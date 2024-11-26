Німеччина поставить Україні 150-200 бронемашин MRAP до кінця 2024 року
До кінця 2024 року Німеччина поставить в Україну близько 150-200 бронеавтомобілів MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) з посиленим протимінним захистом.
Про це заявив головний координатор німецької військової допомоги в Україні, начальник штабу планування в Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".
За його словами, компанія, яка виробляє ці автомобілі, отримує запчастини з багатьох країн, на деякі деталі ще чекають.
Наскільки я бачу, до кінця року ми поставимо приблизно 150-200 із 400. Але я сам цим не дуже задоволений. Та ми зробили все, щоб прискорити процес. Я вважаю, що це реалістичні цифри на зараз", - сказав представник міноборони Німеччини.
Нагадаємо, раніше видання Bild звинуватило Міноборони Німеччини в тому, що вони зривають постачання Україні бронемашин MRAP.
Наразі, за даними видання, ФРН передала Україні 26 одиниць MRAP або 6,5% від усього замовлення.
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щойно ютуб підкинув шорт, на якому вчитель виясняє, чия шпора і хто напарник. з роліку не видно, чим там скінчилося. але коменти педкоронованих просто ховайся в жито - вони хвалять за написання шпори, а далі у них мізків не вистачає довести справу - тобто ніхто не наказує за її використання. а потім разом з усіма ниють про корупцію і обмани.
Журналісти помчалися по школам робити нові репортажі про нововведення. Беруть у першокласниці інтервью: вона розказує про своє портфоліо, теми там пори року і інше. і ось малюнок: це малювала моя мама. так стоп, це її портфоліо, а шо там робить малюнок-домашнє завдання, виконаний мамою? і дитина вже бреше, що це її малюнок. і *****-репортерам теж нічого у вуха_очі не впало - вони пипускають цей обман! усі раді:
мала - звізда
вчилка молодець
репортери молодці.
а слона ніхто не бачить. здоровезного такого, закладеного вже зараз в розуміння дитини!