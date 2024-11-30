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Новини Війна
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Країни G7 відстоюють концепцію "мир через силу" від початку агресії РФ, - посол Італії Формоза

Посол Італії в Україні Карло Формоза 

Країни "Групи семи" відстоюють концепцію "мир через силу" від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол Італії в Україні Карло Формоза в інтервʼю Укрінформу.

Я вважаю, що це загалом відображає концепцію, яку країни "Групи семи" відстоюють від початку агресії. Вона полягає в тому, що наша підтримка України стільки, скільки потрібно, спрямована на досягнення умов для справедливого та тривалого миру на основі Статуту ООН і поваги до самої України", - наголосив він.

Формоза зауважив, що кінцева мета зусиль із підтримки нашої країни в тому, щоб Україна мала умови, які дають їй змогу вирішувати, як формувати будь-який майбутній переговорний процес.

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"Нашою кінцевою метою залишається досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру, здатного відновити повну повагу до фундаментальних принципів міжнародного права, які Росія нахабно порушила", - зауважив дипломат.

Формоза додав, що країни G7 співпрацюють з партнерами, як-от Китай, Індія, Бразилія, аби досягти якнайширшої міжнародної підтримки ключових цілей української Формули миру.

Водночас з боку Росії посол Італії констатував відсутність жодних ознак держави-агресора до мирного вирішення агресії проти України.

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Автор: 

G-7 G7 (1033) Італія (1570) перемовини (2866) підтримка (603)


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Топ коментарі
+3
Ну то застосуйте проти кацапів силу! Чого ***** жуєте?
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30.11.2024 10:54
+2
ойййййй ні італійців точно в союзники нам не треба - хай просто дають зброю. Італійці такі вояки - хай краще німці розкажуть які
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30.11.2024 10:58
+2
Особливо Італія на передку сили
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30.11.2024 10:58
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Ну то застосуйте проти кацапів силу! Чого ***** жуєте?
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30.11.2024 10:54 Відповісти
Готуйте війська в Україну, ragazzi
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30.11.2024 10:55 Відповісти
ойййййй ні італійців точно в союзники нам не треба - хай просто дають зброю. Італійці такі вояки - хай краще німці розкажуть які
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30.11.2024 10:58 Відповісти
Нам потрібні всі війська. Чи ти сам хочеш у шанці?
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30.11.2024 11:03 Відповісти
ні. так це не працює... всі війська будуть у шанцях разом з тобою. інакше це буде виглядати так, що це вони мають воювати замість тебе, поки ти в Швейцарії чи Німеччині сидиш.
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30.11.2024 11:49 Відповісти
Особливо Італія на передку сили
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30.11.2024 10:58 Відповісти
Посол,ти осел.
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30.11.2024 11:03 Відповісти
Вставте пропущене слово:
"...посол Італії констатував відсутність жодних ознак ...... держави-агресора до мирного вирішення агресії проти України Джерело: https://censor.net/ua/n3522697
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30.11.2024 11:30 Відповісти
Ок, то де ваша сила?
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30.11.2024 13:11 Відповісти
...мир через силу ДО КОГО?
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30.11.2024 14:28 Відповісти
 
 