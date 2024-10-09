В этом году Германия реализует 50 проектов помощи Украине на €1,4 млрд, - генерал Бундесвера Фройдинг

Бундестаг одобрил выделение дополнительных 400 млн евро на 2024 год. Это позволит до конца этого года реализовать 50 проектов помощи Украине на общую сумму 1,4 млрд евро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RND, об этом заявил глава Спецштаба Украины в Министерстве обороны Германии, координатор поддержки Киева генерал-майор Кристиан Фройдинг.

"Только что немецкий парламент выделил нам дополнительно 400 миллионов евро только на 2024 год, что позволит нам реализовать в этом году в целом 50 проектов на общую сумму 1,4 миллиарда евро", - отметил он.

Фройдинг отметил поставку систем противовоздушной обороны, танков и артиллерийских боеприпасов.

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По словам генерал-майора, на фронте улучшилась ситуация с боеприпасами.

Фройдинг добавил, что артиллерийское преимущество России сократилось с 8:1 весной до 3:1 на данный момент.

"Поставки боеприпасов в целом развиваются хорошо, потому что западные производственные мощности увеличились, а также потому, что украинская оборонная промышленность стала значительно эффективнее. Показатели производства беспилотников, например, впечатляют: ожидается, что до конца года будет произведено 1,5 миллиона беспилотников. Однако ресурсы в целом остаются дефицитными", - резюмировал он.

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