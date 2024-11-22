Німеччина готує план оборони на випадок можливого вторгнення РФ до країн НАТО, - ЗМІ

Секретний документ "Операція Німеччина" містить 1000 сторінок, передбачає розгортання 800 тис. військових і радить цивільним купити генератори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише FAZ.

І хоча офіційно цей документ ще не затверджено, військові ФРН вже проводять роботу згідно з "Оперативним планом". Також у документі запропоновано заходи щодо захисту ключових об’єктів інфраструктури та вказівки щодо організації оборони країни. План містить секретні дані, зокрема перелік будівель та критичної інфраструктури, що підлягають більш ретельному захисту.

Окремо пропонуються спільні навчання Бундесверу і цивільних організацій, таких як маневри під кодовою назвою Red Storm Bravo.

Зокрема, військові Німеччини вже проводять роз’яснювальну роботу з виробниками ФРН та керівництвом міст республіки. За даними видання, планується мобілізувати кілька тисяч солдатів. Ще бізнесу пропонують придбати автономні джерела енергії – дизельні генератори та вітряні турбіни.

Загалом, у ФРН розраховують у разі війни Європи з РФ "залишитись великим військовим хабом" для солдатів інших країн НАТО.

У Гамбурзі вже створили три роти цивільної оборони

Мер Гамбурга повідомляє, що у місті вже створена третя рота цивільної оборони. Це добровольці, які не належать до бойової частини Бундесверу, але залучаються до завдань охорони та забезпечення безпеки. Сенат Гамбурга зазначив, що створив більш ніж 40 додаткових робочих місць "для посилення кризового управління та захисту населення".

Своєю чергою, населенню пропонується придбати генератори. Чи то буде пропонуватись – за даними видання, "Німецький оперативний план" ще не затверджений і буде доповнений вищезазначеними навчаннями Red Storm Bravo та іншим.

Росія готується до війни з країнами НАТО?

FAZ цитує командувача військами в Гамбурзі, підполковника Йорна Плішке, який стверджує, що така робота ведеться не лише у Гамбурзі, а по всій Німеччині. Він також каже, що Росія буде готова до активних наступальних дій на Захід через 4−5 років.

І зазначений план спрямовано, передусім, до цього терміну підготувати країну до війни. Бо поки що ФРН відстає: Росія наразі виробляє 25 танків на місяць, а Німеччина лише три на рік, додає військовий.

Плішке, посилаючись на дані розвідки, стверджує, що Росія активно готується до конфлікту з Німеччиною. РФ начебто вже проводить безпілотні польоти з метою розвідки, займається диверсіями, влаштовує кібератаки та готує плани замахів на топменеджерів німецьких компаній-виробників.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що нинішні бойові дії в Україні можна вважати початком Третьої світової війни, оскільки наша країна воює не лише з Росією, а й з автократичними союзниками Кремля.

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