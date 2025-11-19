Украина будет требовать от России 43 млрд долл. климатических репараций

Украина планирует требовать от России 43 миллиарда долларов компенсации за ущерб, нанесенный окружающей среде в результате войны.

Об этом говорится в пресс-релизе украинской делегации на климатической конференции ООН COP30, обнародованном 18 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В документе подчеркивается, что это "первый случай климатических репараций по итогам войны". Полученные средства планируется направить на экологическое восстановление пострадавших территорий.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Павел Карташов отметил, что Россия ведет "грязную войну", последствия которой ощущаются и в виде значительных выбросов — от сожженного топлива и разрушенных зданий до выжженных лесов. По его словам, "климатические последствия агрессии будут распространяться далеко за пределы Украины".

Как рассчитали сумму

Размер требований рассчитан на основе данных Инициативы по учету выбросов парниковых газов в результате войны (IGGAW). По их оценкам, боевые действия привели к выбросу почти 237 млн тонн CO₂-эквивалента — примерно столько же, сколько за год производят Ирландия, Бельгия и Австрия вместе. Об этом Reuters сообщил представитель IGGAW Леннард де Клерк.

Эксперты применили метод социальной цены углерода — примерно 185 долларов за тонну, что позволило сформировать общую сумму репараций.

Де Клерк уточнил, что претензия будет подана через новый механизм, который создает Совет Европы. Уже получено около 70 тысяч исков украинцев о возмещении ущерба от войны.

