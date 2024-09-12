Загрязнение рек Сейм и Десна нанесло ущерб более чем на 405 млн гривен, - Гринчук
Сумма ущерба окружающей среде в Черниговской и Сумской областях из-за загрязнения рек Сейм и Десна уже составляет более 405 млн гривен.
Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, говорится на сайте ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что загрязнение Сейма в результате попадания загрязненных вод от российского сахарного завода привело к значительному экологическому ущербу. С этими последствиями Украина борется уже несколько недель.
Гринчук также добавила, что сейчас загрязненная вода в Десне движется в сторону Киевской области.
"Разумеется, у людей возникает много вопросов и опасений. Повлияет ли ситуация на водоснабжение? Каким будет качество воды и вообще будет ли вода у киевлян? Сразу подчеркиваю, ситуация контролируемая. Все органы государственной и местной власти, ответственные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия. Загрязнение уже менее концентрированное, чем было в начале в Сейме и в точках отбора воды на Черниговщине. До Киевщины оно дойдет еще в меньшей концентрации", - заявила чиновница.
По данным "Киевводоканала" и оценкам ученых, очистные сооружения Киевщины справятся с этим вызовом.
Сообщается, что "Киевводоканал" заготовил 120 тонн пылевидного активированного угля. В случае ухудшения ситуации будет применяться технология усиленной очистки воды.
Ранее в Минприроды сообщили, что загрязнение в реки Сейм и Десна попало из сахарного завода в поселке Теткино Курской области РФ 14 августа 2024 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це ж екологічний московський тероризм!
де відосіки, в кінці кінців, які будуть інформувати світ про цю екологічну катастрофу?
Завтра з торбами підете.
в секретестоит сельский сахарный заводик. Ждет свеклу нового урожая (забруднення начала августа) а в его очистных сооружения токсичные отходы с прошлого года.
Верим, верим. Сами видели.
Перша версія була про "очисні споруди в Курській області" з яких ніби то потрапило щось в Десну, друга версія -ООО "Тёткинский сахарный завод"(росю) по очисним спорудам якого було нанесено удар і продукти первинної очистки цукрового соку потрапили в Десну. Обидві теорії малоймовірні. На Курщині немає великих очисних споруд характерних для мегаполісів, цукрові заводи виробничий сезонний цикл ще не починали. Фактично забруднення вперше зафіксоване вниз по течії після "Переливної аераційної кам'яної греблі в н\п Пруди (Путивльський район). Тобто джерело забруднення знаходиться на території України. Хтось дуже не хоче реального розслідування екологічної катастрофи списуючи все на війну.