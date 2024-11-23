Война России против Украины больше не является региональной войной, - Писториус
Европа стоит перед долговременной угрозой, поскольку война, которую Россия ведет против Украины, "больше не является региональной".
Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время выступления на мероприятии в городе Арнсберг в субботу, 23 ноября, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.
Писториус отметил, что диктатор РФ Владимир Путин "уже давно полностью перешел на военную экономику", и сейчас РФ производит столько оружия и боеприпасов за три месяца, сколько весь Европейский Союз производит за год.
Кроме этого, глава немецкого оборонного ведомства указал на речь Путина, произнесенную им в конце октября, в которой диктатор говорил о "серьезной, непримиримой битве за новый мировой порядок" и заявил, что уже видит себя победителем в войне против Украины.
На фоне угроз со стороны России Писториус заявил, что Германия должна больше инвестировать в свою военную способность.
"Наша безопасность - хрупкий актив", - сказал чиновник.
Ранее сообщалось, что Германия готовит план обороны на случай возможного вторжения РФ в страны НАТО.
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Один против 50 при штурмах окопов это самоубийство и самый быстрый путь к поражению. Таких результатов можно добиться только в дистанционной войне, не подставляя под удар военных.
Поэтому, людей не в окопы нужно отправлять, а скупать дроны по всему миру новые и б.у и чем больше Украина выкупит Дронов, тем больше сохранит жизней своих солдат
Поверьте. Украина с таким подходом давно бы вышла на границы 1991 года. Рашисты не нашли бы защиты от налета FPV саранчи
ув. Бк.. а узькоруських.. тогось.
ЕС столько может? Пи*дабол.