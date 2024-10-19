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Умєров та Пісторіус підписали угоду про посилення ППО України

Україна і Німеччина підписали угоду про посилення ППО

У межах саміту міністрів оборони країн G7 в Італії в суботу, 19 жовтня, міністри оборони України та Німеччини Рустем Умєров та Борис Пісторіус підписали угоду щодо посилення системи української протиповітряної оборони.

Про це у соцмережі Facebook  повідомив  очільник оборонного відомства України, інформує Цензор.НЕТ.

"Угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України", - йдеться у заяві.

Умєров додав, що окрім України, до проєкту долучаться ще п’ять країн-підписантів: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

"Щиро дякую Німеччині за ініціативу та всім країнам-учасницям за сильний внесок у безпеку України", - заявив міністр.

Нагадаємо, що раніше Німеччина заснувала ініціативу для посилення ППО України.

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Автор: 

Німеччина (7480) ППО (3274) Пісторіус Борис (277) Умєров Рустем (651)


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Рустем Умєров та Борис Пісторіус підписали угоду щодо посилення системи української протиповітряної оборони Добре що підписали, аби тільки не сталося так, як в анекдоті про зайця, вовка і ведмедя: "Як трахали, так і трахають, тільки писанини більше стало".
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19.10.2024 21:48 Відповісти
ППО добре. Але ним кацапів з України не виб'єш..
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19.10.2024 21:53 Відповісти
 
 