Країни G7 завершують роботу щодо надання Україні $50 млрд за рахунок російських активів, - Блінкен

Країни "Групи семи" перейшли до завершального етапу роботи щодо виділення Україні $50 млрд з використанням доходів від заморожених російських активів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У рамках нашої підтримки України ми також завершуємо процес виділення $50 млрд, які забезпечені на основі заморожених російських суверенних активів", - сказав Блінкен на пресконференції за підсумками засідання міністрів G7.

Він нагадав, що США нещодавно запровадили нові санкції проти Росії, зокрема проти Газпромбанку.

Блінкен зазначив, що також очікує "подальших подібних дій з боку G7".

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Нагадуємо, у червні учасники саміту G7 в Італії досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні. Йшлося про наданняУкраїні $50 млрд до кінця цього року.