Країни G7 завершують роботу щодо надання Україні $50 млрд за рахунок російських активів, - Блінкен
Країни "Групи семи" перейшли до завершального етапу роботи щодо виділення Україні $50 млрд з використанням доходів від заморожених російських активів.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У рамках нашої підтримки України ми також завершуємо процес виділення $50 млрд, які забезпечені на основі заморожених російських суверенних активів", - сказав Блінкен на пресконференції за підсумками засідання міністрів G7.
Він нагадав, що США нещодавно запровадили нові санкції проти Росії, зокрема проти Газпромбанку.
Блінкен зазначив, що також очікує "подальших подібних дій з боку G7".
Нагадуємо, у червні учасники саміту G7 в Італії досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні. Йшлося про наданняУкраїні $50 млрд до кінця цього року.
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Республиканці, закон в апреле 2024
H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
И целая секция про активы
TITLE II-REPURPOSING OF RUSSIAN SOVEREIGN ASSETS
Sec. 101. Findings; sense of Congress.
Sec. 102. Sense of Congress regarding importance of the Russian Federation providing compensation to Ukraine.
Sec. 103. Prohibition on release of blocked Russian sovereign assets.
Sec. 104. Authority to ensure compensation to Ukraine using seized Russian sovereign assets and Russian aggressor state sovereign assets.
Sec. 105. International mechanism to use Russian sovereign assets and Russian aggressor state sovereign assets to provide for the reconstruction of Ukraine.
Sec. 106. Report on use of transferred Russian sovereign assets for reconstruction.
Sec. 107. Assessment by Secretary of State and Administrator of USAID on reconstruction and rebuilding needs of Ukraine.
Sec. 108. Extensions.