4 303 29

У Німеччині пропонують створити контактну групу по Україні за участю 4 країн

Фрідріх Мерц

Кандидат у канцлери від ХДС Фрідріх Мерц пропонує створити контактну групу у складі Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі для вироблення пропозицій щодо європейського післявоєнного устрою в Україні.

Як інформує Цензор.НЕT, про це пише DW.

Мерц наголошує, що поряд зі США саме Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща мають достатній політичний, економічний та військовий потенціал і можливості, щоб вплинути на формування політичного порядку в Європі після агресивної російської війни. 

"Саме тому влада цих чотирьох країн має вже зараз створити контактну групу глав урядів або міністрів закордонних справ", - заявив Мерц.

Він також назвав дві необхідні умови для співпраці та розробки пропозицій.  По-перше, пропозиції щодо мирного плану не повинні висуватися Німеччиною поодинці, "а тільки в тісній координації з цими європейськими партнерами". По-друге, у країнах Східної та Центральної Європи, а особливо в Україні, "ніколи не повинно складатися враження, що політична карта Європи перемальовується у них за спиною".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий генсек НАТО Рютте заявив про необхідність посилити ППО України

Німеччина (7661) Україна (6054)
+9
Досягнення зеленої дипломатії-обговорення майбутнього України без представників України.А саме дивне і фігове що я підтримую такий формат.Бо Україну би представляв єрмак або його шістки.
05.10.2024 16:37 Відповісти
+4
Ще війна в розпалі,а вони післявоєнним устроєм переймаються. Краще б допомогли зараз з *уйлом розібратися
05.10.2024 16:46 Відповісти
+3
нагадаю: Ялта-44, Тегеран-43
05.10.2024 16:56 Відповісти
Досягнення зеленої дипломатії-обговорення майбутнього України без представників України.А саме дивне і фігове що я підтримую такий формат.Бо Україну би представляв єрмак або його шістки.
05.10.2024 16:37 Відповісти
Ні, там мається на увазі - обговорення політичних змін в Європі, після того як війна завершиться. Мова не йде про щось про Україну, без України.
Сам цей Мерц начебто досить проукраїнський (за його словами, а як на практиці???)
05.10.2024 16:45 Відповісти
Ще війна в розпалі,а вони післявоєнним устроєм переймаються. Краще б допомогли зараз з *уйлом розібратися
05.10.2024 16:46 Відповісти
нагадаю: Ялта-44, Тегеран-43
05.10.2024 16:56 Відповісти
Взагалі дивний перелік країн, для обговорення по пропозицій щодо європейського післявоєнного устрою.
Німеччина, Франція - ОК. Велика Британія - з одного боку солідна європейська держава, з іншого вийшли з ЄС. Польща - ??? дотаційний член ЄС.
Чим Польща має вагоміший внесок від Італії, Іспанії, чий ВВП та населення більше?
05.10.2024 16:52 Відповісти
Польща

1 стала реальною економічною та військовою потугою
2 провідна в Східній Європі

поляки самі здобули своє місце за європейським столом
05.10.2024 16:59 Відповісти
Ніяких питань, молодці. Але чому в списку немає куди більш провідних країн? Та сама Італія - реальна економічна та військова потуга, провідна в Південній Європі?
Які критерії обрання?
05.10.2024 17:05 Відповісти
Італія поважна, і пані Мелоні супер, але не забувайте прорашиські настрої в правлячих правопопулістів
05.10.2024 17:25 Відповісти
Вони хочуть обговорювати наш ,,післявоєниний устрій!!! Щоб їм самім свій устрій не довелось обговорювати!!!
показати весь коментар
мені теж НЕ подобається, але
ще більше не подобається, коли:

"ми самі с ЗЄльоними усамі",
за які смикає дь'Єрмак -

допанувалися, млять ! 👿
05.10.2024 17:02 Відповісти
Яке ще перемалювання карти Європи??? Які пропозиції щодо мирного плану??? Україна надала чіткий план перемоги, якого мають дотримуватися усі союзники і допомагати навіть з надзусиллями. Інакше ніякого тривалого миру у Європі не буде з огляду на кацапський генетичний код дикуна, вбивці і загарбника. Уся історія Європи і світу це підтверджує.
05.10.2024 16:55 Відповісти
хто бачив той "чіткий план перемоги"?

