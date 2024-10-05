В Германии предлагают создать контактную группу по Украине с участием 4 стран
Кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц предлагает создать контактную группу в составе Германии, Франции, Великобритании и Польши для выработки предложений по европейскому послевоенному устройству в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
Мерц отмечает, что наряду с США именно Германия, Франция, Великобритания и Польша имеют достаточный политический, экономический и военный потенциал и возможности, чтобы повлиять на формирование политического порядка в Европе после агрессивной российской войны.
"Именно поэтому власти этих четырех стран должны уже сейчас создать контактную группу глав правительств или министров иностранных дел", - заявил Мерц.
Он также назвал два необходимых условия для сотрудничества и разработки предложений. Во-первых, предложения по мирному плану не должны выдвигаться Германией в одиночку, "а только в тесной координации с этими европейскими партнерами". Во-вторых, у стран Восточной и Центральной Европы, а особенно - в Украине, "никогда не должно складываться впечатление, что политическая карта Европы перерисовывается у них за спиной".
Сам цей Мерц начебто досить проукраїнський (за його словами, а як на практиці???)
Німеччина, Франція - ОК. Велика Британія - з одного боку солідна європейська держава, з іншого вийшли з ЄС. Польща - ??? дотаційний член ЄС.
Чим Польща має вагоміший внесок від Італії, Іспанії, чий ВВП та населення більше?
1 стала реальною економічною та військовою потугою
2 провідна в Східній Європі
поляки самі здобули своє місце за європейським столом
Які критерії обрання?
ще більше не подобається, коли:
"ми самі с ЗЄльоними усамі",
за які смикає дь'Єрмак -
допанувалися, млять ! 👿
Діду?
У нього вже деменція
чи "мудрий наріт"?
той дурний отродясь
Очевидно, що першим пунктом будуть вибори і "зєльониз літца" на вихід, тобто найух.
із осьо Цим пропадемо ні за цапову душу!
Ні, у Польщі свої претензії і умови, у Німеччини свої умови, про Францію і Британії - питань немає, у відкритому доступі нічого не чути.
Але.
Чому оминули Чехію, Естонію, яка взагалі майже весь оборонний бюджет витрачає на Україну, а процент допомоги від ВВП країни один з найбільших?
З якого такого дива Німеччина вирішила що її голос вирішальний?