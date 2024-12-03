Украина может не возвращать $50 млрд кредита G7, если не получит репараций от РФ: Рада приняла закон

Верховная Рада одобрила законопроект, открывающий возможность получить $50 млрд от G-7 без обязательного возврата.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №12232, который позволяет Министерству финансов выполнять функции Долгового агентства и заключать соглашения по условным обязательствам. Это открывает возможность для получения кредита в размере $50 млрд от стран "Большой семерки" (G-7), возврат которого будет зависеть от выплат репараций от российской федерации.

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Детали закона

Законопроект предусматривает:

Долговое агентство или Минфин получают право заключать соглашения с условными обязательствами в рамках сотрудничества с ЕС, международными финансовыми организациями (МФО) или иностранными государствами;

Возврат средств по таким соглашениям будет осуществляться не из государственного бюджета Украины, а через альтернативные источники, в частности замороженные активы РФ.

"Если проще - то это о 50 млрд долларов от G-7, что Украина не будет возвращать этот кредит, если не получит репарации от России. И деньги не будут учитываться как государственный долг", - отметил Железняк.

Напомним, ранее лидеры G-7 согласовали механизм чрезвычайного ускорения доходов, через который будет выделено $50 млрд Украине в виде займов. Ожидается, что обслуживание этих средств будет осуществляться за счет иммобилизованных российских активов.

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