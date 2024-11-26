Германия поставит Украине 150-200 бронемашин MRAP до конца 2024 года, - Фройдинг
До конца 2024 года Германия поставит в Украину около 150-200 бронеавтомобилей MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой.
Об этом заявил главный координатор немецкой военной помощи в Украине, начальник штаба планирования в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".
По его словам, компания, которая производит эти автомобили, получает запчасти из многих стран, на некоторые детали еще ждут.
Насколько я вижу, до конца года мы поставим примерно 150-200 из 400. Но я сам этим не очень доволен. Но мы сделали все, чтобы ускорить процесс. Я считаю, что это реалистичные цифры на сейчас", - сказал представитель минобороны Германии.
Напомним, ранее издание Bild обвинило Минобороны Германии в том, что они срывают поставки Украине бронемашин MRAP.
Сейчас, по данным издания, ФРГ передала Украине 26 единиц MRAP или 6,5% от всего заказа.
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щойно ютуб підкинув шорт, на якому вчитель виясняє, чия шпора і хто напарник. з роліку не видно, чим там скінчилося. але коменти педкоронованих просто ховайся в жито - вони хвалять за написання шпори, а далі у них мізків не вистачає довести справу - тобто ніхто не наказує за її використання. а потім разом з усіма ниють про корупцію і обмани.
Журналісти помчалися по школам робити нові репортажі про нововведення. Беруть у першокласниці інтервью: вона розказує про своє портфоліо, теми там пори року і інше. і ось малюнок: це малювала моя мама. так стоп, це її портфоліо, а шо там робить малюнок-домашнє завдання, виконаний мамою? і дитина вже бреше, що це її малюнок. і *****-репортерам теж нічого у вуха_очі не впало - вони пипускають цей обман! усі раді:
мала - звізда
вчилка молодець
репортери молодці.
а слона ніхто не бачить. здоровезного такого, закладеного вже зараз в розуміння дитини!