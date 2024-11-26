Германия дополнительно выделила 65 млн евро на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии предоставляет Европейскому энергетическому сообществу дополнительные 65 миллионов евро на ремонт украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом ведомство сообщило на своем сайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Гражданская энергетическая инфраструктура Украины продолжает оставаться объектом массированных российских авиаударов. Обвал энергоснабжения в третью зиму войны имел бы катастрофические последствия для украинской экономики и населения. Поэтому поддержка Украины важна, как никогда", - заявил министр экономики Роберт Габек и подчеркнул, что Германия таким образом делает важный вклад в поддержку энергоснабжения Украины, чтобы государство могло продолжать обеспечивать людей электроэнергией и теплом.

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Средства будут переданы через кредитный механизм для реконструкции и поступят в Фонд энергетической поддержки Украины Энергетического сообщества, в который международные доноры делают взносы с 2022 года.

Украина использует Фонд энергетической поддержки для финансирования закупки запчастей и оборудования для своей разрушенной энергетической инфраструктуры. Европейское энергетическое сообщество проводит тендеры на закупку товаров и контролирует использование средств. Таким образом украинские энергетики могут восстановить разрушенную сетевую инфраструктуру и электростанции.

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Взносы Германии также направлены на усиление стойкости украинской энергетической системы. С этой целью часть уплаченных средств направляется на проекты перехода к "зеленой" энергетике, которые закладывают основы для дальнейшего расширения децентрализованной составляющей украинской энергосистемы. Например, критические общественные объекты (школы, больницы и другие) оборудуются фотоэлектрическими системами и аккумуляторами, что уменьшает зависимость от генераторов и ископаемого топлива.

На конец 2023 года федеральное правительство уже передало более 155 миллионов евро в фонд поддержки энергетики. Таким образом, к концу 2024 года немецкая доля в нем возрастет до 360 миллионов евро. ФРГ остается крупнейшим донором фонда, который собрал около 629 миллионов евро с февраля 2022 года.