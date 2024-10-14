Росія завдала Україні екологічних збитків на щонайменше 2,6 трлн грн, - очільниця Міндовкілля Гринчук

Країна-агресорка Росія завдала Україні екологічних збитків на щонайменше 2,6 трлн грн. Зафіксовано понад 6 тисяч екологічних злочинів.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказала очільниця Міндовкілля Світлана Гринчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністерка зазначила, що шкода, завдана довкіллю, є однією з найбільших у грошовому еквіваленті.

"Уже зафіксовано понад 6 тисяч різних кейсів. За підрахунками, це десь 2,6–2,7 трлн гривень. Шкода, завдана довкіллю, є однією з найбільших у грошовому еквіваленті, тому що це величезна кількість пошкоджених та знищених сільськогосподарських земель, лісових угідь природоохоронного та промислового статусу, забруднених басейнів наших водних артерій. Величезні заміновані та забруднені вибуховими предметами",- сказала очільниця відомства.

Гринчук зазначила, що через обстріли РФ щодня відбуваються пожежі, які охоплюють сотні гектарів лісу. Для гасіння цих пожеж надзвичайники не можуть використовувати всі можливі засоби через замінування.

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За її словами, станом на середину жовтня понад пів мільйона гектарів лісів заміновані.

"Лише з початку року пожежами пошкоджено понад 23 тис. га лісів. Щодня ця цифра збільшується", - сказала Гринчук.

Вона додала, що наразі 20% природоохоронних територій України перебувають під окупацією або в зоні бойових дій.

За підрахунками фахівців міністерства, орієнтовна шкода природно-заповідному фонду України становить майже 650 млрд грн.

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