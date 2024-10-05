РУС
4 303 29

В Германии предлагают создать контактную группу по Украине с участием 4 стран

Фрідріх Мерц

Кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц предлагает создать контактную группу в составе Германии, Франции, Великобритании и Польши для выработки предложений по европейскому послевоенному устройству в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Мерц отмечает, что наряду с США именно Германия, Франция, Великобритания и Польша имеют достаточный политический, экономический и военный потенциал и возможности, чтобы повлиять на формирование политического порядка в Европе после агрессивной российской войны.

"Именно поэтому власти этих четырех стран должны уже сейчас создать контактную группу глав правительств или министров иностранных дел", - заявил Мерц.

Он также назвал два необходимых условия для сотрудничества и разработки предложений. Во-первых, предложения по мирному плану не должны выдвигаться Германией в одиночку, "а только в тесной координации с этими европейскими партнерами". Во-вторых, у стран Восточной и Центральной Европы, а особенно - в Украине, "никогда не должно складываться впечатление, что политическая карта Европы перерисовывается у них за спиной".

+9
Досягнення зеленої дипломатії-обговорення майбутнього України без представників України.А саме дивне і фігове що я підтримую такий формат.Бо Україну би представляв єрмак або його шістки.
показать весь комментарий
05.10.2024 16:37
+4
Ще війна в розпалі,а вони післявоєнним устроєм переймаються. Краще б допомогли зараз з *уйлом розібратися
показать весь комментарий
05.10.2024 16:46
+3
нагадаю: Ялта-44, Тегеран-43
показать весь комментарий
05.10.2024 16:56
Ні, там мається на увазі - обговорення політичних змін в Європі, після того як війна завершиться. Мова не йде про щось про Україну, без України.
Сам цей Мерц начебто досить проукраїнський (за його словами, а як на практиці???)
показать весь комментарий
05.10.2024 16:45
Взагалі дивний перелік країн, для обговорення по пропозицій щодо європейського післявоєнного устрою.
Німеччина, Франція - ОК. Велика Британія - з одного боку солідна європейська держава, з іншого вийшли з ЄС. Польща - ??? дотаційний член ЄС.
Чим Польща має вагоміший внесок від Італії, Іспанії, чий ВВП та населення більше?
показать весь комментарий
05.10.2024 16:52
Польща

1 стала реальною економічною та військовою потугою
2 провідна в Східній Європі

поляки самі здобули своє місце за європейським столом
показать весь комментарий
05.10.2024 16:59
Ніяких питань, молодці. Але чому в списку немає куди більш провідних країн? Та сама Італія - реальна економічна та військова потуга, провідна в Південній Європі?
Які критерії обрання?
Які критерії обрання?
показать весь комментарий
05.10.2024 17:05
Італія поважна, і пані Мелоні супер, але не забувайте прорашиські настрої в правлячих правопопулістів
показать весь комментарий
05.10.2024 17:25
Вони хочуть обговорювати наш ,,післявоєниний устрій!!! Щоб їм самім свій устрій не довелось обговорювати!!!
показать весь комментарий
05.10.2024 16:54
мені теж НЕ подобається, але
ще більше не подобається, коли:

"ми самі с ЗЄльоними усамі",
за які смикає дь'Єрмак -

допанувалися, млять ! 👿
показать весь комментарий
05.10.2024 17:02
Яке ще перемалювання карти Європи??? Які пропозиції щодо мирного плану??? Україна надала чіткий план перемоги, якого мають дотримуватися усі союзники і допомагати навіть з надзусиллями. Інакше ніякого тривалого миру у Європі не буде з огляду на кацапський генетичний код дикуна, вбивці і загарбника. Уся історія Європи і світу це підтверджує.
показать весь комментарий
05.10.2024 16:55
хто бачив той "чіткий план перемоги"?

