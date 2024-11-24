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Новости Помощь Украине
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Германия смогла поставила Украине только 26 из 400 обещанных бронеавтомобилей MRAP, - Bild

Бронемашина MRAP (Mine Resistant Ambush Protected)

Поставки бронеавтомобилей MRAP из Германии в Украину задерживаются - на сегодняшний день передано всего 6,5% от обещанного количества.

Как пишет BILD, Германия обещала до конца года передать Украине до 400 тяжелых колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой, но сроки постоянно переносили. Машины производит германская компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) на финансирование из бюджета ФРГ на общую сумму 315 млн евро, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На сегодня, по данным BILD, Германия передала Украине только 26 единиц MRAP или 6,5% от всего заказа. Сейчас Минобороны ФРГ исходит из того, что остальные машины поставят в 2025 году", - пишет издание.

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При этом на запрос BILD германские военные указали, что причиной задержки поставок является "несвоевременное разрешение США на экспорт автомобильных комплектующих" и "исключительная ответственность FFG".

Автор: 

Германия (6939) помощь (7784) техника (1734)


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Топ комментарии
+16
Фольсваген виробляє 30 млн+ автомобілів в рік
Марседер 2млн+ елітних авто

ЯКЩО Б НІМЕЧЧИНІ ДІЙСНО ТРЕБА БУЛО Б - РФ була б розграмлена за 2 тижні і танки були б в Хімках уже. А так шо ЕС що США роблять по принципу "отколебайтеся"
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24.11.2024 00:34
+10
Що зміг поставити 95 квартал?!
З 2104 року не бачив щоб жоден кварталівець чи найсіяючий за власний кошт щось передав до армії.
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24.11.2024 00:46
+9
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24.11.2024 00:38
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Фольсваген виробляє 30 млн+ автомобілів в рік
Марседер 2млн+ елітних авто

