Загрязнение в реки Сейм и Десна попало с сахарного завода на Курщине, - Минэкологии

В реке Десна фиксируется загрязнение органического характера, которое попало в реку Сейм из сахарного завода в поселке Теткино Курской области РФ 14 августа 2024 года.

Об этом сообщило Минэкологии, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 11 сентября загрязнение по реке Десна продвинулось к селу Ладинка на Черниговщине. При визуальном осмотре загрязнения фиксируется точечно и не имеет однородного характера. Запах уменьшается по сравнению с рекой Сейм, на воде наблюдается погибшая рыба, которая поднимается со дна реки. Ниже по течению - признаки загрязнения не фиксируются.

По обновленному прогнозу Укргидрометцентра загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины 14-16 сентября. Движение загрязнения замедлилось и уже в меньшей концентрации движется по руслу реки Десна.

Качество воды реки Десна в местах водозаборов г. Киева и г. Бровары находится на уровне значений, характерных для данного периода, отмечают в министерстве.

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