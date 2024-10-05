У Німеччині пропонують створити контактну групу по Україні за участю 4 країн
Кандидат у канцлери від ХДС Фрідріх Мерц пропонує створити контактну групу у складі Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі для вироблення пропозицій щодо європейського післявоєнного устрою в Україні.
Як інформує Цензор.НЕT, про це пише DW.
Мерц наголошує, що поряд зі США саме Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща мають достатній політичний, економічний та військовий потенціал і можливості, щоб вплинути на формування політичного порядку в Європі після агресивної російської війни.
"Саме тому влада цих чотирьох країн має вже зараз створити контактну групу глав урядів або міністрів закордонних справ", - заявив Мерц.
Він також назвав дві необхідні умови для співпраці та розробки пропозицій. По-перше, пропозиції щодо мирного плану не повинні висуватися Німеччиною поодинці, "а тільки в тісній координації з цими європейськими партнерами". По-друге, у країнах Східної та Центральної Європи, а особливо в Україні, "ніколи не повинно складатися враження, що політична карта Європи перемальовується у них за спиною".
Сам цей Мерц начебто досить проукраїнський (за його словами, а як на практиці???)
Німеччина, Франція - ОК. Велика Британія - з одного боку солідна європейська держава, з іншого вийшли з ЄС. Польща - ??? дотаційний член ЄС.
Чим Польща має вагоміший внесок від Італії, Іспанії, чий ВВП та населення більше?
1 стала реальною економічною та військовою потугою
2 провідна в Східній Європі
поляки самі здобули своє місце за європейським столом
Які критерії обрання?
ще більше не подобається, коли:
"ми самі с ЗЄльоними усамі",
за які смикає дь'Єрмак -
допанувалися, млять ! 👿
Діду?
У нього вже деменція
чи "мудрий наріт"?
той дурний отродясь
Очевидно, що першим пунктом будуть вибори і "зєльониз літца" на вихід, тобто найух.
із осьо Цим пропадемо ні за цапову душу!
Ні, у Польщі свої претензії і умови, у Німеччини свої умови, про Францію і Британії - питань немає, у відкритому доступі нічого не чути.
Але.
Чому оминули Чехію, Естонію, яка взагалі майже весь оборонний бюджет витрачає на Україну, а процент допомоги від ВВП країни один з найбільших?
З якого такого дива Німеччина вирішила що її голос вирішальний?