Діду?
У нього вже деменція

чи "мудрий наріт"?
той дурний отродясь
05.10.2024 17:04 Відповісти
Не нравятся мне все ети контактіе группы. Все они приводят к капитуляции а потом большой крови. Говорить должны только военные, а не попу глисты
показати весь коментар
З"ападняки" тупо мислять, як цивілізовані люди. Вони все не втрачають надію, що з Зеленским можна домовитись, і переконати його, що так війну не виграють. І ніби Зеленский тупий, і не бачить не знає, що його оточення розкрадає гроші на оборону, і це веде до програшу України. Дарма вони плекають такі надії.
показати весь коментар
Взагалі там йдеться про план "післявоєнної" перебудови України.
Очевидно, що першим пунктом будуть вибори і "зєльониз літца" на вихід, тобто найух.
05.10.2024 17:20 Відповісти
Зельониє виграють тільки фальсифікацією. Вони це знають, і до цього ведуть країну. Єрмак вже говорив, що потрібно зловити умови, і провести "блискавично" вибори. Тобто без передвиборчого терміну з агітацією, без доступу опозиції до СМІ, без військових, і скоріш всього в "Дії". Мотивація - бо небезпека виборчим дільницям, не у всіх доступ до виборчих дільниць, багато дільниць зруйновано, і взагалі багато людей за кордоном. Якщо не вдасться засунути народу фальсифікацію, як волевиявлення, то похоронити Україну в бунті проти влади. Закипить Майдан, а вони просто здриснуть, і залишать нас без легітимної влади, без допомоги.
05.10.2024 22:22 Відповісти
саме так!

із осьо Цим пропадемо ні за цапову душу!
05.10.2024 17:21 Відповісти
Зараз усі розуміють, що Україна, яка переможе, - загроза Європі. Тепер увесь світ буде змушений зважати на думку України, а Європа буде "за бортом". Не всім це подобається.
05.10.2024 17:20 Відповісти
виши- вата хрестиком
05.10.2024 17:22 Відповісти
Давно пора. Недарма ж фрау Ріббентроп Мерца "удаліла" в свій час з ХДС. Заважав з х.... яшкатись. А з глобальними х....... з Банкової діла краще не мати.
05.10.2024 17:37 Відповісти
А ще можна зорганізувати якусь протестну акцію та перефарбувати що-небудь у синій колір.
05.10.2024 17:39 Відповісти
Нічого про Україну без України, м-да...Про окупаційні зони та стіни по Дніпрі нічого, не на часі? Що-що, а німці мають в цьому досвід.
05.10.2024 17:44 Відповісти
А взагалі, чому такий вузький склад групи? Може вони всі беззаперечно в однозначно підтримують Україну?
Ні, у Польщі свої претензії і умови, у Німеччини свої умови, про Францію і Британії - питань немає, у відкритому доступі нічого не чути.
Але.
Чому оминули Чехію, Естонію, яка взагалі майже весь оборонний бюджет витрачає на Україну, а процент допомоги від ВВП країни один з найбільших?
З якого такого дива Німеччина вирішила що її голос вирішальний?
05.10.2024 17:49 Відповісти
Давайте будем честными. Да, по проценту от ВВП они много дают. Но ведь, у них сам ВВП настолько низок, что в денежном эквиваленте тот процент просто мизер и ничего не решает. Если просто представить, не дай Бог, очень близкий вам человек на днях умрёт, если ему не сделать дорогостоющую операцию. Кто-то жертвует вам половиной своей обычной, средней з.п-й. Но на операцию срочно нужны 500 тыс. баксов. И поэтому это никак не утешает вас от надвигающей катастрофы. И вот, какой-то олигарх-меценат даёт эти деньги. Да, в процентном отношении, это только 1% от его месячного дохода. Но именно он спасёт жизнь вашего близкого человека. И именно ему вы упадёте в ноги на эмоциях благодарности. И будете вспоминать и благодарить его всю свою жизнь.
05.10.2024 18:24 Відповісти
Багато наробили з 2014 року,за цей час кацапів треба було руйнувати та ви й зараз не зовсім в розумі.
05.10.2024 18:13 Відповісти
Подарованому коню в зуби не дивляться. Нехай вирішують хоч якось, подяка їм
05.10.2024 18:14 Відповісти
 
 