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Новости Война
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Украина может не возвращать $50 млрд кредита G7, если не получит репараций от РФ: Рада приняла закон

Рада cхвалила $50 млрд від G-7 із умовою відшкодувань РФ

Верховная Рада одобрила законопроект, открывающий возможность получить $50 млрд от G-7 без обязательного возврата.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №12232, который позволяет Министерству финансов выполнять функции Долгового агентства и заключать соглашения по условным обязательствам. Это открывает возможность для получения кредита в размере $50 млрд от стран "Большой семерки" (G-7), возврат которого будет зависеть от выплат репараций от российской федерации.

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Детали закона

Законопроект предусматривает:

  • Долговое агентство или Минфин получают право заключать соглашения с условными обязательствами в рамках сотрудничества с ЕС, международными финансовыми организациями (МФО) или иностранными государствами;
  • Возврат средств по таким соглашениям будет осуществляться не из государственного бюджета Украины, а через альтернативные источники, в частности замороженные активы РФ.

"Если проще - то это о 50 млрд долларов от G-7, что Украина не будет возвращать этот кредит, если не получит репарации от России. И деньги не будут учитываться как государственный долг", - отметил Железняк.

Напомним, ранее лидеры G-7 согласовали механизм чрезвычайного ускорения доходов, через который будет выделено $50 млрд Украине в виде займов. Ожидается, что обслуживание этих средств будет осуществляться за счет иммобилизованных российских активов.

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Автор: 

G7 (834) ВР (29244) россия (95489) репарации (32)


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Топ комментарии
+17
Україна в особі ВР вирішила що може брати гроші в десятках а то й в сотнях ярдів без повернення взятих грошей!!!!
а ті що дають чи мають доти гроші, знають про це?????
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03.12.2024 17:06
+8
зелені валити збираються?
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03.12.2024 17:05
+6
Хуцпа! Нананей!
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03.12.2024 17:20
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зелені валити збираються?
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03.12.2024 17:05 Ответить
Україна в особі ВР вирішила що може брати гроші в десятках а то й в сотнях ярдів без повернення взятих грошей!!!!
а ті що дають чи мають доти гроші, знають про це?????
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03.12.2024 17:06 Ответить
В раді зібралися або дебіли, або вороги. Може і нам не сплачувати комунальної платні поки не отримаємо підвищення зарплати або пенсії.
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03.12.2024 17:30 Ответить
Серед коментунів конкурс на найтупішого!
Біжуть коментувати не розуміючі навіть приблизно написанного!
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03.12.2024 17:53 Ответить
Тут не коментаторы соревнуютцца, а легитимные получают приз на наитупейший закон.

Если проще - то это о 50 млрд долларов от G-7, что Украина не будет возвращать этот кредит, если не получит репарации от России. И деньги не будут учитываться как государственный долг", - отметил Железняк.

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03.12.2024 21:41 Ответить
це особиста проблема G7, яка роззброїла Україну і жує соплі по вибиванню боргу з росії. Чи вам аби г*на на вентилятор накидати? правильно зробили
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04.12.2024 00:09 Ответить
гавно на вентеляторі буде, коли партнери побачать цей закон і не дадуть нам грошей!!!!
бо такі речі робляться не під час а після.....
піди в державний банк візьми кредит на ремонт авто, яке провалилося в розмиту каналізацією яму, але відразу заяви що не будеш повертати кредит якщо тобі дежавне, комунальне підприємство не виплатить збитки....
бо тобі держава давала гарантії.
пошлють за руским кораблем!!!
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04.12.2024 01:30 Ответить
Слово пацана, чи що?
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03.12.2024 17:07 Ответить
Хіба ці 50 мільярдів не повертаються автоматично за рахунок доходів від заарештованих російських активів?
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03.12.2024 17:08 Ответить
Хуцпа! Нананей!
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03.12.2024 17:20 Ответить
То я теж куму гроші не буду віддавати. )
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03.12.2024 21:23 Ответить
Украина может гроши не вертать, а вот чиновники накравшие полные карманы будут призваны к уголовной ответственности.
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03.12.2024 21:36 Ответить
 
 