Забруднення річок Сейм і Десна завдало збитків на понад 405 млн гривень, - Гринчук
Сума збитків довкіллю у Чернігівській та Сумській областях через забруднення річок Сейм та Десна вже становить понад 405 млн гривень.
Про це заявила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, йдеться на сайті відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що забруднення Сейму внаслідок потрапляння забруднених вод від російського цукрового заводу призвело до значної екологічної шкоди. З цими наслідками Україна бореться вже декілька тижнів.
Гринчук також додала, що наразі забруднена вода в Десні рухається в бік Київської області.
"Зрозуміло, в людей виникає багато запитань та острахів. Чи вплине ситуація на водозабезпечення? Якою буде якість води та чи взагалі буде вода у киян? Одразу наголошую, ситуація контрольована. Всі органи державної та місцевої влади, відповідальні служби працюють у посиленому режимі, щоб мінімізувати наслідки. Забруднення вже менш концентроване, ніж було на початку у Сеймі та у точках відбору води на Чернігівщині. До Київщини воно дійде ще в меншій концентрації", - заявила урядовиця.
За даними "Київводоканалу" та оцінками науковців, очисні споруди Київщини впораються з цим викликом.
Повідомляється, що "Київводоканал" заготував 120 тонн пилоподібного активованого вугілля. У разі погіршення ситуації застосовуватиметься технологія посиленого очищення води.
Раніше у Міндовкілля повідомили, що забруднення у річки Сейм та Десна потрапило з цукрового заводу в селищі Тьоткіно Курської області РФ 14 серпня 2024 року.
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це ж екологічний московський тероризм!
де відосіки, в кінці кінців, які будуть інформувати світ про цю екологічну катастрофу?
Завтра з торбами підете.
в секретестоит сельский сахарный заводик. Ждет свеклу нового урожая (забруднення начала августа) а в его очистных сооружения токсичные отходы с прошлого года.
Верим, верим. Сами видели.
Перша версія була про "очисні споруди в Курській області" з яких ніби то потрапило щось в Десну, друга версія -ООО "Тёткинский сахарный завод"(росю) по очисним спорудам якого було нанесено удар і продукти первинної очистки цукрового соку потрапили в Десну. Обидві теорії малоймовірні. На Курщині немає великих очисних споруд характерних для мегаполісів, цукрові заводи виробничий сезонний цикл ще не починали. Фактично забруднення вперше зафіксоване вниз по течії після "Переливної аераційної кам'яної греблі в н\п Пруди (Путивльський район). Тобто джерело забруднення знаходиться на території України. Хтось дуже не хоче реального розслідування екологічної катастрофи списуючи все на війну.