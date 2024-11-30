Страны G7 отстаивают концепцию "мир через силу" с начала агрессии РФ, - посол Италии Формоза
Страны "Группы семи" отстаивают концепцию "мир через силу" с начала полномасштабной войны России против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Италии в Украине Карло Формоза в интервью Укринформу.
Я считаю, что это в целом отражает концепцию, которую страны "Группы семи" отстаивают с начала агрессии. Она заключается в том, что наша поддержка Украины столько, сколько нужно, направлена на достижение условий для справедливого и прочного мира на основе Устава ООН и уважения к самой Украине", - подчеркнул он.
Формоза отметил, что конечная цель усилий по поддержке нашей страны в том, чтобы Украина имела условия, которые позволяют ей решать, как формировать любой будущий переговорный процесс.
"Нашей конечной целью остается достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, способного восстановить полное уважение к фундаментальным принципам международного права, которые Россия нагло нарушила", - отметил дипломат.
Формоза добавил, что страны G7 сотрудничают с партнерами, такими как Китай, Индия, Бразилия, чтобы достичь широкой международной поддержки ключевых целей украинской Формулы мира.
В то же время со стороны России посол Италии констатировал отсутствие никаких признаков государства-агрессора к мирному решению агрессии против Украины.
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"...посол Італії констатував відсутність жодних ознак ...... держави-агресора до мирного вирішення агресії проти України Джерело: https://censor.net/ua/n3522697