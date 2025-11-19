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Новини Репарації з Росії
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Україна вимагатиме від Росії 43 млрд дол. кліматичних репарацій

Російська атака у Львові

Україна планує вимагати від Росії 43 мільярди доларів компенсації за шкоду, завдану довкіллю внаслідок війни.

Про це йдеться у пресрелізі української делегації на кліматичній конференції ООН COP30, оприлюдненому 18 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

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У документі підкреслюється, що це є "першим випадком кліматичних репарацій за підсумками війни". Отримані кошти планують спрямувати на екологічне відновлення постраждалих територій.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Павло Карташов зазначив, що Росія веде "брудну війну", наслідки якої відчуваються і у вигляді значних викидів — від спаленого пального й зруйнованих будівель до випалених лісів. За його словами, "кліматичні наслідки агресії поширюватимуться далеко за межі України".

Також читайте: Росія на переговорах в Стамбулі вимагала, щоб Україна визнала окупацію та відмовилася від стягнення репарацій, - Bloomberg

Як розрахували суму

Розмір вимог розраховано на основі даних Ініціативи з обліку викидів парникових газів унаслідок війни (IGGAW). За їхніми оцінками, бойові дії спричинили майже 237 млн тонн CO₂-еквіваленту — приблизно стільки ж, скільки за рік виробляють Ірландія, Бельгія та Австрія разом. Про це Reuters повідомив представник IGGAW Леннард де Клерк.

Експерти застосували метод соціальної ціни вуглецю — приблизно 185 доларів за тонну, що дозволило сформувати загальну суму репарацій.

Де Клерк уточнив, що претензія буде подана через новий механізм, який створює Рада Європи. Уже отримано близько 70 тисяч позовів українців щодо відшкодування збитків від війни.

Читайте: Україна може не повертати $50 млрд кредиту G7, якщо не отримає репарацій від РФ: Рада ухвалила закон

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екологія (1394) репарації (139) війна в Україні (8451)
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Те що рашиські варвари натворили в Україні тільки в матеріальному плані обчислюєтся мінімум триліон доларів ,я не кажу про сотні тисяч загиблих яких убили рашиські виродки і сотні тисяч покалічених ,за це прощення чортам ніколи не буде
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19.11.2025 18:25 Відповісти
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХА

НІКОЛИ І НІКОМУ РУЗКІЕ репарацій не платили і не будуть!!! Хіба що можна арештувати їх активи закордоном

Але там максимум 300 млрд а шкоди уже завдано на 1-2 трлн
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19.11.2025 18:42 Відповісти
Ви подавайте у всі суди та у всі комісії і органи Оон.
Бо на словах і яценюк щось вимагав - серьозно і потужно заявив що подасть до суду на 1 Трілліон долярів за окуповану Кримську область
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19.11.2025 18:44 Відповісти
Додайте Потужності!!!!!
Нові Обіцянки !! Більше діяльності
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19.11.2025 18:46 Відповісти
Якщо Україні дати 43 млрд. долярів, то 86 млрд. долярів з них розкрадуть.
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19.11.2025 18:52 Відповісти
Репарації за звичай отримує сторона, яка виграла війну, але в України на разі на це жодного шансу.
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19.11.2025 20:54 Відповісти
Ага, щас Путин ***** никому ничего платить не будет!!! ***** писать такую чушь и компот?!?!
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20.11.2025 15:56 Відповісти
 
 