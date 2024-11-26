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Новости Помощь Украине
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Германия поставит Украине 150-200 бронемашин MRAP до конца 2024 года, - Фройдинг

Україна може отримати від Німеччини понад 150 бронемашин MRAP

До конца 2024 года Германия поставит в Украину около 150-200 бронеавтомобилей MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой.

Об этом заявил главный координатор немецкой военной помощи в Украине, начальник штаба планирования в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".

По его словам, компания, которая производит эти автомобили, получает запчасти из многих стран, на некоторые детали еще ждут.

Насколько я вижу, до конца года мы поставим примерно 150-200 из 400. Но я сам этим не очень доволен. Но мы сделали все, чтобы ускорить процесс. Я считаю, что это реалистичные цифры на сейчас", - сказал представитель минобороны Германии.

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Напомним, ранее издание Bild обвинило Минобороны Германии в том, что они срывают поставки Украине бронемашин MRAP.

Сейчас, по данным издания, ФРГ передала Украине 26 единиц MRAP или 6,5% от всего заказа.

Автор: 

Германия (6943) помощь (7788) техника (1734)


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Топ комментарии
+5
Вже 400 поставили...правда без 374.
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26.11.2024 16:12
+4
мабуть краще мовчати а потім розповісти про поставлення...бо замість 400 раніше обявлених отримали до 3-десятків
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26.11.2024 16:18
+4
Я взагалі не розумію для чого про таке патякати? Хто та скільки чого дав...
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26.11.2024 16:50
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Швидкість та об'єми поставок просто вражаючи....
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26.11.2024 16:11 Ответить
Вже 400 поставили...правда без 374.
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26.11.2024 16:12 Ответить
норм так
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26.11.2024 16:11 Ответить
Дай бог, это крайне нужная машина, они могут столько жизней спасти.
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26.11.2024 16:12 Ответить
поставте українським вчителям мізки. тоді і війни б не було.
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26.11.2024 16:16 Ответить
Мені один ватник сказав таку річ, щоб якщо Порошенко був президентом тоді не було б війни.
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26.11.2024 16:20 Ответить
АбІснІ...
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26.11.2024 16:49 Ответить
обісняю:
щойно ютуб підкинув шорт, на якому вчитель виясняє, чия шпора і хто напарник. з роліку не видно, чим там скінчилося. але коменти педкоронованих просто ховайся в жито - вони хвалять за написання шпори, а далі у них мізків не вистачає довести справу - тобто ніхто не наказує за її використання. а потім разом з усіма ниють про корупцію і обмани.
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26.11.2024 20:12 Ответить
А можна посилання на відео?
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26.11.2024 21:24 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/BnyYJ8BW4Ic
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26.11.2024 21:46 Ответить
ще один приклад із часів введення нової школи.
Журналісти помчалися по школам робити нові репортажі про нововведення. Беруть у першокласниці інтервью: вона розказує про своє портфоліо, теми там пори року і інше. і ось малюнок: це малювала моя мама. так стоп, це її портфоліо, а шо там робить малюнок-домашнє завдання, виконаний мамою? і дитина вже бреше, що це її малюнок. і *****-репортерам теж нічого у вуха_очі не впало - вони пипускають цей обман! усі раді:
мала - звізда
вчилка молодець
репортери молодці.
а слона ніхто не бачить. здоровезного такого, закладеного вже зараз в розуміння дитини!
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26.11.2024 20:57 Ответить
мабуть краще мовчати а потім розповісти про поставлення...бо замість 400 раніше обявлених отримали до 3-десятків
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26.11.2024 16:18 Ответить
Я взагалі не розумію для чого про таке патякати? Хто та скільки чого дав...
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26.11.2024 16:50 Ответить
Вот такие
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26.11.2024 16:21 Ответить
К рождеству хоть штук 10 успеет прикатить своим ходом? Так если даже толкать с ночёвкой, можно и к 20 декабря! Ну вот в какой войне за всю цивилизацию вообще, у страны любой были бы союзники, на которых не было абсолютной уверенности что опять ****** в сто первый раз и железно?!
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26.11.2024 20:12 Ответить
Сирський все згноїть, давайте ще!
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27.11.2024 01:44 Ответить
 
 