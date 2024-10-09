УКР
Німеччина передала Україні 2 системи IRIS-T: до кінця року буде ще дві

Німеччина поставила Україні дві системи IRIS-T

Минулого тижня Німеччина поставила Україні ЗРК середньої дальності IRIS-T SLM, а також малої дальності IRIS-T SLS.

Про це заявив голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RND.

За його словами, ФРН продовжить поставку легкої бронетехніки та основних бойових танків, а також значної кількості артилерійських боєприпасів.

"Тільки минулого тижня ми доставили дві зенітні системи Iris-T SLM і SLS. І до кінця цього року ми поставимо ще дві системи ППО", - сказав він.

Набагато дешевше дати далекобійну зброю та знищувати ракети на складах.
09.10.2024 14:14 Відповісти
Дякуємо, друзі.
09.10.2024 14:39 Відповісти
Не цікава тема для хейтерів- хайповиків, навіть для російсійських тролів.
Дякуємо Німеччині!
Дякуємо громадянам цієї КРАЇНИ!!!
09.10.2024 20:23 Відповісти
 
 