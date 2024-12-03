Україна може не повертати $50 млрд кредиту G7, якщо не отримає репарацій від РФ: Рада ухвалила закон
Верховна Рада схвалила законопроєкт, що відкриває можливість отримати $50 млрд від G-7 без обов’язкового повернення.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12232, який дозволяє Міністерству фінансів виконувати функції Боргового агентства та укладати угоди щодо умовних зобов’язань. Це відкриває можливість для отримання кредиту в розмірі $50 млрд від країн "Великої сімки" (G-7), повернення якого буде залежати від виплат репарацій від російської федерації.
Деталі закону
Законопроєкт передбачає:
- Боргове агентство або Мінфін отримують право укладати угоди з умовними зобов’язаннями у межах співпраці з ЄС, міжнародними фінансовими організаціями (МФО) чи іноземними державами;
- Повернення коштів за такими угодами не здійснюватиметься з державного бюджету України, а через альтернативні джерела, зокрема заморожені активи РФ.
"Якщо простіше - то це про 50 млрд доларів від G-7, що Україна не повертатиме цей кредит, якщо не отримає репарації від росії. І гроші не будуть обліковуватись як державний борг", - зазначив Железняк.
Нагадаємо, раніше лідери G-7 погодили механізм надзвичайного прискорення доходів, через який буде виділено $50 млрд Україні у вигляді позик. Очікується, що обслуговування цих коштів здійснюватиметься за рахунок іммобілізованих російських активів.
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а ті що дають чи мають доти гроші, знають про це?????
Біжуть коментувати не розуміючі навіть приблизно написанного!
Если проще - то это о 50 млрд долларов от G-7, что Украина не будет возвращать этот кредит, если не получит репарации от России. И деньги не будут учитываться как государственный долг", - отметил Железняк.
бо такі речі робляться не під час а після.....
піди в державний банк візьми кредит на ремонт авто, яке провалилося в розмиту каналізацією яму, але відразу заяви що не будеш повертати кредит якщо тобі дежавне, комунальне підприємство не виплатить збитки....
бо тобі держава давала гарантії.
пошлють за руским кораблем!!!