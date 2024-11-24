Германия смогла поставила Украине только 26 из 400 обещанных бронеавтомобилей MRAP, - Bild

Поставки бронеавтомобилей MRAP из Германии в Украину задерживаются - на сегодняшний день передано всего 6,5% от обещанного количества.

Как пишет BILD, Германия обещала до конца года передать Украине до 400 тяжелых колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой, но сроки постоянно переносили. Машины производит германская компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) на финансирование из бюджета ФРГ на общую сумму 315 млн евро, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На сегодня, по данным BILD, Германия передала Украине только 26 единиц MRAP или 6,5% от всего заказа. Сейчас Минобороны ФРГ исходит из того, что остальные машины поставят в 2025 году", - пишет издание.

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При этом на запрос BILD германские военные указали, что причиной задержки поставок является "несвоевременное разрешение США на экспорт автомобильных комплектующих" и "исключительная ответственность FFG".