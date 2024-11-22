Германия готовит план обороны на случай возможного вторжения РФ в страны НАТО, - СМИ

Секретный документ "Операция Германия" содержит 1000 страниц, предусматривает развертывание 800 тыс. войск и советует гражданским купить генераторы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет FAZ.

И хотя официально этот документ еще не утвержден, военные ФРГ уже проводят работу согласно "Оперативному плану". Также в документе предложены меры по защите ключевых объектов инфраструктуры и указания по организации обороны страны. План содержит секретные данные, в частности перечень зданий и критической инфраструктуры, подлежащих более тщательной защите.

Отдельно предлагаются совместные учения Бундесвера и гражданских организаций, таких как маневры под кодовым названием Red Storm Bravo.

В частности, военные Германии уже проводят разъяснительную работу с производителями ФРГ и руководством городов республики. по данным издания, планируется мобилизовать несколько тысяч солдат. Еще бизнесу предлагают приобрести автономные источники энергии - дизельные генераторы и ветряные турбины.

В общем, в ФРГ рассчитывают в случае войны Европы с РФ "остаться большим военным хабом" для солдат других стран НАТО.

В Гамбурге уже создали три роты гражданской обороны

Мэр Гамбурга сообщает, что в городе уже создана третья рота гражданской обороны. Это добровольцы, которые не относятся к боевой части Бундесвера, но привлекаются к задачам охраны и обеспечения безопасности. Сенат Гамбурга отметил, что создал более 40 дополнительных рабочих мест "для усиления кризисного управления и защиты населения".

В свою очередь населению предлагается приобрести генераторы. То ли будет предлагаться - по данным издания, "Немецкий оперативный план" еще не утвержден и будет дополнен вышеупомянутыми учениями Red Storm Bravo и другим.

Россия готовится к войне со странами НАТО?

FAZ цитирует командующего войсками в Гамбурге, подполковника Йорна Плишке, который утверждает, что такая работа ведется не только в Гамбурге, а по всей Германии. Он также говорит, что Россия будет готова к активным наступательным действиям на Запад через 4-5 лет.

И указанный план направлен, прежде всего, к этому сроку подготовить страну к войне. Потому что пока ФРГ отстает: Россия сейчас производит 25 танков в месяц, а Германия только три в год, добавляет военный.

Плишке, ссылаясь на данные разведки, утверждает, что Россия активно готовится к конфликту с Германией. РФ якобы уже проводит беспилотные полеты с целью разведки, занимается диверсиями, устраивает кибератаки и готовит планы покушений на топ-менеджеров немецких компаний-производителей.

Напомним, бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что нынешние боевые действия в Украине можно считать началом Третьей мировой войны, поскольку наша страна воюет не только с Россией, но и с автократическими союзниками Кремля.

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