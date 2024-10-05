У Німеччині пропонують створити контактну групу по Україні за участю 4 країн

Кандидат у канцлери від ХДС Фрідріх Мерц пропонує створити контактну групу у складі Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі для вироблення пропозицій щодо європейського післявоєнного устрою в Україні.

Як інформує Цензор.НЕT, про це пише DW.

Мерц наголошує, що поряд зі США саме Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща мають достатній політичний, економічний та військовий потенціал і можливості, щоб вплинути на формування політичного порядку в Європі після агресивної російської війни.

"Саме тому влада цих чотирьох країн має вже зараз створити контактну групу глав урядів або міністрів закордонних справ", - заявив Мерц.

Він також назвав дві необхідні умови для співпраці та розробки пропозицій. По-перше, пропозиції щодо мирного плану не повинні висуватися Німеччиною поодинці, "а тільки в тісній координації з цими європейськими партнерами". По-друге, у країнах Східної та Центральної Європи, а особливо в Україні, "ніколи не повинно складатися враження, що політична карта Європи перемальовується у них за спиною".