ЯКЩО Б НІМЕЧЧИНІ ДІЙСНО ТРЕБА БУЛО Б - РФ була б розграмлена за 2 тижні і танки були б в Хімках уже. А так шо ЕС що США роблять по принципу "отколебайтеся"
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24.11.2024 00:34 Ответить
Flensburger Fahrzeugbau GmbH не виробляє жодного авто. Займається тим що є на складах німецького, американського, та іншого. 315 мільйонів - це не щоб нове виготовити, а щоб старе до тями привести. Не виходить.
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24.11.2024 00:43 Ответить
8 лімонів євро на ремонт одного бронетранспортера?
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24.11.2024 07:28 Ответить
Не кожен може 315/400. Мало хто може.
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24.11.2024 08:58 Ответить
Але погодьтесь, що 800 тис. на розконсервацію чотирьохосної бронемашини щось дофіга забагато.
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24.11.2024 09:49 Ответить
Я вам більше скажу. США, коли тікали з Іраку, чверть MRAPів подарували ІГІЛ. Дві чверті залишили металобрухту. А ще чверть вивезли і значну частину розпродали на громадському ринку. По 50-100 тисяч за машину. Бери не хочу. Але новий MRAP по контракту дійсно набагато більше мільйона коштував. Тому що машина броньована нульових коштує значно більше ніж БТР 60-х.
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24.11.2024 12:43 Ответить
Мєлі Ємєля , твоя нєдєля! Ти статтю читав, що таке глибока модернізація розумієш? Ось тобі посилання на сайт компанії https://www.ffg-flensburg.de/en/ , може збагнеш. Про AMG від Mercedes чув? Порівняй вартість базової моделі від Mercedes і після апггрейду від AMG . Так от FFG це теж саме, що і AMG, тільки у військовому машинобудуванні, де ціни у рази вищі, бо зовсім інші вимоги. І зараз не йдеться про яйце по 17 грн!
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24.11.2024 11:51 Ответить
Зараз йдеться про яйце по 170 грн за літр.
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24.11.2024 12:45 Ответить
У твоєму випадку за кіло картоплі
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24.11.2024 13:12 Ответить
Найн. Картоплю вимірюють кілограмами. Яйця десятками відповідних сортів. А не літрами чи кілограмами. Військову техніку оцінюють за контрактною ціною. На нову техніку з нових запчастин. А тут невідомо в якому вони придатні для використання. Також невідомо до якого стану їх необхідно відновити для передачі Україні. Сферичні MRAPи в вакуумі. З ціною 315/400 за відновлення/модернізації "у середньому за штуку".
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24.11.2024 13:42 Ответить
Nein, шановний , ти чомусь весь час намагаєшся порівняти хер з пальцем. Ще раз, фірма FFG не займається, а ні виробництвом нової техніки, а ні відновленням старої. Вона займається глибокою модернізацією. Це коли бореться щось добре і доводиться до стану більш досконалого. Чи відповідають тактико - технічні характеристики вироба його ціні, мають судити ні Саша, ні Віталік, навіть ні українські військові, які це будуть в подальшому експлуатувати! Це має робити німецьке війскове відомство , якщо йому ціна ок- значить ок! Ми маємо перейматися яйцем по 17!
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24.11.2024 15:04 Ответить
Ок, зрозуміло. Але ні і ні. По перше, я про FFG не перший раз чую. І не тільки з вікіпедії. Займаються вони чим завгодно. В тому числі і тим, що наприклад беруть техніку зі складів Фінляндії, відновлюють + модернізують, віддають Канаді. В Канаді ремонтують, супроводжують та навчають з нею поводження. Роблять звісно це не як вільний суб'єкт підприємницької діяльності, а як контрактна підрядна організація за дорученням уряду Німеччини, чи однієї зі сторін оборудки зброї. По друге я не чухче, кацап чи іранець. Маю конституційні права. В тому числі на власну думку. В тому числі на її вільне оприлюднення. Там де мені заманеться.
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24.11.2024 15:28 Ответить
Ха, чути і знати, як кажуть у Одесі, це дві великі різниці! Якщо ти вважаєш, що маєш конституційне право вільно виказувати свою думку о процесах, які відбуваються в другій державі, то мабуть і інші мають право вказати тобі на те, що твоя думка є хибною? Чи ні? Точно не чучхе?
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24.11.2024 16:15 Ответить
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24.11.2024 00:38 Ответить
Що зміг поставити 95 квартал?!
З 2104 року не бачив щоб жоден кварталівець чи найсіяючий за власний кошт щось передав до армії.
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24.11.2024 00:46 Ответить
Ну не можна так відкрито накидати. Я не з фанатів п'ятого президента, але я пам'ятаю як поставляли сотні бронетранспортерів бтр 3 і 4 і бронеавтомобілів, модифіковані т 64, т 80 і т 72, іншу техніку, птури. Не так багато, але на рівні того, що перед цим тільки все армійське розкрадали і розпродували це було так незвично для української держави дбати про свою армію.
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24.11.2024 01:17 Ответить
Для Німеччини це вже неабияке досягнення
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24.11.2024 00:56 Ответить
Для себе притримують...
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24.11.2024 01:10 Ответить
Чекають, щоб нІкому було поставляти.
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24.11.2024 01:22 Ответить
Соціалісти гроші вже всі витратили, розпиляли - ось і вся причина
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24.11.2024 01:39 Ответить
Обіцяти та не робити. По простому -най@бувати. Знайомо. Молодці німчура. У зелебобіків навчилися чи навпаки?
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24.11.2024 01:49 Ответить
