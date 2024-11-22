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Новини Війна
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Німеччина готує план оборони на випадок можливого вторгнення РФ до країн НАТО, - ЗМІ

Військовий Німеччини у порту Гамбурга

Секретний документ "Операція Німеччина" містить 1000 сторінок, передбачає розгортання 800 тис. військових і радить цивільним купити генератори. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише FAZ.

І хоча офіційно цей документ ще не затверджено, військові ФРН вже проводять роботу згідно з "Оперативним планом". Також у документі запропоновано заходи щодо захисту ключових об’єктів інфраструктури та вказівки щодо організації оборони країни. План містить секретні дані, зокрема перелік будівель та критичної інфраструктури, що підлягають більш ретельному захисту.

Окремо пропонуються спільні навчання Бундесверу і цивільних організацій, таких як маневри під кодовою назвою Red Storm Bravo.

Зокрема, військові Німеччини вже проводять роз’яснювальну роботу з виробниками ФРН та керівництвом міст республіки. За даними видання, планується мобілізувати кілька тисяч солдатів. Ще бізнесу пропонують придбати автономні джерела енергії – дизельні генератори та вітряні турбіни.

Загалом, у ФРН розраховують у разі війни Європи з РФ "залишитись великим військовим хабом" для солдатів інших країн НАТО.

У Гамбурзі вже створили три роти цивільної оборони

Мер Гамбурга повідомляє, що у місті вже створена третя рота цивільної оборони. Це добровольці, які не належать до бойової частини Бундесверу, але залучаються до завдань охорони та забезпечення безпеки. Сенат Гамбурга зазначив, що створив більш ніж 40 додаткових робочих місць "для посилення кризового управління та захисту населення".

Своєю чергою, населенню пропонується придбати генератори. Чи то буде пропонуватись – за даними видання, "Німецький оперативний план" ще не затверджений і буде доповнений вищезазначеними навчаннями Red Storm Bravo та іншим.

Росія готується до війни з країнами НАТО?

FAZ цитує командувача військами в Гамбурзі, підполковника Йорна Плішке, який стверджує, що така робота ведеться не лише у Гамбурзі, а по всій Німеччині. Він також каже, що Росія буде готова до активних наступальних дій на Захід через 4−5 років.

І зазначений план спрямовано, передусім, до цього терміну підготувати країну до війни. Бо поки що ФРН відстає: Росія наразі виробляє 25 танків на місяць, а Німеччина лише три на рік, додає військовий.

Плішке, посилаючись на дані розвідки, стверджує, що Росія активно готується до конфлікту з Німеччиною. РФ начебто вже проводить безпілотні польоти з метою розвідки, займається диверсіями, влаштовує кібератаки та готує плани замахів на топменеджерів німецьких компаній-виробників.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що нинішні бойові дії в Україні можна вважати початком Третьої світової війни, оскільки наша країна воює не лише з Росією, а й з автократичними союзниками Кремля.

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Автор: 

Німеччина (7327)


