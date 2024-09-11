Загрязнение в реки Сейм и Десна попало с сахарного завода на Курщине, - Минэкологии
В реке Десна фиксируется загрязнение органического характера, которое попало в реку Сейм из сахарного завода в поселке Теткино Курской области РФ 14 августа 2024 года.
Об этом сообщило Минэкологии, информирует Цензор.НЕТ.
По состоянию на 11 сентября загрязнение по реке Десна продвинулось к селу Ладинка на Черниговщине. При визуальном осмотре загрязнения фиксируется точечно и не имеет однородного характера. Запах уменьшается по сравнению с рекой Сейм, на воде наблюдается погибшая рыба, которая поднимается со дна реки. Ниже по течению - признаки загрязнения не фиксируются.
По обновленному прогнозу Укргидрометцентра загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины 14-16 сентября. Движение загрязнения замедлилось и уже в меньшей концентрации движется по руслу реки Десна.
Качество воды реки Десна в местах водозаборов г. Киева и г. Бровары находится на уровне значений, характерных для данного периода, отмечают в министерстве.
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Отруїти питну воду для трьохмільйонного иіста до такого навіть Гітлер не додумався....
Вводим "Кто контролирует Теткино. Смотрим внимательно на даты. Закрываем.
В сарае грабли задвигаем в дальний угол.
Городской? Когда сахарный буряк поспевает? Сахарные заводы работают сезонно. Прошлогоднего буряка уже нет. Этого года в начале августа ещё нет.
Там, на границе, мега комбинат находился, крупнейший в Европе?
Ви колись бачили сільські сахарні заводи?
Если, да. Взрывай завод.