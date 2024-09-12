Загрязнение рек Сейм и Десна нанесло ущерб более чем на 405 млн гривен, - Гринчук

Сумма ущерба окружающей среде в Черниговской и Сумской областях из-за загрязнения рек Сейм и Десна уже составляет более 405 млн гривен.

Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, говорится на сайте ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что загрязнение Сейма в результате попадания загрязненных вод от российского сахарного завода привело к значительному экологическому ущербу. С этими последствиями Украина борется уже несколько недель.

Гринчук также добавила, что сейчас загрязненная вода в Десне движется в сторону Киевской области.

"Разумеется, у людей возникает много вопросов и опасений. Повлияет ли ситуация на водоснабжение? Каким будет качество воды и вообще будет ли вода у киевлян? Сразу подчеркиваю, ситуация контролируемая. Все органы государственной и местной власти, ответственные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия. Загрязнение уже менее концентрированное, чем было в начале в Сейме и в точках отбора воды на Черниговщине. До Киевщины оно дойдет еще в меньшей концентрации", - заявила чиновница.

Читайте также: Киев готов к возможному ухудшению качества воды. Сейчас результаты анализов беспокойства не вызывают, - КГГА

По данным "Киевводоканала" и оценкам ученых, очистные сооружения Киевщины справятся с этим вызовом.

Сообщается, что "Киевводоканал" заготовил 120 тонн пылевидного активированного угля. В случае ухудшения ситуации будет применяться технология усиленной очистки воды.

Ранее в Минприроды сообщили, что загрязнение в реки Сейм и Десна попало из сахарного завода в поселке Теткино Курской области РФ 14 августа 2024 года.

Читайте также: Загрязнение в реке Десна продвинулось ниже Чернигова по течению, - Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов