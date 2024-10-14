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Новости Война
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Россия нанесла Украине экологический ущерб на не менее 2,6 трлн грн, - глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Гринчук

Росія завдала Україні екологічних збитків на щонайменше 2,6 трлн грн

Страна-агрессор Россия нанесла Украине экологический ущерб на не менее 2,6 трлн грн. Зафиксировано более 6 тысяч экологических преступлений.

Об этом в интервью Укринформу сказала глава Минэкологии Светлана Гринчук, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр отметила, что ущерб, нанесенный окружающей среде, является одним из крупнейших в денежном эквиваленте.

"Уже зафиксировано более 6 тысяч различных кейсов. По подсчетам, это где-то 2,6-2,7 трлн гривен. Ущерб, нанесенный окружающей среде, является одним из крупнейших в денежном эквиваленте, потому что это огромное количество поврежденных и уничтоженных сельскохозяйственных земель, лесных угодий природоохранного и промышленного статуса, загрязненных бассейнов наших водных артерий. Огромные территории, заминированные и загрязненные взрывчатыми предметами",- сказала глава ведомства.

Гринчук отметила, что из-за обстрелов РФ ежедневно происходят пожары, которые охватывают сотни гектаров леса. Для тушения этих пожаров спасатели не могут использовать все возможные средства из-за заминирования.

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По ее словам, по состоянию на середину октября более полумиллиона гектаров лесов заминированы.

"Только с начала года пожарами повреждено более 23 тыс. га лесов. Ежедневно эта цифра увеличивается", - сказала Гринчук.

Она добавила, что сейчас 20% природоохранных территорий Украины находятся под оккупацией или в зоне боевых действий.

По подсчетам специалистов министерства, ориентировочный ущерб природно-заповедному фонду Украины составляет почти 650 млрд грн.

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Автор: 

россия (96038) убытки (397) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (75)


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Чому у кацапі не палає?
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14.10.2024 20:55 Ответить
Це називається пздонув у повітря, а Я рахую що більше.
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14.10.2024 20:57 Ответить
Закиньте цю вумну жінку пожити пару тижнів Стара Дарниця, Осокорки, Позняки..нехай подихає.

Ще пару трильйонів знайде.

Мовчу вже про інші міста, які п@дари кацапські кошмарять постійно.
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14.10.2024 21:06 Ответить
Це 50 млрд долярів. Проте, нащо це я переводжу ? Мабуть думаю про репарації ?? А даремно !!
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14.10.2024 21:28 Ответить
 
 