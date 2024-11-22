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Новости Война
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Германия готовит план обороны на случай возможного вторжения РФ в страны НАТО, - СМИ

Військовий Німеччини у порту Гамбурга

Секретный документ "Операция Германия" содержит 1000 страниц, предусматривает развертывание 800 тыс. войск и советует гражданским купить генераторы. 

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет FAZ.

И хотя официально этот документ еще не утвержден, военные ФРГ уже проводят работу согласно "Оперативному плану". Также в документе предложены меры по защите ключевых объектов инфраструктуры и указания по организации обороны страны. План содержит секретные данные, в частности перечень зданий и критической инфраструктуры, подлежащих более тщательной защите.

Отдельно предлагаются совместные учения Бундесвера и гражданских организаций, таких как маневры под кодовым названием Red Storm Bravo.

В частности, военные Германии уже проводят разъяснительную работу с производителями ФРГ и руководством городов республики. по данным издания, планируется мобилизовать несколько тысяч солдат. Еще бизнесу предлагают приобрести автономные источники энергии - дизельные генераторы и ветряные турбины.

В общем, в ФРГ рассчитывают в случае войны Европы с РФ "остаться большим военным хабом" для солдат других стран НАТО.

В Гамбурге уже создали три роты гражданской обороны

Мэр Гамбурга сообщает, что в городе уже создана третья рота гражданской обороны. Это добровольцы, которые не относятся к боевой части Бундесвера, но привлекаются к задачам охраны и обеспечения безопасности. Сенат Гамбурга отметил, что создал более 40 дополнительных рабочих мест "для усиления кризисного управления и защиты населения".

В свою очередь населению предлагается приобрести генераторы. То ли будет предлагаться - по данным издания, "Немецкий оперативный план" еще не утвержден и будет дополнен вышеупомянутыми учениями Red Storm Bravo и другим.

Россия готовится к войне со странами НАТО?

FAZ цитирует командующего войсками в Гамбурге, подполковника Йорна Плишке, который утверждает, что такая работа ведется не только в Гамбурге, а по всей Германии. Он также говорит, что Россия будет готова к активным наступательным действиям на Запад через 4-5 лет.

И указанный план направлен, прежде всего, к этому сроку подготовить страну к войне. Потому что пока ФРГ отстает: Россия сейчас производит 25 танков в месяц, а Германия только три в год, добавляет военный.

Плишке, ссылаясь на данные разведки, утверждает, что Россия активно готовится к конфликту с Германией. РФ якобы уже проводит беспилотные полеты с целью разведки, занимается диверсиями, устраивает кибератаки и готовит планы покушений на топ-менеджеров немецких компаний-производителей.

Напомним, бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что нынешние боевые действия в Украине можно считать началом Третьей мировой войны, поскольку наша страна воюет не только с Россией, но и с автократическими союзниками Кремля.

Также читайте: Более 60% немцев против предоставления Украине ракет Taurus, - опрос

Автор: 

Германия (6949)


