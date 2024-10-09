Германия передала Украине 2 системы IRIS-T: до конца года будет еще две

На прошлой неделе Германия поставила Украине ЗРК средней дальности IRIS-T SLM, а также малой дальности IRIS-T SLS.

Об этом заявил глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RND.

По его словам, ФРГ продолжит поставку легкой бронетехники и основных боевых танков, а также значительного количества артиллерийских боеприпасов.

"Только на прошлой неделе мы доставили две зенитные системы Iris-T SLM и SLS. И до конца этого года мы поставим еще две системы ПВО", - сказал он.

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