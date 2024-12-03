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Новости Агрессия России против Украины Война
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С 2025 года украинцы смогут подать заявление о репарациях за любые преступления РФ, - Минцифры

Українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини Росії вже з 2025 року

В 2025 году Министерство цифровой трансформации планирует запустить в Реестре убытков для Украины все 45 категорий заявлений о возмещении убытков, причиненных России.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Добавим заявления о репарациях для тех, кто вынужденно покинул дом, кому нанесли ущерб жизни и здоровью, у кого уничтожили машины и другие виды ущерба", - отметил он.

Федоров добавил, что уже провел встречу с командой международного Реестра убытков для Украины, во время которой стороны проговорили результаты работы и планы на следующий год.

Читайте: Россия нанесла Украине экологический ущерб на не менее 2,6 трлн грн, - глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Гринчук

"Сейчас будем усиливать команду и финализировать все юридические и технические вопросы, чтобы уже в первой половине 2025 года были доступны все категории заявлений в Реестр", - добавил глава Минцифры.

Еще в апреле Реестр начал собирать информацию об уничтоженном жилье. Больше всего заявлений поступило из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.

По данным Федорова, сейчас самые распространенные причины убытков для подачи заявлений:

  • боевые действия во фронтовой или прифронтовой зоне;
  • артиллерийский обстрел;
  • воздушная атака;
  • оккупация населенного пункта;
  • разрушение Каховской ГЭС.

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Международный реестр убытков, причиненных агрессией России против Украины

Напомним, 17 мая на саммите Совета Европы в Рейкьявике более 40 стран и ЕС подписали договор о создании Реестра убытков, нанесенных Украине агрессией России.

Договор предусматривает создание базы данных для фиксации доказательств потерь или убытков, причиненных государству Украина, физическим и юридическим лицам из-за противоправных действий РФ, начиная с 24 февраля 2022 года.

Также в эту базу данных будут вносить финансовые претензии пострадавших к РФ. Предполагается, что согласованные и подтвержденные претензии будут реализованы впоследствии, когда международное сообщество согласует механизм компенсации и источники его наполнения.

С августа украинцы смогут подать заявление в Реестр убытков еще по 12 новым категориям.

В начале июля Кабинет Министров уменьшил количество обязательных условий для подачи заявления о возмещении потерь в Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины.

С 25 июля все украинцы, чье жилье повреждено или уничтожено в результате российской агрессии, получили возможность подать заявления в международный Реестр убытков. Это станет фундаментом для будущих репараций.

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Автор: 

реестр (323) убытки (393) Федоров Михаил (506) репарации (32)


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Топ комментарии
+2
Якраз до виборів і запустять. Щоб кожен постраждалий міг подивитись на ці мільйонні віртуальні репарації в Дії і голосував за зелень в очікуванні реальних грошей. Яких звісно не буде. Бо, або їх не дасть ерефія, за результатами перемовин, або їх вкраде якесь зелене чмо, як Тимошенко гуманітарний Chevrolet
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03.12.2024 16:00
+1
і на каву в Криму
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03.12.2024 15:49
+1
здайоцца мнє, що саму більшу вигоду отримають ті, хто сібався за кордон, особливо ті що з дітьми.
3 роки "біженства" це докуя коштує, вони стануть мільйонерами...
і хоч вже покинули (зрадили) своїх чоловіків, живуть, працюють і в куй не дують, та не збираються повертатися, подадуть на репарації прямо з за кордону, і тоді взагалі покладуть на Україну.
тож має бути припис!!!!
лиш для тих хто не втік, та тих хто повернувся!!!
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03.12.2024 15:59
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Тобто до кінця першого півріччя зебоба чи щось нове підпише мир? Явно узгоджено
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03.12.2024 15:48 Ответить
і на каву в Криму
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03.12.2024 15:49 Ответить
здайоцца мнє, що саму більшу вигоду отримають ті, хто сібався за кордон, особливо ті що з дітьми.
3 роки "біженства" це докуя коштує, вони стануть мільйонерами...
і хоч вже покинули (зрадили) своїх чоловіків, живуть, працюють і в куй не дують, та не збираються повертатися, подадуть на репарації прямо з за кордону, і тоді взагалі покладуть на Україну.
тож має бути припис!!!!
лиш для тих хто не втік, та тих хто повернувся!!!
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03.12.2024 15:59 Ответить
Вы думаете легко бабе жить за границей и не дуть?
Дуть приходится, по любому.
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03.12.2024 16:22 Ответить
Якраз до виборів і запустять. Щоб кожен постраждалий міг подивитись на ці мільйонні віртуальні репарації в Дії і голосував за зелень в очікуванні реальних грошей. Яких звісно не буде. Бо, або їх не дасть ерефія, за результатами перемовин, або їх вкраде якесь зелене чмо, як Тимошенко гуманітарний Chevrolet
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03.12.2024 16:00 Ответить
З кацапськими вошами все зрозуміло.
А коли почнуть нести відповідальність наші гниди?
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03.12.2024 16:08 Ответить
млять, а потеря наследства и имущества в Расии?
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03.12.2024 16:14 Ответить
Оставьте херню о репарациях. Нужно на танке заехать в Кремль, вылезти, закурить, и спросить о репарациях. Всю остальное лукавство
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03.12.2024 16:24 Ответить
Мабуть знову через "дію".Товаріщ майор з лубянки з задоволенням внесе її до реєстру фсб.
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03.12.2024 17:17 Ответить
 
 