Умєров та Пісторіус підписали угоду про посилення ППО України

У межах саміту міністрів оборони країн G7 в Італії в суботу, 19 жовтня, міністри оборони України та Німеччини Рустем Умєров та Борис Пісторіус підписали угоду щодо посилення системи української протиповітряної оборони.

Про це у соцмережі Facebook повідомив очільник оборонного відомства України, інформує Цензор.НЕТ.

"Угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України", - йдеться у заяві.

Умєров додав, що окрім України, до проєкту долучаться ще п’ять країн-підписантів: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

"Щиро дякую Німеччині за ініціативу та всім країнам-учасницям за сильний внесок у безпеку України", - заявив міністр.

Нагадаємо, що раніше Німеччина заснувала ініціативу для посилення ППО України.

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