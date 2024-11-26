Страны G7 завершают работу по предоставлению Украине $50 млрд за счет российских активов, - Блинкен
Страны "Группы семи" перешли к завершающему этапу работы по выделению Украине $50 млрд с использованием доходов от замороженных российских активов.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В рамках нашей поддержки Украины мы также завершаем процесс выделения $50 млрд, которые обеспечены на основе замороженных российских суверенных активов", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания министров G7.
Он напомнил, что США недавно ввели новые санкции против России, в частности против Газпромбанка.
Блинкен отметил, что также ожидает "дальнейших подобных действий со стороны G7".
Напоминаем, в июне участники саммита G7 в Италии достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине. Речь шла о предоставлении Украине $50 млрд до конца этого года.
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бо дехто аж кончає від таких сум....
Республиканці, закон в апреле 2024
H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
И целая секция про активы
TITLE II-REPURPOSING OF RUSSIAN SOVEREIGN ASSETS
Sec. 101. Findings; sense of Congress.
Sec. 102. Sense of Congress regarding importance of the Russian Federation providing compensation to Ukraine.
Sec. 103. Prohibition on release of blocked Russian sovereign assets.
Sec. 104. Authority to ensure compensation to Ukraine using seized Russian sovereign assets and Russian aggressor state sovereign assets.
Sec. 105. International mechanism to use Russian sovereign assets and Russian aggressor state sovereign assets to provide for the reconstruction of Ukraine.
Sec. 106. Report on use of transferred Russian sovereign assets for reconstruction.
Sec. 107. Assessment by Secretary of State and Administrator of USAID on reconstruction and rebuilding needs of Ukraine.
Sec. 108. Extensions.