Украина может не возвращать $50 млрд кредита G7, если не получит репараций от РФ: Рада приняла закон
Верховная Рада одобрила законопроект, открывающий возможность получить $50 млрд от G-7 без обязательного возврата.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Верховная Рада Украины приняла законопроект №12232, который позволяет Министерству финансов выполнять функции Долгового агентства и заключать соглашения по условным обязательствам. Это открывает возможность для получения кредита в размере $50 млрд от стран "Большой семерки" (G-7), возврат которого будет зависеть от выплат репараций от российской федерации.
Детали закона
Законопроект предусматривает:
- Долговое агентство или Минфин получают право заключать соглашения с условными обязательствами в рамках сотрудничества с ЕС, международными финансовыми организациями (МФО) или иностранными государствами;
- Возврат средств по таким соглашениям будет осуществляться не из государственного бюджета Украины, а через альтернативные источники, в частности замороженные активы РФ.
"Если проще - то это о 50 млрд долларов от G-7, что Украина не будет возвращать этот кредит, если не получит репарации от России. И деньги не будут учитываться как государственный долг", - отметил Железняк.
Напомним, ранее лидеры G-7 согласовали механизм чрезвычайного ускорения доходов, через который будет выделено $50 млрд Украине в виде займов. Ожидается, что обслуживание этих средств будет осуществляться за счет иммобилизованных российских активов.
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а ті що дають чи мають доти гроші, знають про це?????
Біжуть коментувати не розуміючі навіть приблизно написанного!
Если проще - то это о 50 млрд долларов от G-7, что Украина не будет возвращать этот кредит, если не получит репарации от России. И деньги не будут учитываться как государственный долг", - отметил Железняк.
бо такі речі робляться не під час а після.....
піди в державний банк візьми кредит на ремонт авто, яке провалилося в розмиту каналізацією яму, але відразу заяви що не будеш повертати кредит якщо тобі дежавне, комунальне підприємство не виплатить збитки....
бо тобі держава давала гарантії.
пошлють за руским кораблем!!!