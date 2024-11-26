Німеччина поставить Україні 150-200 бронемашин MRAP до кінця 2024 року

До кінця 2024 року Німеччина поставить в Україну близько 150-200 бронеавтомобілів MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) з посиленим протимінним захистом.

Про це заявив головний координатор німецької військової допомоги в Україні, начальник штабу планування в Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

За його словами, компанія, яка виробляє ці автомобілі, отримує запчастини з багатьох країн, на деякі деталі ще чекають.

Наскільки я бачу, до кінця року ми поставимо приблизно 150-200 із 400. Але я сам цим не дуже задоволений. Та ми зробили все, щоб прискорити процес. Я вважаю, що це реалістичні цифри на зараз", - сказав представник міноборони Німеччини.

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Нагадаємо, раніше видання Bild звинуватило Міноборони Німеччини в тому, що вони зривають постачання Україні бронемашин MRAP.

Наразі, за даними видання, ФРН передала Україні 26 одиниць MRAP або 6,5% від усього замовлення.