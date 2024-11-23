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Новости Война
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Война России против Украины больше не является региональной войной, - Писториус

Пісторіус про війну РФ проти України

Европа стоит перед долговременной угрозой, поскольку война, которую Россия ведет против Украины, "больше не является региональной".

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время выступления на мероприятии в городе Арнсберг в субботу, 23 ноября, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Писториус отметил, что диктатор РФ Владимир Путин "уже давно полностью перешел на военную экономику", и сейчас РФ производит столько оружия и боеприпасов за три месяца, сколько весь Европейский Союз производит за год.

Кроме этого, глава немецкого оборонного ведомства указал на речь Путина, произнесенную им в конце октября, в которой диктатор говорил о "серьезной, непримиримой битве за новый мировой порядок" и заявил, что уже видит себя победителем в войне против Украины.

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На фоне угроз со стороны России Писториус заявил, что Германия должна больше инвестировать в свою военную способность.

"Наша безопасность - хрупкий актив", - сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что Германия готовит план обороны на случай возможного вторжения РФ в страны НАТО.

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Автор: 

Германия (6933) россия (95402) Писториус Борис (205)


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Топ комментарии
+8
Дошло..
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23.11.2024 18:56
+4
Для победы Украины, каждому украинскому солдату нужно убить 50 оккупантов и это при условии что Украина сможет мобилизовать миллион своих граждан.

Один против 50 при штурмах окопов это самоубийство и самый быстрый путь к поражению. Таких результатов можно добиться только в дистанционной войне, не подставляя под удар военных.

Поэтому, людей не в окопы нужно отправлять, а скупать дроны по всему миру новые и б.у и чем больше Украина выкупит Дронов, тем больше сохранит жизней своих солдат
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23.11.2024 19:02
+3
А він нехоче поспілкуватися з тими , хто в Німеччині , до 2022 , у цьому всьому , старанно ***** допомагав ?!
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23.11.2024 18:58
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Дошло..
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23.11.2024 18:56 Ответить
А він нехоче поспілкуватися з тими , хто в Німеччині , до 2022 , у цьому всьому , старанно ***** допомагав ?!
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23.11.2024 18:58 Ответить
💯 наприклад запросити пенсіонерку показати в прокуратурі свої мемуари .
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23.11.2024 19:01 Ответить
Фрау каже що вона нєвінаватая.
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23.11.2024 19:02 Ответить
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23.11.2024 19:04 Ответить
Денацифікація Пісторіуса не зачепила. Просвистіла біля вуха...
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23.11.2024 18:59 Ответить
ну што ж кацапы, воюйте с НАТО
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23.11.2024 19:02 Ответить
Для победы Украины, каждому украинскому солдату нужно убить 50 оккупантов и это при условии что Украина сможет мобилизовать миллион своих граждан.

Один против 50 при штурмах окопов это самоубийство и самый быстрый путь к поражению. Таких результатов можно добиться только в дистанционной войне, не подставляя под удар военных.

Поэтому, людей не в окопы нужно отправлять, а скупать дроны по всему миру новые и б.у и чем больше Украина выкупит Дронов, тем больше сохранит жизней своих солдат
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23.11.2024 19:02 Ответить
Зеленский, лучше бы обратился ко всему мировому сообществу, к союзникам Украины и попросил - Народ, давайте соберем все FPV дроны которые есть у вас и у нас на руках и просто раз@башим рашистов в пух и прах.

Поверьте. Украина с таким подходом давно бы вышла на границы 1991 года. Рашисты не нашли бы защиты от налета FPV саранчи
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23.11.2024 19:13 Ответить
А Ви були.. на полюванні... Або хоча б рибалка.. коли клює і пре.. вспівай підсікати.. і стріляти.. коли загони пішов. Тут головне щоб б
ув. Бк.. а узькоруських.. тогось.
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23.11.2024 19:26 Ответить
Утилізуємо
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23.11.2024 19:28 Ответить
Ше забув шо пупс виробляє стільки ж снарядів як рашка
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23.11.2024 19:03 Ответить
Воно вже давно не є регіональною війною, бо ***** погрожувало ЯЗ ще з часів захоплення Криму. Зараз воно взагалі використало МБР, і весь світ має сидіти гадати - у якій бік глобусу воно запуляє наступного разу.
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23.11.2024 19:06 Ответить
Не з якого ... Європейській бізнес , зоерема і Німецький , спить і бачить , як би швидше повернутися в рашу ...((
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23.11.2024 19:08 Ответить
РФ виробляє стільки зброї і *********** за три місяці, скільки весь Європейський Союз виробляє за рік Джерело:

ЕС столько может? Пи*дабол.
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23.11.2024 19:07 Ответить
Зато мир изготовляет сотни миллионов Дронов которые очень хорошо себя показали в этой войне. Вот за что должна бороться Украина
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23.11.2024 19:16 Ответить
саме Пісторіус з однопартійцями дозволив дикунам окупувати німецькі міста. Тому головна біль німців як утримувати окупантів, а не виробництво зброї... Через декілька місяців у Німеччині вибори, і Шольц з Пісторіусом опиняться на смітнику Історії.
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23.11.2024 20:41 Ответить
 
 