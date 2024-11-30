Країни G7 відстоюють концепцію "мир через силу" від початку агресії РФ, - посол Італії Формоза

Країни "Групи семи" відстоюють концепцію "мир через силу" від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол Італії в Україні Карло Формоза в інтервʼю Укрінформу.

Я вважаю, що це загалом відображає концепцію, яку країни "Групи семи" відстоюють від початку агресії. Вона полягає в тому, що наша підтримка України стільки, скільки потрібно, спрямована на досягнення умов для справедливого та тривалого миру на основі Статуту ООН і поваги до самої України", - наголосив він.

Формоза зауважив, що кінцева мета зусиль із підтримки нашої країни в тому, щоб Україна мала умови, які дають їй змогу вирішувати, як формувати будь-який майбутній переговорний процес.

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"Нашою кінцевою метою залишається досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру, здатного відновити повну повагу до фундаментальних принципів міжнародного права, які Росія нахабно порушила", - зауважив дипломат.

Формоза додав, що країни G7 співпрацюють з партнерами, як-от Китай, Індія, Бразилія, аби досягти якнайширшої міжнародної підтримки ключових цілей української Формули миру.

Водночас з боку Росії посол Італії констатував відсутність жодних ознак держави-агресора до мирного вирішення агресії проти України.

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