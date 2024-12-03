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Новини Агресія Росії проти України Війна
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З 2025 року українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини РФ, - Мінцифри

Українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини Росії вже з 2025 року

У 2025 році Міністерство цифрової трансформації планує запустити у Реєстрі збитків для України всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих Росії.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Додамо заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім, кому завдали шкоду життю та здоровʼю, у кого знищили автівки та інші види збитків", - зазначив він.

Федоров додав, що що вже провів зустріч з командою міжнародного Реєстру збитків для України, під час якої сторони проговорили результати роботи й плани на наступний рік.

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"Зараз посилюватимемо команду та фіналитимемо всі юридичні й технічні питання, щоб уже в першій половині 2025 року були доступні всі категорії заяв до Реєстру", - додав голова Мінцифри.

Ще у квітні Реєстр почав збирати інформацію про знищене житло. Найбільше заяв надійшло з Донецької, Харківської та Херсонської областей.

За даними Федорова, наразі найпоширеніші причини збитків для подання заяв:

  • бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні;
  • артилерійський обстріл;
  • повітряна атака;
  • окупація населеного пункту;
  • руйнування Каховської ГЕС.

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Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України

Нагадаємо, 17 травня на саміті Ради Європи у Рейк’явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.

Із серпня українці зможуть подати заяву до Реєстру збитків ще за 12 новими категоріями.

На початку липня Кабінет Міністрів зменшив кількість обов'язкових умов для подання заяви про відшкодування втрат до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Із 25 липня всі українці, чиє житло пошкоджено чи знищено внаслідок російської агресії, отримали можливість подати заяви до міжнародного Реєстру збитків. Це стане фундаментом для майбутніх репарацій.

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Автор: 

реєстр (842) збитки (1422) Федоров Михайло (874) репарації (62)


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Топ коментарі
+2
Якраз до виборів і запустять. Щоб кожен постраждалий міг подивитись на ці мільйонні віртуальні репарації в Дії і голосував за зелень в очікуванні реальних грошей. Яких звісно не буде. Бо, або їх не дасть ерефія, за результатами перемовин, або їх вкраде якесь зелене чмо, як Тимошенко гуманітарний Chevrolet
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03.12.2024 16:00
+1
і на каву в Криму
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03.12.2024 15:49
+1
здайоцца мнє, що саму більшу вигоду отримають ті, хто сібався за кордон, особливо ті що з дітьми.
3 роки "біженства" це докуя коштує, вони стануть мільйонерами...
і хоч вже покинули (зрадили) своїх чоловіків, живуть, працюють і в куй не дують, та не збираються повертатися, подадуть на репарації прямо з за кордону, і тоді взагалі покладуть на Україну.
тож має бути припис!!!!
лиш для тих хто не втік, та тих хто повернувся!!!
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03.12.2024 15:59
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Тобто до кінця першого півріччя зебоба чи щось нове підпише мир? Явно узгоджено
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03.12.2024 15:48 Відповісти
і на каву в Криму
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03.12.2024 15:49 Відповісти
здайоцца мнє, що саму більшу вигоду отримають ті, хто сібався за кордон, особливо ті що з дітьми.
3 роки "біженства" це докуя коштує, вони стануть мільйонерами...
і хоч вже покинули (зрадили) своїх чоловіків, живуть, працюють і в куй не дують, та не збираються повертатися, подадуть на репарації прямо з за кордону, і тоді взагалі покладуть на Україну.
тож має бути припис!!!!
лиш для тих хто не втік, та тих хто повернувся!!!
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03.12.2024 15:59 Відповісти
Вы думаете легко бабе жить за границей и не дуть?
Дуть приходится, по любому.
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03.12.2024 16:22 Відповісти
Якраз до виборів і запустять. Щоб кожен постраждалий міг подивитись на ці мільйонні віртуальні репарації в Дії і голосував за зелень в очікуванні реальних грошей. Яких звісно не буде. Бо, або їх не дасть ерефія, за результатами перемовин, або їх вкраде якесь зелене чмо, як Тимошенко гуманітарний Chevrolet
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03.12.2024 16:00 Відповісти
З кацапськими вошами все зрозуміло.
А коли почнуть нести відповідальність наші гниди?
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03.12.2024 16:08 Відповісти
млять, а потеря наследства и имущества в Расии?
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03.12.2024 16:14 Відповісти
Оставьте херню о репарациях. Нужно на танке заехать в Кремль, вылезти, закурить, и спросить о репарациях. Всю остальное лукавство
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03.12.2024 16:24 Відповісти
Мабуть знову через "дію".Товаріщ майор з лубянки з задоволенням внесе її до реєстру фсб.
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03.12.2024 17:17 Відповісти
 
 