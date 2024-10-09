3 022 3
Німеччина передала Україні 2 системи IRIS-T: до кінця року буде ще дві
Минулого тижня Німеччина поставила Україні ЗРК середньої дальності IRIS-T SLM, а також малої дальності IRIS-T SLS.
Про це заявив голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RND.
За його словами, ФРН продовжить поставку легкої бронетехніки та основних бойових танків, а також значної кількості артилерійських боєприпасів.
"Тільки минулого тижня ми доставили дві зенітні системи Iris-T SLM і SLS. І до кінця цього року ми поставимо ще дві системи ППО", - сказав він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякуємо Німеччині!
Дякуємо громадянам цієї КРАЇНИ!!!