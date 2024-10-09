Цьогоріч Німеччина реалізує 50 проєктів допомоги Україні на €1,4 млрд, - генерал Бундесверу Фройдінг

Бундестаг схвалив виділення додаткових 400 млн євро на 2024 рік. Це дозволить до кінця цього року реалізувати 50 проєктів військової допомоги Україні на загальну суму 1,4 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RND, про це заявив очільник Спецштаб України в Міністерстві оборони Німеччини, координатор підтримки Києва генерал-майор Крістіан Фройдінг.

"Щойно німецький парламент виділив нам додатково 400 мільйонів євро тільки на 2024 рік, що дасть нам змогу реалізувати цього року загалом 50 проєктів на загальну суму 1,4 мільярда євро", - зазначив він.

Фройдінг наголосив на постачанні систем протиповітряної оборони, танків і артилерійських боєприпасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Німеччині пропонують створити контактну групу по Україні за участю 4 країн

За словами генерал-майора, на фронті поліпшилася ситуація з боєприпасами.

Фройдінг додав, що артилерійська перевага Росії скоротилася з 8:1 навесні до 3:1 на цей момент.

"Постачання боєприпасів загалом розвивається добре, тому що західні виробничі потужності збільшилися, а також тому, що українська оборонна промисловість стала значно ефективнішою. Показники виробництва безпілотників, наприклад, вражають: очікується, що до кінця року буде вироблено 1,5 мільйона безпілотників. Однак ресурси в цілому залишаються дефіцитними", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США працюють над розблокуванням $50 млрд позики Україні коштом активів РФ до кінця року, - Брінк