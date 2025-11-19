Україна вимагатиме від Росії 43 млрд дол. кліматичних репарацій

Україна планує вимагати від Росії 43 мільярди доларів компенсації за шкоду, завдану довкіллю внаслідок війни.

Про це йдеться у пресрелізі української делегації на кліматичній конференції ООН COP30, оприлюдненому 18 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

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У документі підкреслюється, що це є "першим випадком кліматичних репарацій за підсумками війни". Отримані кошти планують спрямувати на екологічне відновлення постраждалих територій.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Павло Карташов зазначив, що Росія веде "брудну війну", наслідки якої відчуваються і у вигляді значних викидів — від спаленого пального й зруйнованих будівель до випалених лісів. За його словами, "кліматичні наслідки агресії поширюватимуться далеко за межі України".

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Як розрахували суму

Розмір вимог розраховано на основі даних Ініціативи з обліку викидів парникових газів унаслідок війни (IGGAW). За їхніми оцінками, бойові дії спричинили майже 237 млн тонн CO₂-еквіваленту — приблизно стільки ж, скільки за рік виробляють Ірландія, Бельгія та Австрія разом. Про це Reuters повідомив представник IGGAW Леннард де Клерк.

Експерти застосували метод соціальної ціни вуглецю — приблизно 185 доларів за тонну, що дозволило сформувати загальну суму репарацій.

Де Клерк уточнив, що претензія буде подана через новий механізм, який створює Рада Європи. Уже отримано близько 70 тисяч позовів українців щодо відшкодування збитків від війни.

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