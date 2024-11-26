УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10101 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні
7 446 17

Німеччина поставить Україні 150-200 бронемашин MRAP до кінця 2024 року

Україна може отримати від Німеччини понад 150 бронемашин MRAP

До кінця 2024 року Німеччина поставить в Україну близько 150-200 бронеавтомобілів MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) з посиленим протимінним захистом.

Про це заявив головний координатор німецької військової допомоги в Україні, начальник штабу планування в Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

За його словами, компанія, яка виробляє ці автомобілі, отримує запчастини з багатьох країн, на деякі деталі ще чекають.

Наскільки я бачу, до кінця року ми поставимо приблизно 150-200 із 400. Але я сам цим не дуже задоволений. Та ми зробили все, щоб прискорити процес. Я вважаю, що це реалістичні цифри на зараз", - сказав представник міноборони Німеччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина продовжить "обережний курс" у питаннях війни та миру, - Шольц

Нагадаємо, раніше видання Bild звинуватило Міноборони Німеччини в тому, що вони зривають постачання Україні бронемашин MRAP.

Наразі, за даними видання, ФРН передала Україні 26 одиниць MRAP або 6,5% від усього замовлення.

Автор: 

Німеччина (7316) допомога (8280) техніка (1819)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Вже 400 поставили...правда без 374.
показати весь коментар
26.11.2024 16:12
+4
мабуть краще мовчати а потім розповісти про поставлення...бо замість 400 раніше обявлених отримали до 3-десятків
показати весь коментар
26.11.2024 16:18
+4
Я взагалі не розумію для чого про таке патякати? Хто та скільки чого дав...
показати весь коментар
26.11.2024 16:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Швидкість та об'єми поставок просто вражаючи....
показати весь коментар
26.11.2024 16:11 Відповісти
Вже 400 поставили...правда без 374.
показати весь коментар
26.11.2024 16:12 Відповісти
норм так
показати весь коментар
26.11.2024 16:11 Відповісти
Дай бог, это крайне нужная машина, они могут столько жизней спасти.
показати весь коментар
26.11.2024 16:12 Відповісти
поставте українським вчителям мізки. тоді і війни б не було.
показати весь коментар
26.11.2024 16:16 Відповісти
Мені один ватник сказав таку річ, щоб якщо Порошенко був президентом тоді не було б війни.
показати весь коментар
26.11.2024 16:20 Відповісти
АбІснІ...
показати весь коментар
26.11.2024 16:49 Відповісти
обісняю:
щойно ютуб підкинув шорт, на якому вчитель виясняє, чия шпора і хто напарник. з роліку не видно, чим там скінчилося. але коменти педкоронованих просто ховайся в жито - вони хвалять за написання шпори, а далі у них мізків не вистачає довести справу - тобто ніхто не наказує за її використання. а потім разом з усіма ниють про корупцію і обмани.
показати весь коментар
26.11.2024 20:12 Відповісти
А можна посилання на відео?
показати весь коментар
26.11.2024 21:24 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/BnyYJ8BW4Ic
показати весь коментар
26.11.2024 21:46 Відповісти
ще один приклад із часів введення нової школи.
Журналісти помчалися по школам робити нові репортажі про нововведення. Беруть у першокласниці інтервью: вона розказує про своє портфоліо, теми там пори року і інше. і ось малюнок: це малювала моя мама. так стоп, це її портфоліо, а шо там робить малюнок-домашнє завдання, виконаний мамою? і дитина вже бреше, що це її малюнок. і *****-репортерам теж нічого у вуха_очі не впало - вони пипускають цей обман! усі раді:
мала - звізда
вчилка молодець
репортери молодці.
а слона ніхто не бачить. здоровезного такого, закладеного вже зараз в розуміння дитини!
показати весь коментар
26.11.2024 20:57 Відповісти
мабуть краще мовчати а потім розповісти про поставлення...бо замість 400 раніше обявлених отримали до 3-десятків
показати весь коментар
26.11.2024 16:18 Відповісти
Я взагалі не розумію для чого про таке патякати? Хто та скільки чого дав...
показати весь коментар
26.11.2024 16:50 Відповісти
Вот такие
показати весь коментар
26.11.2024 16:21 Відповісти
К рождеству хоть штук 10 успеет прикатить своим ходом? Так если даже толкать с ночёвкой, можно и к 20 декабря! Ну вот в какой войне за всю цивилизацию вообще, у страны любой были бы союзники, на которых не было абсолютной уверенности что опять ****** в сто первый раз и железно?!
показати весь коментар
26.11.2024 20:12 Відповісти
Сирський все згноїть, давайте ще!
показати весь коментар
27.11.2024 01:44 Відповісти
 
 