар із перебільшеннями.
Трампісти не розуміють атмосфери в Україні. Таке враження, що Росія оточила столицю Київ і у нас немає вибору, но такого навіть близько немає.
Американці трохи дивують чесно кажучи.
Та їх всього менше у світі, ніж він "закінчив".
Ну, вважає, що владнав вірмено-азербайджанську, хоча єдине, що він там зробив - прийняв двох керівників у себе в кабінеті. Все решта зробили Туреччина, яка озброїла Азербайджан, і Україна, яка відволікала весь цей час росію. Тому там заслуга Трампа - нуль без палички.
Ок, вважає, що запобіг індо-пакистанській війні. Так індуси і пакистанці в один голос говорять, що вони самі домовилися і американці там ролі не грали від слова "зовсім".
Ізраїль - Газа. Так там ще нічого не врегульовано. Не встиг Трамп улетіти з підписання, знову почали стріляти.
Так це 3, а де ще 5 ?
Іран - не рахується, бо там навпаки - стріляти почали при Трампі, а не припинили.
Єменські хусити - теж бузять далі + за командою Трампа їх теж обстрілювали американські ВМС.
То де ті 8 війн, які він "порішав" ?
- А як ти це зробив?
- Я її вмовив...