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Новини Війна
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Україна може не повертати $50 млрд кредиту G7, якщо не отримає репарацій від РФ: Рада ухвалила закон

Рада cхвалила $50 млрд від G-7 із умовою відшкодувань РФ

Верховна Рада схвалила законопроєкт, що відкриває можливість отримати $50 млрд від G-7 без обов’язкового повернення.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12232, який дозволяє Міністерству фінансів виконувати функції Боргового агентства та укладати угоди щодо умовних зобов’язань. Це відкриває можливість для отримання кредиту в розмірі $50 млрд від країн "Великої сімки" (G-7), повернення якого буде залежати від виплат репарацій від російської федерації.

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Деталі закону

Законопроєкт передбачає:

  • Боргове агентство або Мінфін отримують право укладати угоди з умовними зобов’язаннями у межах співпраці з ЄС, міжнародними фінансовими організаціями (МФО) чи іноземними державами;
  • Повернення коштів за такими угодами не здійснюватиметься з державного бюджету України, а через альтернативні джерела, зокрема заморожені активи РФ.

"Якщо простіше - то це про 50 млрд доларів від G-7, що Україна не повертатиме цей кредит, якщо не отримає репарації від росії. І гроші не будуть обліковуватись як державний борг", - зазначив Железняк. 

Нагадаємо, раніше лідери G-7 погодили механізм надзвичайного прискорення доходів, через який буде виділено $50 млрд Україні у вигляді позик. Очікується, що обслуговування цих коштів здійснюватиметься за рахунок іммобілізованих російських активів.

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Автор: 

G-7 G7 (1032) ВР (14943) росія (64958) репарації (62)


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Топ коментарі
+17
Україна в особі ВР вирішила що може брати гроші в десятках а то й в сотнях ярдів без повернення взятих грошей!!!!
а ті що дають чи мають доти гроші, знають про це?????
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03.12.2024 17:06
+8
зелені валити збираються?
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03.12.2024 17:05
+6
Хуцпа! Нананей!
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03.12.2024 17:20
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зелені валити збираються?
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03.12.2024 17:05 Відповісти
Україна в особі ВР вирішила що може брати гроші в десятках а то й в сотнях ярдів без повернення взятих грошей!!!!
а ті що дають чи мають доти гроші, знають про це?????
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03.12.2024 17:06 Відповісти
В раді зібралися або дебіли, або вороги. Може і нам не сплачувати комунальної платні поки не отримаємо підвищення зарплати або пенсії.
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03.12.2024 17:30 Відповісти
Серед коментунів конкурс на найтупішого!
Біжуть коментувати не розуміючі навіть приблизно написанного!
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03.12.2024 17:53 Відповісти
Тут не коментаторы соревнуютцца, а легитимные получают приз на наитупейший закон.

Если проще - то это о 50 млрд долларов от G-7, что Украина не будет возвращать этот кредит, если не получит репарации от России. И деньги не будут учитываться как государственный долг", - отметил Железняк.

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03.12.2024 21:41 Відповісти
це особиста проблема G7, яка роззброїла Україну і жує соплі по вибиванню боргу з росії. Чи вам аби г*на на вентилятор накидати? правильно зробили
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04.12.2024 00:09 Відповісти
гавно на вентеляторі буде, коли партнери побачать цей закон і не дадуть нам грошей!!!!
бо такі речі робляться не під час а після.....
піди в державний банк візьми кредит на ремонт авто, яке провалилося в розмиту каналізацією яму, але відразу заяви що не будеш повертати кредит якщо тобі дежавне, комунальне підприємство не виплатить збитки....
бо тобі держава давала гарантії.
пошлють за руским кораблем!!!
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04.12.2024 01:30 Відповісти
Слово пацана, чи що?
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03.12.2024 17:07 Відповісти
Хіба ці 50 мільярдів не повертаються автоматично за рахунок доходів від заарештованих російських активів?
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03.12.2024 17:08 Відповісти
Хуцпа! Нананей!
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03.12.2024 17:20 Відповісти
То я теж куму гроші не буду віддавати. )
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03.12.2024 21:23 Відповісти
Украина может гроши не вертать, а вот чиновники накравшие полные карманы будут призваны к уголовной ответственности.
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03.12.2024 21:36 Відповісти
 
 