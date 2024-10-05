В Германии предлагают создать контактную группу по Украине с участием 4 стран

Кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц предлагает создать контактную группу в составе Германии, Франции, Великобритании и Польши для выработки предложений по европейскому послевоенному устройству в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Мерц отмечает, что наряду с США именно Германия, Франция, Великобритания и Польша имеют достаточный политический, экономический и военный потенциал и возможности, чтобы повлиять на формирование политического порядка в Европе после агрессивной российской войны.

"Именно поэтому власти этих четырех стран должны уже сейчас создать контактную группу глав правительств или министров иностранных дел", - заявил Мерц.

Он также назвал два необходимых условия для сотрудничества и разработки предложений. Во-первых, предложения по мирному плану не должны выдвигаться Германией в одиночку, "а только в тесной координации с этими европейскими партнерами". Во-вторых, у стран Восточной и Центральной Европы, а особенно - в Украине, "никогда не должно складываться впечатление, что политическая карта Европы перерисовывается у них за спиной".

Также читайте: Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью, - лидер оппозиции Германии Мерц