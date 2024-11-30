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Новости Война
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Страны G7 отстаивают концепцию "мир через силу" с начала агрессии РФ, - посол Италии Формоза

Посол Італії в Україні Карло Формоза 

Страны "Группы семи" отстаивают концепцию "мир через силу" с начала полномасштабной войны России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Италии в Украине Карло Формоза в интервью Укринформу.

Я считаю, что это в целом отражает концепцию, которую страны "Группы семи" отстаивают с начала агрессии. Она заключается в том, что наша поддержка Украины столько, сколько нужно, направлена на достижение условий для справедливого и прочного мира на основе Устава ООН и уважения к самой Украине", - подчеркнул он.

Формоза отметил, что конечная цель усилий по поддержке нашей страны в том, чтобы Украина имела условия, которые позволяют ей решать, как формировать любой будущий переговорный процесс.

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"Нашей конечной целью остается достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, способного восстановить полное уважение к фундаментальным принципам международного права, которые Россия нагло нарушила", - отметил дипломат.

Формоза добавил, что страны G7 сотрудничают с партнерами, такими как Китай, Индия, Бразилия, чтобы достичь широкой международной поддержки ключевых целей украинской Формулы мира.

В то же время со стороны России посол Италии констатировал отсутствие никаких признаков государства-агрессора к мирному решению агрессии против Украины.

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Автор: 

G7 (833) Италия (1640) переговоры (4915) поддержка (670)


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Топ комментарии
+3
Ну то застосуйте проти кацапів силу! Чого ***** жуєте?
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30.11.2024 10:54
+2
ойййййй ні італійців точно в союзники нам не треба - хай просто дають зброю. Італійці такі вояки - хай краще німці розкажуть які
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30.11.2024 10:58
+2
Особливо Італія на передку сили
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30.11.2024 10:58
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Ну то застосуйте проти кацапів силу! Чого ***** жуєте?
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30.11.2024 10:54 Ответить
Готуйте війська в Україну, ragazzi
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30.11.2024 10:55 Ответить
ойййййй ні італійців точно в союзники нам не треба - хай просто дають зброю. Італійці такі вояки - хай краще німці розкажуть які
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30.11.2024 10:58 Ответить
Нам потрібні всі війська. Чи ти сам хочеш у шанці?
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30.11.2024 11:03 Ответить
ні. так це не працює... всі війська будуть у шанцях разом з тобою. інакше це буде виглядати так, що це вони мають воювати замість тебе, поки ти в Швейцарії чи Німеччині сидиш.
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30.11.2024 11:49 Ответить
Особливо Італія на передку сили
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30.11.2024 10:58 Ответить
Посол,ти осел.
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30.11.2024 11:03 Ответить
Вставте пропущене слово:
"...посол Італії констатував відсутність жодних ознак ...... держави-агресора до мирного вирішення агресії проти України Джерело: https://censor.net/ua/n3522697
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30.11.2024 11:30 Ответить
Ок, то де ваша сила?
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30.11.2024 13:11 Ответить
...мир через силу ДО КОГО?
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30.11.2024 14:28 Ответить
 
 