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Топ комментарии
+15
Пункт перший: уникаємо ескалації.
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22.11.2024 09:21
+14
дурики, дайте нам то что мы просим и продолжайте дальше спокойно сидеть в тепле дома на диване!!! это вам обойдется в разы дешевле
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22.11.2024 09:25
+13
Такии секретнии шо весь піздєц!
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22.11.2024 09:24
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Пункт перший: уникаємо ескалації.
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22.11.2024 09:21 Ответить
Пункт другий - капітуляція....
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22.11.2024 09:25 Ответить
Пункт третій - виплата репарацій
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22.11.2024 09:29 Ответить
Пункт четвертий - ангел меркель канцлер знов
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22.11.2024 09:58 Ответить
Розумна Німеччина бореться не з причинами, а з наслідками.
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22.11.2024 09:21 Ответить
зате зелений з дєрьмаком готувались здати Україну ***** з 2019 року. оман, Чонгар, разведення військ на донбасі, вагнергейт, припинення ракетної програми, асфальтові шляхи до кордону рашки- це причини чи наслідки?
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22.11.2024 10:00 Ответить
Такии секретнии шо весь піздєц!
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22.11.2024 09:24 Ответить
Головне щоб не потужний....
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22.11.2024 09:26 Ответить
дурики, дайте нам то что мы просим и продолжайте дальше спокойно сидеть в тепле дома на диване!!! это вам обойдется в разы дешевле
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22.11.2024 09:25 Ответить
В том-то и дело что немчура хочет на этом бабла намыть. Страшилки про "нападение через 4-5лет" поднимают прибыли производителей оружия в разы.
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22.11.2024 09:37 Ответить
для того аби дати, потрібно те мати в наявності. 😞
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22.11.2024 09:56 Ответить
В цей план повинні входити Тауруси для України. Вже!
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22.11.2024 09:32 Ответить
Хернею маються.
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22.11.2024 09:34 Ответить
Дайте нам Тауруси і ми все порєшаємо. Німці дивна нація, такі економні,а грощі витрачають на усіляку хєрню, якою тільки допомагають морально ***** та його оркам. Не підуть вони на Німеччину, їм нема чим до вас йти.
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22.11.2024 09:41 Ответить
Жіноче мислення. Чудо-зброя. Це і губить Україну.
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22.11.2024 10:12 Ответить
Сексист?
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22.11.2024 10:16 Ответить
Спочатку соплі жували, а тепер до оборони готуються. Дуже мудро, нічого не скажеш
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22.11.2024 09:43 Ответить
Долизались дупи кацапам! Тепер до оборони готуються!
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22.11.2024 09:45 Ответить
Обісранці.
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22.11.2024 09:48 Ответить
А якби ще початку як тільки *уйло полізло в Україну всім разом дати *уйлу по зубах щоб аж до сибіру драпав. То війна давно закінчилася б. Але ж то була ескалація. А тепер коли *уйло обріс союзниками ви чухатися почали..
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22.11.2024 09:51 Ответить
Європі солодке життя зовсім з'їло мозок і розслабило булки. Замість того, щоб дати Україні все необхідне і нівелювати взагалі таку можливість , вони готуються зустрічати рашиків. Я розчарований європою. Сподівався, вони розумніші.
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22.11.2024 09:54 Ответить
Насправді від ситого комфортного життя тупіють..Швидкий вихід із зони комфорту - ось запорука моментального порозумнішання..
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22.11.2024 14:33 Ответить
Що, навіть перестануть купувати кацапські нафту та газ в разі нападу?
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22.11.2024 09:54 Ответить
ця х#йня вам не допоможе
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22.11.2024 09:59 Ответить
Чого чекаєте? НАТО почне "закриватись" десь з січня наступного року. На прийняття вірного рішення залишелось декілька місяців, далі пізно...
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22.11.2024 10:08 Ответить
німці такі-сякі, але вони готуються до вторгнення рашки. чи буде, чи не буде нападу, але готуються. українців готували до шашликів, дня "побєди"і щоб не було паніки. зелена наволоч готувала здати Україну 4 квітня 22 року у стамбулі.
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22.11.2024 10:10 Ответить
Замість інтенсивної нам допомоги в перші місяці війни зараз готуються вже до оборони Німеччини. Ба навіть зараз ще телефонують *****. А могли б Таурусом задзвонить кацапу по писку.
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22.11.2024 10:12 Ответить
Якісь дивні люди ти німці. Боягузи!
От наш президент навіть за місяць до вторгнення нічого не боявся! Поїхав в Буковель на лижи і все пох!
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22.11.2024 10:13 Ответить
Хіба це погано, що влада, враховуючи можливі ризики, заздалегідь готується до захисту своєї країни і людей. Чи це погано, порівняно з діями нашій?.
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22.11.2024 10:26 Ответить
Я теж можу порадити німцям.Не хочете допомогти збудувати стіну з рашистом в Україні , тоді розробляйте проект нової "Берлінської стіни" і поки не пізно розпочинайте земляні роботи під фундамент майбутньої стіни,котра знову розділить фатерлянд на дві частини.Можна потихеньку з Рейхстагу в Берліні де-що перевозити в Мюнхен,або в Бон,щоб не допустити чергового пограбування рашистськими нелюдами,котре вже мало місце в часи ДСВ.
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22.11.2024 10:31 Ответить
І розуміють що це маячня, але все одно готуються!!! Нагадує совок який готувався проти НАТО, але ворогом номер один був Китай!!!
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22.11.2024 10:31 Ответить
План оборони:
1. Швидко здатись;
2. Піти на пиво із сардельками і капустою.
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22.11.2024 10:40 Ответить
Ніхто нікуди не буде вторгатися. Та ніколи й не планувалося на мордорі (страшилки для заходу щоб виклянчити допомогу). Підозрюю - все давно вже домовлено...
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22.11.2024 11:54 Ответить
Зеленський, отак виглядає план, а не те що курять
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22.11.2024 12:44 Ответить
Якось жидєнько назвали план. Немає "потужності"
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22.11.2024 14:04 Ответить
 
 