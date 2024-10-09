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Новости Помощь Украине
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Германия передала Украине 2 системы IRIS-T: до конца года будет еще две

Німеччина поставила Україні дві системи IRIS-T

На прошлой неделе Германия поставила Украине ЗРК средней дальности IRIS-T SLM, а также малой дальности IRIS-T SLS.

Об этом заявил глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RND.

По его словам, ФРГ продолжит поставку легкой бронетехники и основных боевых танков, а также значительного количества артиллерийских боеприпасов.

"Только на прошлой неделе мы доставили две зенитные системы Iris-T SLM и SLS. И до конца этого года мы поставим еще две системы ПВО", - сказал он.

Также читайте: В этом году Германия реализует 50 проектов помощи Украине на €1,4 млрд, - генерал Бундесвера Фройдинг

Автор: 

Германия (7033) ПВО (2815) помощь (7855)


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Набагато дешевше дати далекобійну зброю та знищувати ракети на складах.
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09.10.2024 14:14 Ответить
Дякуємо, друзі.
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09.10.2024 14:39 Ответить
Не цікава тема для хейтерів- хайповиків, навіть для російсійських тролів.
Дякуємо Німеччині!
Дякуємо громадянам цієї КРАЇНИ!!!
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09.10.2024 20:23 Ответить
 
 