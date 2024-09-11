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Загрязнение в реки Сейм и Десна попало с сахарного завода на Курщине, - Минэкологии

Десна

В реке Десна фиксируется загрязнение органического характера, которое попало в реку Сейм из сахарного завода в поселке Теткино Курской области РФ 14 августа 2024 года.

Об этом сообщило Минэкологии, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 11 сентября загрязнение по реке Десна продвинулось к селу Ладинка на Черниговщине. При визуальном осмотре загрязнения фиксируется точечно и не имеет однородного характера. Запах уменьшается по сравнению с рекой Сейм, на воде наблюдается погибшая рыба, которая поднимается со дна реки. Ниже по течению - признаки загрязнения не фиксируются.

По обновленному прогнозу Укргидрометцентра загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины 14-16 сентября. Движение загрязнения замедлилось и уже в меньшей концентрации движется по руслу реки Десна.

Качество воды реки Десна в местах водозаборов г. Киева и г. Бровары находится на уровне значений, характерных для данного периода, отмечают в министерстве.

Также читайте: Загрязнение продвинулось по Десне, наблюдается погибшая рыба, самые плохие пробы воды - в Чернигове

Автор: 

вода (918) Курск (1092) Десна (21)


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Топ комментарии
+13
Мене інше дивує. Кацапи свідомо отруїли річку водозабір для Києва. Це військовий злочин рівня геноциду - де наше МЗС, де звернення в ООН, міжнародні суди і т.д?
Отруїти питну воду для трьохмільйонного иіста до такого навіть Гітлер не додумався....
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11.09.2024 17:57
+8
Питання: чому цей завод досі працює, а не догорає під завалами?
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11.09.2024 18:03
+7
Той цукровий завод часом не рязанський цукор робить?
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11.09.2024 17:44
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Той цукровий завод часом не рязанський цукор робить?
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11.09.2024 17:44 Ответить
А хтось ще сумнівається що забруднення річок зроблено навмисно?
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11.09.2024 17:51 Ответить
Мене інше дивує. Кацапи свідомо отруїли річку водозабір для Києва. Це військовий злочин рівня геноциду - де наше МЗС, де звернення в ООН, міжнародні суди і т.д?
Отруїти питну воду для трьохмільйонного иіста до такого навіть Гітлер не додумався....
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11.09.2024 17:57 Ответить
Та Адік у шоці давно...такі можливості..
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11.09.2024 18:04 Ответить
Берем. Открываем Гугл поиск.
Вводим "Кто контролирует Теткино. Смотрим внимательно на даты. Закрываем.
В сарае грабли задвигаем в дальний угол.
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11.09.2024 18:13 Ответить
Ваше, МЗС- в Офісі Єрмака...
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11.09.2024 18:21 Ответить
Питання: чому цей завод досі працює, а не догорає під завалами?
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11.09.2024 18:03 Ответить
Швидше за все якраз ми там щось і пошкодили при наступі. Якби це було навмисне забруднення, наші б уже кричали на увесь світ про екологічну диверсію. Але вони мовчать і усіх зспокоюють.
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11.09.2024 19:04 Ответить
Проверку не прошли.
Городской? Когда сахарный буряк поспевает? Сахарные заводы работают сезонно. Прошлогоднего буряка уже нет. Этого года в начале августа ещё нет.
Там, на границе, мега комбинат находился, крупнейший в Европе?
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11.09.2024 23:57 Ответить
Відповідь.
Ви колись бачили сільські сахарні заводи?
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12.09.2024 00:03 Ответить
Яка різниця звідки ця дрянь. Кацапи використали хімічну зброю проти України. Не в перший раз. Куди дивиться ООН?(іронія,якщо що)
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11.09.2024 18:47 Ответить
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11.09.2024 19:14 Ответить
Взагалі це в Німеччині.
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11.09.2024 19:16 Ответить
Наша робота? Наша...
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11.09.2024 19:16 Ответить
А слабо розхерячити цей завод!!!!
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11.09.2024 20:33 Ответить
Во. Наконец то здравая идея. Там по течению ещё живые остались?
Если, да. Взрывай завод.
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12.09.2024 00:00 Ответить
 
 