Страны G7 отстаивают концепцию "мир через силу" с начала агрессии РФ, - посол Италии Формоза

Страны "Группы семи" отстаивают концепцию "мир через силу" с начала полномасштабной войны России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Италии в Украине Карло Формоза в интервью Укринформу.

Я считаю, что это в целом отражает концепцию, которую страны "Группы семи" отстаивают с начала агрессии. Она заключается в том, что наша поддержка Украины столько, сколько нужно, направлена на достижение условий для справедливого и прочного мира на основе Устава ООН и уважения к самой Украине", - подчеркнул он.

Формоза отметил, что конечная цель усилий по поддержке нашей страны в том, чтобы Украина имела условия, которые позволяют ей решать, как формировать любой будущий переговорный процесс.

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"Нашей конечной целью остается достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, способного восстановить полное уважение к фундаментальным принципам международного права, которые Россия нагло нарушила", - отметил дипломат.

Формоза добавил, что страны G7 сотрудничают с партнерами, такими как Китай, Индия, Бразилия, чтобы достичь широкой международной поддержки ключевых целей украинской Формулы мира.

В то же время со стороны России посол Италии констатировал отсутствие никаких признаков государства-агрессора к мирному решению агрессии против Украины.

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