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Топ коментарі
+15
Пункт перший: уникаємо ескалації.
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22.11.2024 09:21
+14
дурики, дайте нам то что мы просим и продолжайте дальше спокойно сидеть в тепле дома на диване!!! это вам обойдется в разы дешевле
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22.11.2024 09:25
+13
Такии секретнии шо весь піздєц!
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22.11.2024 09:24
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Пункт перший: уникаємо ескалації.
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22.11.2024 09:21 Відповісти
Пункт другий - капітуляція....
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22.11.2024 09:25 Відповісти
Пункт третій - виплата репарацій
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22.11.2024 09:29 Відповісти
Пункт четвертий - ангел меркель канцлер знов
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22.11.2024 09:58 Відповісти
Розумна Німеччина бореться не з причинами, а з наслідками.
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22.11.2024 09:21 Відповісти
зате зелений з дєрьмаком готувались здати Україну ***** з 2019 року. оман, Чонгар, разведення військ на донбасі, вагнергейт, припинення ракетної програми, асфальтові шляхи до кордону рашки- це причини чи наслідки?
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22.11.2024 10:00 Відповісти
Такии секретнии шо весь піздєц!
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22.11.2024 09:24 Відповісти
Головне щоб не потужний....
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22.11.2024 09:26 Відповісти
дурики, дайте нам то что мы просим и продолжайте дальше спокойно сидеть в тепле дома на диване!!! это вам обойдется в разы дешевле
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22.11.2024 09:25 Відповісти
В том-то и дело что немчура хочет на этом бабла намыть. Страшилки про "нападение через 4-5лет" поднимают прибыли производителей оружия в разы.
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22.11.2024 09:37 Відповісти
для того аби дати, потрібно те мати в наявності. 😞
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22.11.2024 09:56 Відповісти
В цей план повинні входити Тауруси для України. Вже!
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22.11.2024 09:32 Відповісти
Хернею маються.
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22.11.2024 09:34 Відповісти
Дайте нам Тауруси і ми все порєшаємо. Німці дивна нація, такі економні,а грощі витрачають на усіляку хєрню, якою тільки допомагають морально ***** та його оркам. Не підуть вони на Німеччину, їм нема чим до вас йти.
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22.11.2024 09:41 Відповісти
Жіноче мислення. Чудо-зброя. Це і губить Україну.
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22.11.2024 10:12 Відповісти
Сексист?
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22.11.2024 10:16 Відповісти
Спочатку соплі жували, а тепер до оборони готуються. Дуже мудро, нічого не скажеш
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22.11.2024 09:43 Відповісти
Долизались дупи кацапам! Тепер до оборони готуються!
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22.11.2024 09:45 Відповісти
Обісранці.
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22.11.2024 09:48 Відповісти
А якби ще початку як тільки *уйло полізло в Україну всім разом дати *уйлу по зубах щоб аж до сибіру драпав. То війна давно закінчилася б. Але ж то була ескалація. А тепер коли *уйло обріс союзниками ви чухатися почали..
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22.11.2024 09:51 Відповісти
Європі солодке життя зовсім з'їло мозок і розслабило булки. Замість того, щоб дати Україні все необхідне і нівелювати взагалі таку можливість , вони готуються зустрічати рашиків. Я розчарований європою. Сподівався, вони розумніші.
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22.11.2024 09:54 Відповісти
Насправді від ситого комфортного життя тупіють..Швидкий вихід із зони комфорту - ось запорука моментального порозумнішання..
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22.11.2024 14:33 Відповісти
Що, навіть перестануть купувати кацапські нафту та газ в разі нападу?
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22.11.2024 09:54 Відповісти
ця х#йня вам не допоможе
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22.11.2024 09:59 Відповісти
Чого чекаєте? НАТО почне "закриватись" десь з січня наступного року. На прийняття вірного рішення залишелось декілька місяців, далі пізно...
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22.11.2024 10:08 Відповісти
німці такі-сякі, але вони готуються до вторгнення рашки. чи буде, чи не буде нападу, але готуються. українців готували до шашликів, дня "побєди"і щоб не було паніки. зелена наволоч готувала здати Україну 4 квітня 22 року у стамбулі.
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22.11.2024 10:10 Відповісти
Замість інтенсивної нам допомоги в перші місяці війни зараз готуються вже до оборони Німеччини. Ба навіть зараз ще телефонують *****. А могли б Таурусом задзвонить кацапу по писку.
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22.11.2024 10:12 Відповісти
Якісь дивні люди ти німці. Боягузи!
От наш президент навіть за місяць до вторгнення нічого не боявся! Поїхав в Буковель на лижи і все пох!
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22.11.2024 10:13 Відповісти
Хіба це погано, що влада, враховуючи можливі ризики, заздалегідь готується до захисту своєї країни і людей. Чи це погано, порівняно з діями нашій?.
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22.11.2024 10:26 Відповісти
Я теж можу порадити німцям.Не хочете допомогти збудувати стіну з рашистом в Україні , тоді розробляйте проект нової "Берлінської стіни" і поки не пізно розпочинайте земляні роботи під фундамент майбутньої стіни,котра знову розділить фатерлянд на дві частини.Можна потихеньку з Рейхстагу в Берліні де-що перевозити в Мюнхен,або в Бон,щоб не допустити чергового пограбування рашистськими нелюдами,котре вже мало місце в часи ДСВ.
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22.11.2024 10:31 Відповісти
І розуміють що це маячня, але все одно готуються!!! Нагадує совок який готувався проти НАТО, але ворогом номер один був Китай!!!
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22.11.2024 10:31 Відповісти
План оборони:
1. Швидко здатись;
2. Піти на пиво із сардельками і капустою.
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22.11.2024 10:40 Відповісти
Ніхто нікуди не буде вторгатися. Та ніколи й не планувалося на мордорі (страшилки для заходу щоб виклянчити допомогу). Підозрюю - все давно вже домовлено...
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22.11.2024 11:54 Відповісти
Зеленський, отак виглядає план, а не те що курять
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22.11.2024 12:44 Відповісти
Якось жидєнько назвали план. Немає "потужності"
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22.11.2024 14:04 Відповісти
 
 