Скоро в Германии к власти придут более радикальные политики чем Шольц и ко
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24.11.2024 03:11 Ответить
Ага...прийдуть пропутінські партії, ультраправі, соціал-демократи.
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24.11.2024 09:39 Ответить
Зєля і Шольц два ''потужних лідера''.
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24.11.2024 03:24 Ответить
Ну, Шольц д ав добро та поставив нам гори БЕЗКОШТОВНОЙ зброї, а шо окрим великій війни, сотен тисяч загиблих та сирот і горя тощо поставив нам зеленський? План миру з планом перемоги та планом стійкості?
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24.11.2024 04:27 Ответить
Ви трошки плутаєте політичні реалії України та ФРН.
У німців парламентська республіка, а Канцлер лишень глава виконавчої колективної гілки влади - Уряду.
А нинішні політичні розклади з ''сфітлофорною'' більшістю (яка вже до речі розпалась і будуть нові вибори) такі, що канцлер не уповноважений згідно чинного законодавства приймати жодних рішень по поставкам зброї і допомозі Україні - це можуть бути лише Бундестаг і уряд, як колегіальні органи влади.
На практиці усі рішення там приймаються в результаті важких складних компромісів між трьома складовими ''світлофорної'' більшості, при яких фракція Шольца завжди займає найменш про-Українську позицію. А усі так потрібні нам в Україні питання там просуваються завдяки двом іншим фракціям ''світлофорної'' більшості.
В Україні ж за підсумками президентських і парламентських виборів 2019року в перше в історії незалежності України фактично майже встановилась анти-конституційна монархія Верховного Клоуна, а реальним майже монархом встав сірий кардинал дЄрмак.
П.С.: моя ж репліка в попередньому дописі - то жарт для порівняння реального владного впливу Зєлі і Шольца.
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24.11.2024 11:49 Ответить
Як жеж та чим отой Бундесвер думав та думає воювати?
Даааа, на арбайтали німци на чолі з тельманкой та штазісткою муті Ангелою. Майже як у нас з макаровичем, даніловичем, андрійовичем, федоровичем та вальодяю александровичем.
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24.11.2024 04:22 Ответить
Денацифікація дала рясні плоди.
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24.11.2024 08:06 Ответить
Та не, то рожеві поні та смарагдові гіпопотами з твердою валютою від Штазі та КДБ-ФСБ дали плоди. Шрьодер тому свідок.
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24.11.2024 08:39 Ответить
Якщо нема бажання підтримати то можна вигадати багато причин
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24.11.2024 04:50 Ответить
Не забувайте також що шольц комуністична підстилка
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24.11.2024 07:41 Ответить
Броньовані автомобілі це найпростіше що можна зробити. Навіть трикотажна Італія передала 500. Я вже писав що ймовірна причина по якій Шольц не передає ракети, то що після закінчення терміну експлуатації вони непридатні. А оновити їх німці просто не в змозі. Все що потрібно знати про Німеччину і її технологічний рівень.
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24.11.2024 07:52 Ответить
Мені здається, що вони взагалі є тільки на папері. Або бутафорні. В любому випадку щось з ними нечисто. Гроші пильонули, а воно непридатне.
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24.11.2024 08:10 Ответить
Что смогла, то и смогла.
***
Лорд утром подошел к окну, посмотрел и говорит:
- Сегодня смог.
- Я рад за вас, сэр, - ответил слуга.
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24.11.2024 08:50 Ответить
Могли нічого не давати, вони нам не зобов'язані.
Третій рік війни, на спецпенсії усіляким фейковим інвалідам виділяється грошей втричі більше ніж на дрони, ще й крадеться потім з тих дронів дві третини. І це лише маленька частка витрат не на оборону.
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24.11.2024 08:55 Ответить
Ти, серьезно, нічого не винні...а хто зараз захищає західні кордони від навали *****? Чи Німеччина забула вже окупацію руснею?
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24.11.2024 09:41 Ответить
Цю зелену байку йди на марафоні правди розповідай, захистун.
Вже всі бачили на що здатні новітні західні технології, зокрема в Ізраїлі, так само буде на росії, прилетить два літачки і на тому путін та війна закінчиться.
А те, що ми 30 років розкрадали власну країну і майже зовсім не займались її безпекою то цілком наші проблеми.
Шведи *лять мають населення в 4 рази менше і самостійно виробляють літаки 4+ покоління.
А ми що виробляємо? Катанку і кругляк? Оце досягнення для найбільшої та колись найбагатшої країни в Європі.
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24.11.2024 10:40 Ответить
Щоб було зрозуміло, УСІ країни західної Європи розглядають Україну не як бар'єр, який зупинить росію, а як бар'єр який її послабить. Зброю постачають згідно своїх можливостей та з огляду на власну безпеку. А враховуючи зашквари "нашого" вищого політичного керівництва, можливо й таке, що постачання буде зменшуватись, або припинеться взагалі, бо немає їм сенсу спалювати власну техніку у якихось курських хотєлках одного Наполеончика.
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24.11.2024 10:49 Ответить
Дарина путін напав на Українк, треба було нападати на Німеччину, за три дні був би у Берліні
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24.11.2024 09:01 Ответить
Вони так і Гітлера протікали, немає чому дивуватися.
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24.11.2024 09:42 Ответить
головне пообіцяти.
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24.11.2024 15:55 Ответить
 
 