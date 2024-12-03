С 2025 года украинцы смогут подать заявление о репарациях за любые преступления РФ, - Минцифры
В 2025 году Министерство цифровой трансформации планирует запустить в Реестре убытков для Украины все 45 категорий заявлений о возмещении убытков, причиненных России.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Добавим заявления о репарациях для тех, кто вынужденно покинул дом, кому нанесли ущерб жизни и здоровью, у кого уничтожили машины и другие виды ущерба", - отметил он.
Федоров добавил, что уже провел встречу с командой международного Реестра убытков для Украины, во время которой стороны проговорили результаты работы и планы на следующий год.
"Сейчас будем усиливать команду и финализировать все юридические и технические вопросы, чтобы уже в первой половине 2025 года были доступны все категории заявлений в Реестр", - добавил глава Минцифры.
Еще в апреле Реестр начал собирать информацию об уничтоженном жилье. Больше всего заявлений поступило из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.
По данным Федорова, сейчас самые распространенные причины убытков для подачи заявлений:
- боевые действия во фронтовой или прифронтовой зоне;
- артиллерийский обстрел;
- воздушная атака;
- оккупация населенного пункта;
- разрушение Каховской ГЭС.
Международный реестр убытков, причиненных агрессией России против Украины
Напомним, 17 мая на саммите Совета Европы в Рейкьявике более 40 стран и ЕС подписали договор о создании Реестра убытков, нанесенных Украине агрессией России.
Договор предусматривает создание базы данных для фиксации доказательств потерь или убытков, причиненных государству Украина, физическим и юридическим лицам из-за противоправных действий РФ, начиная с 24 февраля 2022 года.
Также в эту базу данных будут вносить финансовые претензии пострадавших к РФ. Предполагается, что согласованные и подтвержденные претензии будут реализованы впоследствии, когда международное сообщество согласует механизм компенсации и источники его наполнения.
С августа украинцы смогут подать заявление в Реестр убытков еще по 12 новым категориям.
В начале июля Кабинет Министров уменьшил количество обязательных условий для подачи заявления о возмещении потерь в Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины.
С 25 июля все украинцы, чье жилье повреждено или уничтожено в результате российской агрессии, получили возможность подать заявления в международный Реестр убытков. Это станет фундаментом для будущих репараций.
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3 роки "біженства" це докуя коштує, вони стануть мільйонерами...
і хоч вже покинули (зрадили) своїх чоловіків, живуть, працюють і в куй не дують, та не збираються повертатися, подадуть на репарації прямо з за кордону, і тоді взагалі покладуть на Україну.
тож має бути припис!!!!
лиш для тих хто не втік, та тих хто повернувся!!!
Дуть приходится, по любому.
А коли почнуть нести відповідальність наші гниди?