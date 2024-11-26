Страны G7 завершают работу по предоставлению Украине $50 млрд за счет российских активов, - Блинкен

Страны "Группы семи" перешли к завершающему этапу работы по выделению Украине $50 млрд с использованием доходов от замороженных российских активов.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В рамках нашей поддержки Украины мы также завершаем процесс выделения $50 млрд, которые обеспечены на основе замороженных российских суверенных активов", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания министров G7.

Он напомнил, что США недавно ввели новые санкции против России, в частности против Газпромбанка.

Блинкен отметил, что также ожидает "дальнейших подобных действий со стороны G7".

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Напоминаем, в июне участники саммита G7 в Италии достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине. Речь шла о предоставлении Украине $50 млрд до конца этого года.