Діду?
У нього вже деменція

чи "мудрий наріт"?
той дурний отродясь
показать весь комментарий
05.10.2024 17:04
Не нравятся мне все ети контактіе группы. Все они приводят к капитуляции а потом большой крови. Говорить должны только военные, а не попу глисты
показать весь комментарий
05.10.2024 16:55
З"ападняки" тупо мислять, як цивілізовані люди. Вони все не втрачають надію, що з Зеленским можна домовитись, і переконати його, що так війну не виграють. І ніби Зеленский тупий, і не бачить не знає, що його оточення розкрадає гроші на оборону, і це веде до програшу України. Дарма вони плекають такі надії.
показать весь комментарий
05.10.2024 17:03
Взагалі там йдеться про план "післявоєнної" перебудови України.
Очевидно, що першим пунктом будуть вибори і "зєльониз літца" на вихід, тобто найух.
показать весь комментарий
05.10.2024 17:20
Зельониє виграють тільки фальсифікацією. Вони це знають, і до цього ведуть країну. Єрмак вже говорив, що потрібно зловити умови, і провести "блискавично" вибори. Тобто без передвиборчого терміну з агітацією, без доступу опозиції до СМІ, без військових, і скоріш всього в "Дії". Мотивація - бо небезпека виборчим дільницям, не у всіх доступ до виборчих дільниць, багато дільниць зруйновано, і взагалі багато людей за кордоном. Якщо не вдасться засунути народу фальсифікацію, як волевиявлення, то похоронити Україну в бунті проти влади. Закипить Майдан, а вони просто здриснуть, і залишать нас без легітимної влади, без допомоги.
показать весь комментарий
05.10.2024 22:22
саме так!

із осьо Цим пропадемо ні за цапову душу!
показать весь комментарий
05.10.2024 17:21
Зараз усі розуміють, що Україна, яка переможе, - загроза Європі. Тепер увесь світ буде змушений зважати на думку України, а Європа буде "за бортом". Не всім це подобається.
показать весь комментарий
05.10.2024 17:20
виши- вата хрестиком
показать весь комментарий
05.10.2024 17:22
Давно пора. Недарма ж фрау Ріббентроп Мерца "удаліла" в свій час з ХДС. Заважав з х.... яшкатись. А з глобальними х....... з Банкової діла краще не мати.
показать весь комментарий
05.10.2024 17:37
А ще можна зорганізувати якусь протестну акцію та перефарбувати що-небудь у синій колір.
показать весь комментарий
05.10.2024 17:39
Нічого про Україну без України, м-да...Про окупаційні зони та стіни по Дніпрі нічого, не на часі? Що-що, а німці мають в цьому досвід.
показать весь комментарий
05.10.2024 17:44
А взагалі, чому такий вузький склад групи? Може вони всі беззаперечно в однозначно підтримують Україну?
Ні, у Польщі свої претензії і умови, у Німеччини свої умови, про Францію і Британії - питань немає, у відкритому доступі нічого не чути.
Але.
Чому оминули Чехію, Естонію, яка взагалі майже весь оборонний бюджет витрачає на Україну, а процент допомоги від ВВП країни один з найбільших?
З якого такого дива Німеччина вирішила що її голос вирішальний?
показать весь комментарий
05.10.2024 17:49
Давайте будем честными. Да, по проценту от ВВП они много дают. Но ведь, у них сам ВВП настолько низок, что в денежном эквиваленте тот процент просто мизер и ничего не решает. Если просто представить, не дай Бог, очень близкий вам человек на днях умрёт, если ему не сделать дорогостоющую операцию. Кто-то жертвует вам половиной своей обычной, средней з.п-й. Но на операцию срочно нужны 500 тыс. баксов. И поэтому это никак не утешает вас от надвигающей катастрофы. И вот, какой-то олигарх-меценат даёт эти деньги. Да, в процентном отношении, это только 1% от его месячного дохода. Но именно он спасёт жизнь вашего близкого человека. И именно ему вы упадёте в ноги на эмоциях благодарности. И будете вспоминать и благодарить его всю свою жизнь.
показать весь комментарий
05.10.2024 18:24
Багато наробили з 2014 року,за цей час кацапів треба було руйнувати та ви й зараз не зовсім в розумі.
показать весь комментарий
05.10.2024 18:13
Подарованому коню в зуби не дивляться. Нехай вирішують хоч якось, подяка їм
показать весь комментарий
05.10.2024 18:14
 
 