Германия смогла поставила Украине только 26 из 400 обещанных бронеавтомобилей MRAP, - Bild
Поставки бронеавтомобилей MRAP из Германии в Украину задерживаются - на сегодняшний день передано всего 6,5% от обещанного количества.
Как пишет BILD, Германия обещала до конца года передать Украине до 400 тяжелых колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой, но сроки постоянно переносили. Машины производит германская компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) на финансирование из бюджета ФРГ на общую сумму 315 млн евро, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"На сегодня, по данным BILD, Германия передала Украине только 26 единиц MRAP или 6,5% от всего заказа. Сейчас Минобороны ФРГ исходит из того, что остальные машины поставят в 2025 году", - пишет издание.
При этом на запрос BILD германские военные указали, что причиной задержки поставок является "несвоевременное разрешение США на экспорт автомобильных комплектующих" и "исключительная ответственность FFG".
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Марседер 2млн+ елітних авто
ЯКЩО Б НІМЕЧЧИНІ ДІЙСНО ТРЕБА БУЛО Б - РФ була б розграмлена за 2 тижні і танки були б в Хімках уже. А так шо ЕС що США роблять по принципу "отколебайтеся"
З 2104 року не бачив щоб жоден кварталівець чи найсіяючий за власний кошт щось передав до армії.
У німців парламентська республіка, а Канцлер лишень глава виконавчої колективної гілки влади - Уряду.
А нинішні політичні розклади з ''сфітлофорною'' більшістю (яка вже до речі розпалась і будуть нові вибори) такі, що канцлер не уповноважений згідно чинного законодавства приймати жодних рішень по поставкам зброї і допомозі Україні - це можуть бути лише Бундестаг і уряд, як колегіальні органи влади.
На практиці усі рішення там приймаються в результаті важких складних компромісів між трьома складовими ''світлофорної'' більшості, при яких фракція Шольца завжди займає найменш про-Українську позицію. А усі так потрібні нам в Україні питання там просуваються завдяки двом іншим фракціям ''світлофорної'' більшості.
В Україні ж за підсумками президентських і парламентських виборів 2019року в перше в історії незалежності України фактично майже встановилась анти-конституційна монархія Верховного Клоуна, а реальним майже монархом встав сірий кардинал дЄрмак.
П.С.: моя ж репліка в попередньому дописі - то жарт для порівняння реального владного впливу Зєлі і Шольца.
Даааа, на арбайтали німци на чолі з тельманкой та штазісткою муті Ангелою. Майже як у нас з макаровичем, даніловичем, андрійовичем, федоровичем та вальодяю александровичем.
***
Лорд утром подошел к окну, посмотрел и говорит:
- Сегодня смог.
- Я рад за вас, сэр, - ответил слуга.
Третій рік війни, на спецпенсії усіляким фейковим інвалідам виділяється грошей втричі більше ніж на дрони, ще й крадеться потім з тих дронів дві третини. І це лише маленька частка витрат не на оборону.
Вже всі бачили на що здатні новітні західні технології, зокрема в Ізраїлі, так само буде на росії, прилетить два літачки і на тому путін та війна закінчиться.
А те, що ми 30 років розкрадали власну країну і майже зовсім не займались її безпекою то цілком наші проблеми.
Шведи *лять мають населення в 4 рази менше і самостійно виробляють літаки 4+ покоління.
А ми що виробляємо? Катанку і кругляк? Оце досягнення для найбільшої та колись найбагатшої країни в Європі.