Германия поставит Украине 150-200 бронемашин MRAP до конца 2024 года, - Фройдинг

До конца 2024 года Германия поставит в Украину около 150-200 бронеавтомобилей MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой.

Об этом заявил главный координатор немецкой военной помощи в Украине, начальник штаба планирования в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".

По его словам, компания, которая производит эти автомобили, получает запчасти из многих стран, на некоторые детали еще ждут.

Насколько я вижу, до конца года мы поставим примерно 150-200 из 400. Но я сам этим не очень доволен. Но мы сделали все, чтобы ускорить процесс. Я считаю, что это реалистичные цифры на сейчас", - сказал представитель минобороны Германии.

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Напомним, ранее издание Bild обвинило Минобороны Германии в том, что они срывают поставки Украине бронемашин MRAP.

Сейчас, по данным издания, ФРГ передала Украине 26 единиц MRAP или 6,5% от всего заказа.