Умеров и Писториус подписали соглашение об усилении ПВО Украины
В рамках саммита министров обороны стран G7 в Италии в субботу, 19 октября, министры обороны Украины и Германии Рустем Умеров и Борис Писториус подписали соглашение об усилении системы украинской противовоздушной обороны.
Об этом в соцсети Facebook сообщил глава оборонного ведомства Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Соглашение предусматривает договоренности, согласно которым страны-подписанты будут делать взносы в совместные проекты или финансировать собственные проекты, направленные на укрепление возможностей ПВО Вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении.
Умеров добавил, что, кроме Украины, к проекту присоединятся еще пять стран-подписантов: Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.
"Благодарю Германию за инициативу и все страны-участницы за сильный вклад в безопасность Украины", - заявил министр.
Напомним, что ранее Германия основала инициативу для усиления ПВО Украины.
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