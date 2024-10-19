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Умеров и Писториус подписали соглашение об усилении ПВО Украины

Україна і Німеччина підписали угоду про посилення ППО

В рамках саммита министров обороны стран G7 в Италии в субботу, 19 октября, министры обороны Украины и Германии Рустем Умеров и Борис Писториус подписали соглашение об усилении системы украинской противовоздушной обороны.

Об этом в соцсети Facebook сообщил глава оборонного ведомства Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Соглашение предусматривает договоренности, согласно которым страны-подписанты будут делать взносы в совместные проекты или финансировать собственные проекты, направленные на укрепление возможностей ПВО Вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении.

Умеров добавил, что, кроме Украины, к проекту присоединятся еще пять стран-подписантов: Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.

"Благодарю Германию за инициативу и все страны-участницы за сильный вклад в безопасность Украины", - заявил министр.

Напомним, что ранее Германия основала инициативу для усиления ПВО Украины.

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Германия (7066) ПВО (2829) Писториус Борис (224) Умеров Рустем (567)


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Рустем Умєров та Борис Пісторіус підписали угоду щодо посилення системи української протиповітряної оборони Добре що підписали, аби тільки не сталося так, як в анекдоті про зайця, вовка і ведмедя: "Як трахали, так і трахають, тільки писанини більше стало".
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19.10.2024 21:48 Ответить
ППО добре. Але ним кацапів з України не виб'єш..
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19.10.2024 21:53 Ответить
 
 