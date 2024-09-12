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забруднення (237) вода (1168) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (156) Десна (30)

Забруднення річок Сейм і Десна завдало збитків на понад 405 млн гривень, - Гринчук

Гринчук розповіла про збитки від забруднення Сейму та Десни

Сума збитків довкіллю у Чернігівській та Сумській областях через забруднення річок Сейм та Десна вже становить понад 405 млн гривень.

Про це заявила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, йдеться на сайті відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що забруднення Сейму внаслідок потрапляння забруднених вод від російського цукрового заводу призвело до значної екологічної шкоди. З цими наслідками Україна бореться вже декілька тижнів.

Гринчук також додала, що наразі забруднена вода в Десні рухається в бік Київської області.

"Зрозуміло, в людей виникає багато запитань та острахів. Чи вплине ситуація на водозабезпечення? Якою буде якість води та чи взагалі буде вода у киян? Одразу наголошую, ситуація контрольована. Всі органи державної та місцевої влади, відповідальні служби працюють у посиленому режимі, щоб мінімізувати наслідки. Забруднення вже менш концентроване, ніж було на початку у Сеймі та у точках відбору води на Чернігівщині. До Київщини воно дійде ще в меншій концентрації", - заявила урядовиця.

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За даними "Київводоканалу" та оцінками науковців, очисні споруди Київщини впораються з цим викликом.

Повідомляється, що "Київводоканал" заготував 120 тонн пилоподібного активованого вугілля. У разі  погіршення ситуації застосовуватиметься технологія посиленого очищення води. 

Раніше у Міндовкілля повідомили, що забруднення у річки Сейм та Десна потрапило з цукрового заводу в селищі Тьоткіно Курської області РФ 14 серпня 2024 року. 

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Топ коментарі
+4
Ще й 5млн. гривень порахували. А щоб ви здорові були, наші брехунчики на кожному місці.
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12.09.2024 00:20
+3
де міжнародний резонанс?
це ж екологічний московський тероризм!

де відосіки, в кінці кінців, які будуть інформувати світ про цю екологічну катастрофу?
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12.09.2024 00:25
+1
Так само пройде чи вже екологічна катастрофа? Ви вже визначіться. А то до столиці дійде і знову чеогові ''шашлики в травні'' будуть.
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12.09.2024 00:42
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Ще й 5млн. гривень порахували. А щоб ви здорові були, наші брехунчики на кожному місці.
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12.09.2024 00:20 Відповісти
То 5 млн взяли за свою роботу "експерди" міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
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12.09.2024 08:14 Відповісти
де міжнародний резонанс?
це ж екологічний московський тероризм!

де відосіки, в кінці кінців, які будуть інформувати світ про цю екологічну катастрофу?
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12.09.2024 00:25 Відповісти
Так само пройде чи вже екологічна катастрофа? Ви вже визначіться. А то до столиці дійде і знову чеогові ''шашлики в травні'' будуть.
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12.09.2024 00:42 Відповісти
Та вже кажіть 400 млрд...може шось обломиться
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12.09.2024 05:09 Відповісти
Мгм.
Завтра з торбами підете.
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12.09.2024 06:27 Відповісти
Самі каци забруднили, чи хтось таки допоміг?
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12.09.2024 06:59 Відповісти
Ок, з цукрового заводу, а чому? Це в результаті нашого наступу, тобто, ми бомбонули той заводік, чи кацапи самі щось з нього скинули? Якщо те з нашої вини, ну, тоді "ква"...
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12.09.2024 07:35 Відповісти
На самой границе в секрете стоит сельский сахарный заводик. Ждет свеклу нового урожая (забруднення начала августа) а в его очистных сооружения токсичные отходы с прошлого года.
Верим, верим. Сами видели.
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12.09.2024 08:29 Відповісти
Ця дегенеративна влада вміє тільки гроші рахувати, чи на виклики реагувати?
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12.09.2024 09:00 Відповісти
Забруднення у річки Сейм та Десна потрапило з цукрового заводу на Курщині" - Міндовкілля

Перша версія була про "очисні споруди в Курській області" з яких ніби то потрапило щось в Десну, друга версія -ООО "Тёткинский сахарный завод"(росю) по очисним спорудам якого було нанесено удар і продукти первинної очистки цукрового соку потрапили в Десну. Обидві теорії малоймовірні. На Курщині немає великих очисних споруд характерних для мегаполісів, цукрові заводи виробничий сезонний цикл ще не починали. Фактично забруднення вперше зафіксоване вниз по течії після "Переливної аераційної кам'яної греблі в н\п Пруди (Путивльський район). Тобто джерело забруднення знаходиться на території України. Хтось дуже не хоче реального розслідування екологічної катастрофи списуючи все на війну.
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12.09.2024 09:15 Відповісти
 
 